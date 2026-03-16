【武蔵小金井店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 武蔵小金井店～10周年オープン記念 匠120分コースが1,000円引き！～
【武蔵小金井店店】
「10周年オープン記念」のご案内をしております
10周年オープン記念
武蔵小金井店では匠120分コース、もみほぐし60分＋フットケア30分コースを7,500円でご案内しております。
匠120分コースではもみほぐし、フットケア、ドライヘッドスパからお好きな時間配分と組み合わせで受けることができます。お悩みやご希望をお伺いして丁寧にもみほぐします。
【店舗概要】
■もみの匠 武蔵小金井店
https://mominotakumi.com/shop_musashikoganei.html
■住所
東京都小金井市本町5-18-5 太平ビル3F
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342579/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 武蔵小金井店です。
もみの匠 武蔵小金井店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 武蔵小金井店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shop_musashikoganei.html
武蔵小金井店
「10周年オープン記念キャンペーン」のご案内してをおります
リラクゼーションサロン もみの匠 武蔵小金井店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 津田沼店
https://mominotakumi.com/tsudanuma/
2025年5月23日オープン！
もみの匠 新小岩店
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/
2025年2月21日オープン！
もみの匠米子GBG店
https://mominotakumi.com/yonago_gbg/
2024年11月01日オープン！
もみの匠千歳烏山店
https://mominotakumi.com/chitose-karasuyama/
2024年10月18日オープン！
もみの匠国分寺店
https://mominotakumi.com/kokubunnji/
2024年8月2日オープン！
予約はこちらから
https://online.peakmanager.com/ja/k3w8x5/book
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/recruit.html
下記、もみの匠の各種SNSアカウント
■TikTok
https://www.tiktok.com/@mominotakumi_official
■Youtube
https://www.youtube.com/@%E3%82%82%E3%81%BF%E3%81%AE%E5%8C%A0-g4t
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
「10周年オープン記念」のご案内をしております
10周年オープン記念
武蔵小金井店では匠120分コース、もみほぐし60分＋フットケア30分コースを7,500円でご案内しております。
匠120分コースではもみほぐし、フットケア、ドライヘッドスパからお好きな時間配分と組み合わせで受けることができます。お悩みやご希望をお伺いして丁寧にもみほぐします。
【店舗概要】
■もみの匠 武蔵小金井店
https://mominotakumi.com/shop_musashikoganei.html
■住所
東京都小金井市本町5-18-5 太平ビル3F
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342579/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 武蔵小金井店です。
もみの匠 武蔵小金井店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 武蔵小金井店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shop_musashikoganei.html
武蔵小金井店
「10周年オープン記念キャンペーン」のご案内してをおります
リラクゼーションサロン もみの匠 武蔵小金井店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 津田沼店
https://mominotakumi.com/tsudanuma/
2025年5月23日オープン！
もみの匠 新小岩店
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/
2025年2月21日オープン！
もみの匠米子GBG店
https://mominotakumi.com/yonago_gbg/
2024年11月01日オープン！
もみの匠千歳烏山店
https://mominotakumi.com/chitose-karasuyama/
2024年10月18日オープン！
もみの匠国分寺店
https://mominotakumi.com/kokubunnji/
2024年8月2日オープン！
予約はこちらから
https://online.peakmanager.com/ja/k3w8x5/book
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/recruit.html
下記、もみの匠の各種SNSアカウント
■TikTok
https://www.tiktok.com/@mominotakumi_official
■Youtube
https://www.youtube.com/@%E3%82%82%E3%81%BF%E3%81%AE%E5%8C%A0-g4t
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
プレスリリース詳細へ