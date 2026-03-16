株式会社やる気スイッチグループ[表: https://prtimes.jp/data/corp/28894/table/879_1_0cb2492563cb3fbff65e853aa5ce4f5b.jpg?v=202603160551 ]チャイルド・アイズの春期講習「Spring思考力チャレンジ」開催中！知育か受験か、まずは試そう。この春、どっちの学びを体験する？

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司）が展開する知能育成(知育)と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)(https://www.childeyes.jp/)」は、2026年3月から2026年4月30日（木）までの間、全国の教室でチャイルド・アイズの春期講習「Spring思考力チャレンジ(https://www.childeyes.jp/fs/lp/lp007/chiiku-program/)」を実施いたします。

その迷いに、プロの視点で答えを。知育・受験の体験を通じて、わが子の「今の力」を明確に分析

「うちの子、今のままで大丈夫かしら？」新しい生活が始まる春、わが子の成長を願うからこそ親心は期待と不安で揺れ動きます。そんな今必要なのは情報収集に加えて、プロの視点でお子さまの特性や得意分野を知り、「学ぶことの楽しさ」を引き出すことです。

苦手を見つけ、得意を伸ばす。はじめての知育から受験対策まで、成長に合わせた5つのコース

その一歩としてご提案したいのが、チャイルド・アイズの「Spring思考力チャレンジ」です。蓄積された指導データに基づき、お子さまが夢中になれる学びの形をプロがご提案します。思考力や算数、国語などお子さまにあったコースや、小学校受験に向けたチャレンジなど5つのコースをご用意しています。



＜チャイルド・アイズチャイルド・アイズの知育 春期講習「Spring思考力チャレンジ」概要＞

■対象

3歳～小学6年生

■期間

2026年3月から2026年4月30日（木）

■コース内容

お子さまの春の習い事にお悩みの方・はじめての知育レッスンにおすすめ！

・思考力ちから試し（対象: 3歳～年長）45分×4回または90分×2回

すべての学習の土台になる「思考力」を磨くコースです。目に見えにくいお子さまの思考力を測るペーパーテストをもとに現在の力を分析します。その結果をもとに、将来「考えることが好きな子」「勉強ができる子」へとつながるきっかけを見つけます。お子さまの特徴を知り、今後の教育のアドバイスを受けたい方にもおすすめです。

・パターンブロックの算数強化（対象: 4歳～6歳）45分×4日間 あるいは 90分×2日間

パターンブロックという知育教材を用いて、遊び感覚で取り組みながら、これから学ぶ算数の土台となる力を無理なく身につけていくプログラムです。

・チャレンジ国語（対象: 4歳～7歳）45分×4回または90分×2回

総合的な国語力は、すべての教科の学びの土台となります。語彙力・読解力・表現力をバランスよく養いながら、最後までやり遂げる力を育成します。あわせて、ことば検定・日本語検定の取得も目指します。

小学校受験を検討している方におすすめ！

・小学校受験のためのIQチャレンジ（対象:4歳～6歳） 45分×4回または90分×2回

「まだ受験をするか迷っている」「ペーパーが難しい」といった保護者の声から生まれた小学校受験のためのコースです。知育教材を用いて学びを体験した後、授業後半では小学校受験のペーパーテストを実施。結果をもとに、得意な分野や今後さらに伸ばせるポイントについて、丁寧にフィードバックを行います。

小学生や中学校受験をお考えの方におすすめのコース！

・「思考力アドバンス」 アストルムトライアル（対象:小学1年生～6年生） 45分×4回または90分×2回

「思考力」を育みながら、「表現力」や「読解力」を磨いていきます。中学校受験にとどまらず、その先の人生にも役立つ力を確実に伸ばし、「考える楽しさ」「問題が解けた喜び」をお子さまに体験していただける短期集中プログラムです。小学校入学を控えた年長のお子さまにも、この時期にこそ取り組んでほしい、思考力の土台を育むコースです。

■費用

13,860円（税込）

※チャイルド・アイズにお通いの方は別途お通いの教室までご相談ください

■お申し込み方法

HPまたはお電話にてご相談ください。

HP https://www.childeyes.jp/fs/lp/lp007/chiiku-program/

電話 0800-100-6940(日・祝除く)



■お申し込み受付期限

2026年4月28日(火)

■その他

各コースの詳細はお近くの教室までお気軽にお問い合わせください。

各コースには定員がございます。定員に達した場合はご希望に添えない場合がございますので、予めご了承ください。

チャイルド・アイズでは、子どもたちに考えることの楽しさを伝え、将来考えることが好きな子に育つサポートができるよう、多数のレッスンを提供しています。「実際に教室の雰囲気を見てみたい」「うちの子に合うか試したい」といったご要望がございましたら、お気軽にご利用ください。幼児期の教育についてご説明しながら、ご希望に応じてカリキュラムに関するご相談も承ります。

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チャイルド・アイズ(R)

1歳半から小学6年生を対象に、知能育成（知育）と受験対策を提供する幼児教室

やる気スイッチグループの知能育成(知育)と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」

2.学びの土台をつくる

「受け入れる」「考える」「表現する」というプロセスを通じて、「思考力」「読解力」「表現力」に強いお子さまを育てる

3.受験対策の専門性

幼稚園・小学校受験の受験対策コースでは、個々に合わせた指導で第一志望合格を目指す

4.高校・大学受験でも求められる思考力の育成

小学生向け中学校受験準備「思考力アドバンスコース アストルム」は、中学校受験の準備だけでなく、高校・大学受験でも求められる力とひらめきを養う

公式サイト https://www.childeyes.jp(https://www.childeyes.jp/)



株式会社やる気スイッチグループ

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万5千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。



2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL https://www.yarukiswitch.jp/

※2025年2月末時点

やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。フランチャイズオーナー募集サイト https://www.yarukiswitch.jp/fc/