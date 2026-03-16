老舗親子丼専門店「鶏三和」が3月27日（金）にフィリピンに初出店！

株式会社オールドリバー

株式会社オールドリバー（さんわグループ）は、老舗親子丼専門店「鶏三和」をフィリピンに初出店いたします。

店舗風景（イメージ）店内の様子（イメージ）

▶店舗情報

店舗名 ： TORISANWA Mitsukoshi BGC店（鶏三和 三越BGC店）

所在地 ： 8th Avenue corner 36th Street, Grand Central Park,Bonifacio Global City

(BGC), Taguig City, Metro Manila, Philippines

▶フィリピン進出の背景と狙い

経済成長の著しいフィリピンでは、外食市場の拡大に加え、日本食への関心が高まっており、

健康志向やクイックサービス型の飲食需要が増加しています。

BGC三越は、日本ブランドへの関心が高いお客様が集まる注目エリアで、日本食との親和性が高く、より多くの方に当社の親子丼をはじめとした日本の味をお届けできると考え、出店を決めました。

▶提供メニューと店舗コンセプト

看板商品の「親子丼」をはじめ、「焼鳥」「鶏南蛮御膳」「ひつまぶし御膳」など、日本国内や既出の海外店でも人気のメニューを幅広く取り揃えます。

店内は白と木目を基調にした清潔感ある空間を演出し、和の意匠を取り入れた格子デザインを採用。

さらに、オープンキッチンならではの“見える調理”により安心感を提供し、明るく開放的なレイアウトとともに、日本の伝統とフィリピンのモダンな感性が調和したデザインに仕上げています。

看板商品の「親子丼」（イメージ）店内の様子（イメージ）

▶「鶏三和」がフィリピンで目指す未来

当社はフィリピン市場をASEAN戦略の重要拠点と位置づけ、今後は首都圏を中心とした複数店舗展開を視野に入れています。

また、現地ニーズに合わせた独自メニューの開発も進め、フィリピンのお客様に長く愛されるブランドへと成長していくことを目指してまいります。

会社名 ： 株式会社オールドリバー（さんわグループ）

本社所在地 ： 〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條附田106‐3

代表者 ： 代表取締役 古川 翔大

グループ創業： 1900年（明治33年）

海外店舗数 ： 香港１店舗 台湾４店舗 シンガポール5店舗

HP : https://www.sanwa-grp.co.jp/

問い合わせ先： 総務広報 佐橋 ［電話］052-444-2822 [mail]t-sahashi@sanwa-grp.co.jp