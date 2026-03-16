縦型ショートドラマが地上波へ！福島中央テレビ「早坂架威のごっこ倶楽部TV」4月7日スタート

株式会社GOKKO福島中央テレビ「早坂架威のごっこ倶楽部TV」

縦型ショートドラマクリエイター集団「ごっこ倶楽部」を運営する株式会社GOKKO（本社：東京都、代表取締役：田中聡・多田智）は、株式会社福島中央テレビと共同で、縦型ショートドラマを紹介するテレビ番組「早坂架威のごっこ倶楽部TV」が2026年4月7日より放送開始されることをお知らせいたします。

本番組では、ごっこ倶楽部が制作した縦型ショートドラマ作品を地上波で放送。TikTokやInstagramなどSNSで人気を集めた作品を中心に、恋愛・サスペンス・コメディなど幅広いジャンルのショートドラマを紹介します。福島中央テレビが縦型ショートドラマを地上波で放送するのは今回が初めてとなります。

番組では、ごっこ倶楽部所属の監督・俳優で福島県いわき市出身の早坂架威がナビゲーターを務め、自身が主演・監督を務めた作品の裏側や制作エピソードを解説しながら紹介します。

スマートフォンでの視聴を前提に発展してきた縦型ショートドラマがテレビ放送として展開されることで、SNSと地上波を横断する新しいコンテンツ体験を生み出します。

■縦型ショートドラマの地上波展開

ごっこ倶楽部は「日常で忘れがちな小さな愛」をテーマに、スマートフォン向けの縦型ショートドラマを制作・配信するクリエイター集団です。

TikTok、Instagram、YouTube、XなどSNSを中心に作品を発表し、SNS総フォロワー数は600万人、累計再生回数は120億回を突破。ショートドラマ領域において国内トップクラスの規模を誇ります。

今回のテレビ番組では、SNSで大きな反響を集めた作品を中心に、恋愛・サスペンス・コメディなど様々なジャンルのショートドラマを放送予定です。

放送は全12回で、ごっこ倶楽部が2025年にいわき市の観光プロモーションの一環として制作し、早坂架威が監督・主演を務めた『しあわせの風吹く島』や『恋が愛に変わるとき』など、人気作品がラインナップされています。

■早坂架威コメント

早坂架威出演『しあわせの風吹く島』より。願成寺国宝白水阿弥陀堂にて撮影 - (C)GOKKO早坂架威出演『恋が愛に変わるとき』より。湯本駅にて撮影 - (C)GOKKO早坂架威

「僕の愛する故郷、福島県民の皆様。この度皆様の大事なお時間を少々拝借いたしまして、大変恐縮ではございますが福島に新しいエンターテインメントと“早坂架威“という人間をお届けする番組をスタートさせていただく運びと相成りました。ゆくゆくは県民の皆様が様々な福島のエンタメを知れるような『早坂架威のフクシマエンタメ情報局』(仮)という番組を作りたいと目論んでおります。『アナタのスキマに、感動を』お届けします。」

■番組概要

番組名：早坂架威のごっこ倶楽部TV

放送開始：2026年4月7日（火）

放送時間：毎週火曜 22:54～23:00

放送回数：全12回

放送地域：福島県内

放送局：福島中央テレビ

見逃し配信：TVerにて毎回放送直後の23:00から1か月間配信

■株式会社GOKKOとは

株式会社GOKKO ロゴ

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は120億回超、SNS総フォロワー数は600万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

*共同アカウントを含む

■会社概要

GOKKOスタジオ

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

♧ コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

♧ TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club/

♧ Instagram：https://instagram.com/gokko5club/

♧ YouTube：https://www.youtube.com/@gokko5club/

♧ X：https://x.com/gokko5club/

♧ 採用サイト：https://gokkoclub.jp/recruit/

♧ 縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」：https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz