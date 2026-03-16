運命の瞬間を、一生に一度の春に。| 新春桜ロケーション撮影の受付をついにスタート。
詳細を見る :
https://www.studio-palette.com/location/
憧れの映画のワンシーンを、ふたりの始まりに。
冬が終わり、街が淡いピンク色に染まる特別な季節。
多くの女性が憧れる「桜の下でのウェディングフォト」のシーズンが今年もやってきます。
私たちは、ただ写真を撮る場所を提供するのではありません。
風に舞う花びら、柔らかな春の光、そしてふたりの自然な笑顔。
そのすべてが重なり合う「最高の瞬間」を形に残すお手伝いをします。
SNSでも注目を集める、圧倒的にフォトジェニックでロマンチックな非日常体験を、札幌・旭川・帯広の各エリアでお届けします。
「自分らしさ」を妥協しない。トレンドと伝統が交差するスタイル。
今の20代女性が求めるのは、型にはまった記念写真ではなく、自分たちの空気感を大切にした「エフォートレス」な美しさです。
最旬ブランドを纏う、圧倒的な衣装ラインナップ
JILL STUARTやISAMU MORITA、LAURA ASHLEYといった憧れのドレスブランドから、伝統美を現代的に昇華させた和装まで幅広くご用意。
トレンドのニュアンスカラーや、洗練された「大人可愛い」コーディネートが叶います。
北海道の美しさを独り占めする、厳選されたロケーション
サッポロファクトリーや中島公園、美瑛の絶景スポットなど、各エリアで最も桜が美しく映える場所をセレクト。まるで映画のワンシーンのような撮影が可能です。
「いま」の空気感を切り取る、高いライティングと技術力
光の当たり方一つで変わる花嫁の表情。
ナチュラルな抜け感を大切にしながら、一番美しい瞬間をプロの技術で捉えます。
3月新登場！「ロケーションプレミアプラン」
■ 新プラン概要
名称：ロケーションプレミアプラン
対象店舗：写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店 / 写真工房ぱれっと札幌中央店
提供開始日：2026年3月1日（予定）
価格：580,800円（税込）
内容：衣装3着、ヘアメイクチェンジ、全データ（約250枚）、パーソナルメイクカルテ、プレミアムレタッチ、高級アルバム、移動車両費等を含む
ふたりの「今」に寄り添う、多彩なプラン。
おふたりのこだわりやスタイルに合わせて、柔軟に選べるプランをご用意しております。
ロケーションplan：128,000円～（税込140,800円～）
ロケスタプラン：148,000円～（税込162,800円～）
ロケーション２着plan：249,800円～（税込274,780円～）
ロケーション1dayプラン：398,000円～（税込437,800円～）
「沢山データが欲しい」「アルバムもこだわりたい」といった多様な希望に応えるため、シンプルから贅沢な内容まで幅広く展開しています。
※プラン詳細は各店舗にて、おふたりの理想に合わせてカスタマイズ可能です。
詳細を見る :
https://www.studio-palette.com/location/plan/
会社概要と店舗情報
有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。
＜会社概要＞
会社名：有限会社三景スタジオ
代表取締役：大西康弘
事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業
＜店舗情報＞
写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店
住所: 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F
電話番号: 011-207-4466
写真工房ぱれっと 札幌中央店
住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F
電話番号: 011-596-8155
写真工房ぱれっと 旭川店
住所: 北海道旭川市永山3条5丁目1-4
電話番号: 0166-73-8485
写真工房ぱれっと 帯広店
住所: 北海道帯広市西17条南3丁目43-15
電話番号: 0155-67-8008
写真工房ぱれっと 函館北斗店
住所: 北海道北斗市七重浜４丁目４４－１ イオン上磯店内
電話番号: 0138-49-5116
営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。
【アライアンスパートナー募集】
「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。
担当者 : デザイン部 森田
連絡先 : design@sankeistudio.co.jp