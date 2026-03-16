アグロルーデンス×ハレルツナガルマーケット、初の試食イベントを開催

Agro Ludens株式会社

アグロルーデンス株式会社（東京都千代田区、代表取締役 佐賀清崇／以下、アグロルーデンス）（https://www.agroludens.com/）は、株式会社コンタン（東京都港区、代表取締役 鈴木正晴／以下、コンタン）（https://contan.co.jp/）が運営する「ハレルツナガルマーケット笹塚」にて、米由来マイコプロテインComeat(R)（コミート）※1を使用した「お米と麹のキーマカレー」と、米由来シロップ「お米からできた濃厚シロップ」の試食イベントを2026年3月17日（火）に開催いたします。

※1 Comeat(R)は、アグロルーデンス株式会社の登録商標です。

アグロルーデンスとコンタンは、アグロルーデンスの人気商品「お米と麹のミートソース」をコンタンがプロデュースするなど、これまで協業を重ねてまいりました。

本イベントは、アグロルーデンスが展開する発酵食品ブランド「Haccome(R)（はっこめ）」※2の商品を実際に味わっていただきながら、発酵由来の新しい食材「お米から作った『お肉』」Comeat(R)（コミート）の魅力を、より身近な場所からお伝えしたいという思いのもと、笹塚十号通り商店街からお届けします。

※2 Haccome(R)は、アグロルーデンス株式会社の登録商標です。

試食イベント詳細

日時：2026年3月17日（火）15:00～19:00（予定）

場所：ハレルツナガルマーケット笹塚

東京都渋谷区笹塚2丁目41番20号

ハレルツナガルマーケット公式サイト https://hareru-tsunagaru.jp/

ハレルツナガルマーケット笹塚Instagram @harerutsunagarumarket

内容：「Haccome(R)（はっこめ）」商品の試食および商品販売、説明

・「お米と麹のキーマカレー」

米由来マイコプロテインComeat(R)を使用したキーマカレー。「お米から作った『お肉』」ならではの旨みと、本格的なスパイスの香りとコクが特徴で、動物性原料不使用です。

・「お米からできた濃厚シロップ」

お米だけでつくった、やさしい甘さのシロップ。味に深みがあり、ヨーグルトや飲み物に加えるほか、料理のコク出しにも使える万能アイテムです。

Haccome(R)オンラインとは

アグロルーデンスが展開する発酵食品ブランド「Haccome(R)」の商品を販売する公式オンラインショップです。お米と発酵の力を活かした、日々の食卓に取り入れやすい商品を取り揃えています。

Haccome(R)オンラインショップ https://www.haccome.jp/

Haccome(R)Instagram @haccome

Comeat(R)（コミート）とは

Comeat(R)（コミート）は、日本の食文化を支える麹菌を用いて、米タンパク質を発酵させてつくったマイコプロテイン※3 “発酵たんぱく”です。麹菌の発酵による旨みと食感の良さを兼ね備え、さまざまな料理に活用できる素材です。当社独自の製法※4により、お肉のような食感と深い旨味を生み出しました。高タンパク質・低脂質でありながら、発酵食品ならではのコクと香りが特徴です。また、グルテンフリーかつ主要アレルゲンフリーであり、食物制限のある方にも安心してお召し上がりいただけます。

※3 マイコプロテインとは、キノコや麹などの糸状菌を活用して生産されるタンパク質の総称で、世界的に“次世代タンパク質”として注目されている食材です。

※4 特許第7264566号、特許第7441567号