【BOXINGRAISE】月額980円でアーカイブ4,500試合突破。3月後半はWBO-AP＆日本タイトルのダブルタイトルマッチをはじめ、5大会を全試合ライブ配信

株式会社DANGAN

今月最大の注目は、3月18日（水）開催の「KADOEBI BOXING.4」。WBO アジアパシフィック・ライト級タイトルマッチと日本ライト級王座決定戦のダブルタイトルマッチが実現。さらに角海老宝石ジム勢によるライト級・Sフェザー級の8回戦2試合も組まれ、階級の垣根を越えた激戦必至の一夜となります。

そのほか、3月21日（土）の「DANGAN」では日本女子フェザー級タイトルマッチ、3月27日（金）の「ファイティングビー.39」では日本女子アトム級タイトルマッチに加え、斉藤司選手の引退試合が組まれるなど、見逃せないカードが目白押しです。

BOXINGRAISEは月額980円（税込）で全試合のライブ配信をご視聴いただけるほか、アーカイブ約4,500試合が見放題。日本ボクシングの「いま」を、いつでもどこでもお届けします。

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■ 配信スケジュール（全試合ライブ配信）

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【最注目】◆ 3月18日（水）17:45開始｜KADOEBI BOXING.4

角海老宝石ジムが主催する注目シリーズ第4弾。ライト級を軸にタイトルマッチ2試合を含む豪華カードが揃いました。

★ WBO -AP ライト級タイトルマッチ 10R

宇津木 秀（ワタナベ） VS アオキ クリスチャーノ（角海老宝石）

★ 日本ライト級王座決定戦 10R

齊藤 陽二（角海老宝石） VS 齋藤 眞之助（石川ジム立川）

ライト級 8R

富岡 樹（角海老宝石） VS 柳堀 隆吾（花形）

Sフェザー級 8R

鈴木 稔弘（角海老宝石） VS ジェス・レイ・ワミナル（フィリピン）

対戦カード詳細：https://boxmob.jp/sp/schedule/index.html?sid=7931&s=1(https://boxmob.jp/sp/schedule/index.html?sid=7931&s=1)

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◆ 3月17日（火）18:00開始｜ゴールデンチャイルドボクシング VOL.144

Sバンタム級 8R

小山 涼介（金子） VS 平野 岬（三松S）

56.0kg契約 8R

杉田ダイスケ（金子） VS 柿元 蓮（ワタナベ）

54.0kg契約8R

安田 聖典（金子） VS ジャカパン セーントーン(タイ)

対戦カード詳細：https://boxmob.jp/sp/schedule/index.html?sid=7929&s=1(https://boxmob.jp/sp/schedule/index.html?sid=7929&s=1)

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◆ 3月21日（土）11:00開始｜DANGAN

日本女子フェザー級タイトルマッチ 6R

大澤 あねら（パンチアウト） VS 西 真央（大阪帝拳）

齊藤 裕太 引退式

対戦カード詳細：https://boxmob.jp/sp/schedule/index.html?sid=7955&s=1(https://boxmob.jp/sp/schedule/index.html?sid=7955&s=1)

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◆ 3月25日（水）17:50開始｜OVER HEAT BOXERS NIGHT.116

バンタム級 8R

頼政 和法（レパード玉熊） VS 印波 優心（レイスポーツ）

Sバンタム級6R

橋場 大樹(宮田) VS川口 竜也(五代)

54.5kg契約6R

南雲 流唯瑞(F赤羽) VS 佐藤 誠市(角海老宝石)

対戦カード詳細：https://boxmob.jp/sp/schedule/index.html?sid=7941&s=1(https://boxmob.jp/sp/schedule/index.html?sid=7941&s=1)

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◆ 3月27日（金）17:50開始｜ファイティングビー.39

Sライト級 8R

池田 竜司（一力） VS 寺田 龍覇（白銀）

54.5kg契約 8R

矢代 博斗（一力） VS 金城 隼平（RE:BOOT）

ライト級 8R

榊野 凱斗（角海老宝石） VS 西畑 直哉（T&H）

日本女子アトム級タイトルマッチ 6R

モンブランみき（一力） VS 坂本 望愛（大成）

Sライト級 6R ＜斉藤 司 引退試合＞

斉藤 司（一力） VS 山口 拓也（日立）

対戦カード詳細：https://boxmob.jp/sp/schedule/index.html?sid=7939&s=1(https://boxmob.jp/sp/schedule/index.html?sid=7939&s=1)

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■ BOXINGRAISEについて

BOXINGRAISEは、日本国内のプロボクシング興行を全試合ライブ配信するサブスクリプション型の映像配信サービスです。

月額料金：980円（税込）

配信内容：全試合ライブ配信＋アーカイブ約4,500試合見放題

視聴方法：PC・スマートフォン・タブレットから視聴可能

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