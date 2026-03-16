インフラ保守需要が拡大：オンサイト加工市場は2032年に11.38億ドル規模へ
現場加工（現位置加工、据置加工ともいう）は、部品を取り外して工場に運搬するのではなく、顧客の装置設置箇所で直接精密加工を実施する工程である。
トレンド：世界的オンサイト処理市場の安定的成長
LP Informationの「世界オンサイト処理市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/693086/on-site-machining--in-place-machining--in-situ-machining）によれば、2026年から2032年の予測期間中のCAGRは3.5%であり、2032年までにグローバル5G基地局市場規模は11.38億米ドルに達すると予測されている。特に電力、石油ガス、建設機械分野での大型設備の長期使用によるメンテナンス需要増加と、新興市場でのインフラ整備の加速が、市場成長を牽引する主要要因となる。
要因分析
政策
世界的にインフラ整備の強化、エネルギー安定供給の確保、産業基盤の維持管理に向けた政策が推進されており、関連分野でのオンサイト処理サービスへの需要が政策的に後押しされている。また、環境規制の強化により、既存設備の改修・リニューアルが促され、オンサイト処理の市場機会が拡大している。
技術
精密加工技術の進歩に伴い、オンサイト処理の加工精度と効率が大幅に向上している。また、可搬型加工機器の小型化・高性能化、IoT 技術を活用した遠隔監視・制御システムの導入などにより、複雑な現場環境での加工可能性が拡大し、サービスの品質と信頼性が向上して需要を増加させている。
市場
電力産業の発電設備、石油ガス産業のパイプラインやプラント、建設機械産業の大型機器など、下流市場の維持管理需要が安定的に拡大している。供給側では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域が主要市場となっており、地域別のインフラ投資動向と産業構造が市場の動向に影響を与えている。
影響判断
長期的な市場見通しは安定的だが、地域経済の変動によるインフラ投資の遅延、価格競争の激化、技術力の差による市場分化などの課題が存在する。企業間の競争は、加工精度、サービス速度、技術開発力、地域展開力を中心に展開され、これらの要因が市場シェアの獲得に重要な役割を果たす。また、顧客の多様なニーズに応じたカスタマイズサービスの提供能力が、企業の競争優位性を決定する鍵となる。
図. オンサイト処理世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344261/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344261/images/bodyimage2】
図. 世界のオンサイト処理市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：市場集中度が中程度で、トップ企業が市場をリード
LP Information のトップ企業研究センターによると、オンサイト処理の世界的主要サービスプロバイダーには、In-Place Machining Company、Metalock Engineering、Hydratight、Goltens、ANROLD、Halliburton、Siemens Energy などが含まれる。
市場集中度を見ると、2025 年時点で世界トップ 14 企業の合計シェアは約 45.8％となり、市場は中程度の集中度を呈している。其中、In-Place Machining Company が 9.14％の最大シェアを占めて市場をリードしているものの、単一企業の寡占状態には至っておらず、多くの企業が地域市場や特定分野で競合している。この市場構造は、インフラの地域分散性と顧客ニーズの多様性に起因して、今後も一定期間維持されると予測される。
トレンド：世界的オンサイト処理市場の安定的成長
LP Informationの「世界オンサイト処理市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/693086/on-site-machining--in-place-machining--in-situ-machining）によれば、2026年から2032年の予測期間中のCAGRは3.5%であり、2032年までにグローバル5G基地局市場規模は11.38億米ドルに達すると予測されている。特に電力、石油ガス、建設機械分野での大型設備の長期使用によるメンテナンス需要増加と、新興市場でのインフラ整備の加速が、市場成長を牽引する主要要因となる。
要因分析
政策
世界的にインフラ整備の強化、エネルギー安定供給の確保、産業基盤の維持管理に向けた政策が推進されており、関連分野でのオンサイト処理サービスへの需要が政策的に後押しされている。また、環境規制の強化により、既存設備の改修・リニューアルが促され、オンサイト処理の市場機会が拡大している。
技術
精密加工技術の進歩に伴い、オンサイト処理の加工精度と効率が大幅に向上している。また、可搬型加工機器の小型化・高性能化、IoT 技術を活用した遠隔監視・制御システムの導入などにより、複雑な現場環境での加工可能性が拡大し、サービスの品質と信頼性が向上して需要を増加させている。
市場
電力産業の発電設備、石油ガス産業のパイプラインやプラント、建設機械産業の大型機器など、下流市場の維持管理需要が安定的に拡大している。供給側では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域が主要市場となっており、地域別のインフラ投資動向と産業構造が市場の動向に影響を与えている。
影響判断
長期的な市場見通しは安定的だが、地域経済の変動によるインフラ投資の遅延、価格競争の激化、技術力の差による市場分化などの課題が存在する。企業間の競争は、加工精度、サービス速度、技術開発力、地域展開力を中心に展開され、これらの要因が市場シェアの獲得に重要な役割を果たす。また、顧客の多様なニーズに応じたカスタマイズサービスの提供能力が、企業の競争優位性を決定する鍵となる。
図. オンサイト処理世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344261/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344261/images/bodyimage2】
図. 世界のオンサイト処理市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：市場集中度が中程度で、トップ企業が市場をリード
LP Information のトップ企業研究センターによると、オンサイト処理の世界的主要サービスプロバイダーには、In-Place Machining Company、Metalock Engineering、Hydratight、Goltens、ANROLD、Halliburton、Siemens Energy などが含まれる。
市場集中度を見ると、2025 年時点で世界トップ 14 企業の合計シェアは約 45.8％となり、市場は中程度の集中度を呈している。其中、In-Place Machining Company が 9.14％の最大シェアを占めて市場をリードしているものの、単一企業の寡占状態には至っておらず、多くの企業が地域市場や特定分野で競合している。この市場構造は、インフラの地域分散性と顧客ニーズの多様性に起因して、今後も一定期間維持されると予測される。