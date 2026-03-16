ワンダーストレージホールディングス株式会社(本社：北海道札幌市)の創業者・代表である佐藤肇祐は、2026年2月10日に発売した自身初の著書『不器用な経営』(総合法令出版)の重版が決定したことをお知らせします。

本書は、2011年にわずかな資金から訪問介護事業を立ち上げ、現在では北海道内50拠点、7事業を展開、年商40億円規模へと成長したワンダーストレージホールディングスの15年間の歩みを綴った実録型経営書です。





書籍





社会課題や地域課題の根幹に、愚直に向き合い続ける姿勢。

空き家を活用した低価格住宅の提供。徹底したコスト削減。

目の前の困りごとに応え続ける現場主義。孤立する人をつくらない。





本書では、倒産の危機、資金難、裏切り、判断ミス、失敗の連続など、これまで語られることの少なかった経営の裏側も包み隠さず公開。

成功談ではなく、「信頼という根を張る経営」の本質が描かれています。









■著者メッセージ

この本に書いたのは、特別な才能や、派手な成功の話ではありません。

怖くても逃げなかったこと。不器用でも続けたこと。ズルをしない選択を積み重ねてきたこと。ただ、それだけです。

失敗ばかりで、今も迷いながら歩いている。だからこそ、伝えられる言葉があると思いました。

この本は、「頑張れ」と背中を押す本ではありません。「それでもいい」と、そっと隣に座るような一冊です。

もし今、人生のどこかで立ち止まっているなら、この本が少しでも心を軽くできたら嬉しい。

夢も自信もなかった一人の人間が、北海道で15年かけて40億円企業を築くまでの、泥臭くて、不器用で、それでも誠実であり続けた経営の記録。

この一冊が、あなたの次の一歩のきっかけになれたら本望です。





■著者紹介

佐藤肇祐(さとうけいすけ)

略歴 ワンダーストレージホールディングス株式会社 代表取締役グループCEO。北海道出身。

全国規模の技術系上場企業で部長職を経験後、31歳で起業。訪問介護を起点に、高齢者住宅、医療・看護、障がい福祉などを展開し、年商40億円規模の福祉事業グループを築く。助成金に依存しない自立型福祉経営モデルを実践し、社会インフラとしての福祉事業の確立を目指している。

「サステナグロースアワード2024」社会貢献インパクト賞受賞。





著者





■書籍概要

書名 ： 不器用な経営

著者 ： 佐藤肇祐

出版社 ： 総合法令出版

発売日 ： 2026年2月10日

定価 ： 1,980円(税込)

判型 ： 四六判

ページ数： 288ページ

ISBN ： 978-4-86838-033-7

販売 ： 全国書店

オンライン書店 https://www.amazon.co.jp/s?k=%E4%B8%8D%E5%99%A8%E7%94%A8%E3%81%AA%E7%B5%8C%E5%96%B6&i=stripbooks&__mk_ja_JP=%E3





【目次】

第1章 暴走する『臆病な口だけ野郎』

第2章 数多くの失敗と裏切りから学んだこと

第3章 わかった『私は間違っていた』

第4章 下した苦渋の決断と、迎えた倒産の危機

第5章 失敗や損失からこそ、未来の戦略は生まれる

第6章 止まった成長と新たな仲間との出会い

第7章 ワンダーストレージホールディングス発足～旗を立てろ！～

第8章 人生最大の転機と、同時に迎えたピンチ

第9章 役員の大幅入れ替えで示した覚悟

第10章 佐藤肇助の意志を超えた、サスティナブルな組織に





第1章

第2章





■トークイベント＆書籍販売会

BOSSサイン会などお楽しみ企画中！

日時 ：3月25日(水)

開場 18:00

開始 18:30

会場 ：ワンダーストレージホールディングスBLD 2階セミナールーム

参加費：無料





※お願い：駐車場に限りがあるため近くの駐車場をご利用いただくか、公共交通機関(地下鉄福住駅1番出口徒歩5分)をご利用ください！





＼お申し込みはこちら／

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf28bcU3k7aPOgQNPTahDPuORDUBghNZ7GgF2jkKHl-uOT5Vg/viewform?usp=dialog





トークイベント＆書籍販売会





■会社概要

社名 ： ワンダーストレージホールディングス株式会社

本社所在地： 北海道札幌市豊平区月寒西1条11丁目3-10

設立 ： 2011年

事業内容 ： 高齢者住宅・訪問看護・訪問介護・デイサービス・

クリニック・就労支援・配色サービスなど。

拠点数 ： 50拠点(北海道内)入居、利用者数は約1,000件以上

HP ： https://wonderstorage-h.jp/