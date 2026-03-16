手のリハビリ訓練ロボット市場：製品タイプ、用途、エンドユーザー、技術、モード、流通チャネル別、世界予測、2026年～2032年
手のリハビリ訓練ロボット市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均15.52%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、手のリハビリ訓練ロボット市場調査レポートを発行・販売します。
「手のリハビリ訓練ロボットレポート」では医療および産業利害関係者の皆様に向けた、臨床ニーズ、技術的進化、戦略的優先事項を体系化した、手機能リハビリテーションロボット工学の焦点を絞った導入を言及するほか、2025年の米国関税調整が、手リハビリテーションロボットのバリューチェーン全体において、調達、設計選択、商業化戦略をどのように再構築しているかについてのエビデンスに基づく評価を分析します。
世界の手のリハビリ訓練ロボット市場規模は、2025年に1億2,003万米ドルと評価され、2026年の1億3,973万米ドルから2032年には3億2,956万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1947956-hand-rehabilitation-training-robot-market-by.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 手のリハビリ訓練ロボット市場：製品タイプ別
第9章 手のリハビリ訓練ロボット市場：用途別
第10章 手のリハビリ訓練ロボット市場：エンドユーザー別
第11章 手のリハビリ訓練ロボット市場：技術別
第12章 手のリハビリ訓練ロボット市場動作モード別
第13章 手のリハビリ訓練ロボット市場：流通チャネル別
第14章 手のリハビリ訓練ロボット市場：地域別
第15章 手のリハビリ訓練ロボット市場：グループ別
第16章 手のリハビリ訓練ロボット市場：国別
第17章 米国手のリハビリ訓練ロボット市場
第18章 中国手のリハビリ訓練ロボット市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・手部リハビリテーションロボットの分野での技術的・商業的変革はどのようなものですか？
センシング技術、制御技術、ソフトウェア知能の進歩によって、製品能力とケア提供モデルが変わっています。
・2025年の米国関税調整が手リハビリテーションロボットのバリューチェーンに与える影響は何ですか？
関税の引き上げは着陸コストの上昇を招き、サプライヤーに調達戦略の再評価を促しています。
・手のリハビリテーションロボット市場における製品アーキテクチャの違いは何ですか？
外骨格デバイスは精密な関節アライメントを優先し、非外骨格プラットフォームはタスク指向のトレーニング手法を重視します。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、手のリハビリ訓練ロボット市場調査レポートを発行・販売します。
「手のリハビリ訓練ロボットレポート」では医療および産業利害関係者の皆様に向けた、臨床ニーズ、技術的進化、戦略的優先事項を体系化した、手機能リハビリテーションロボット工学の焦点を絞った導入を言及するほか、2025年の米国関税調整が、手リハビリテーションロボットのバリューチェーン全体において、調達、設計選択、商業化戦略をどのように再構築しているかについてのエビデンスに基づく評価を分析します。
世界の手のリハビリ訓練ロボット市場規模は、2025年に1億2,003万米ドルと評価され、2026年の1億3,973万米ドルから2032年には3億2,956万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1947956-hand-rehabilitation-training-robot-market-by.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 手のリハビリ訓練ロボット市場：製品タイプ別
第9章 手のリハビリ訓練ロボット市場：用途別
第10章 手のリハビリ訓練ロボット市場：エンドユーザー別
第11章 手のリハビリ訓練ロボット市場：技術別
第12章 手のリハビリ訓練ロボット市場動作モード別
第13章 手のリハビリ訓練ロボット市場：流通チャネル別
第14章 手のリハビリ訓練ロボット市場：地域別
第15章 手のリハビリ訓練ロボット市場：グループ別
第16章 手のリハビリ訓練ロボット市場：国別
第17章 米国手のリハビリ訓練ロボット市場
第18章 中国手のリハビリ訓練ロボット市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・手部リハビリテーションロボットの分野での技術的・商業的変革はどのようなものですか？
センシング技術、制御技術、ソフトウェア知能の進歩によって、製品能力とケア提供モデルが変わっています。
・2025年の米国関税調整が手リハビリテーションロボットのバリューチェーンに与える影響は何ですか？
関税の引き上げは着陸コストの上昇を招き、サプライヤーに調達戦略の再評価を促しています。
・手のリハビリテーションロボット市場における製品アーキテクチャの違いは何ですか？
外骨格デバイスは精密な関節アライメントを優先し、非外骨格プラットフォームはタスク指向のトレーニング手法を重視します。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ