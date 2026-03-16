東京工芸大学(所在地：東京都中野区 以下、本学)芸術学部インタラクティブメディア学科 近藤テツ教授を中心とした学生7名と、韓国にある成均館大学校の学生9名による共同研究・制作プロジェクト授業(以下、本授業)を実施しました。

本授業は、両校が連携し、AI技術・文化芸術・デザイン・産業分野を融合した国際連携型教育プログラムで、2026年1月20日(火)～3月4日(水)の期間に行われました。





東京工芸大学 芸術学部インタラクティブメディア学科の教室内で行われた中間発表





本授業は、本学と韓国・ソウル市内にある成均館大学校が連携し、AI技術・文化芸術・デザイン・産業分野を融合した国際連携型教育プログラムとして、2026年1月20日(火)～3月4日(水)の期間で行われました。

本学芸術学部インタラクティブメディア学科の学生7名と、韓国の成均館大学校の工学部および芸術学部の学生9名が、次世代のプロダクトデザインとマーケティングのあり方を探究することを目的に共同で実施されました。





本授業は、芸術学部インタラクティブメディア学科でメディアデザインを研究する近藤テツ教授と、成均館大学校の工学部サービスデザイン融合学科のソル・サンフン教授と芸術学部デザイン学科リ・ジュンソ教授の指導のもと、実社会に即し実践的な学びを展開しました。

本学インタラクティブメディア学科メディアデザイン研究室が有する、クリエイティブ、デザイン、アート、メディア表現分野の専門性と、成均館大学校のデザイン、ビジネス、エンジニアリング、文化芸術分野の学生の知識・技能を融合させることで、分野横断的かつ多角的で実現性の高い学びの創出を図っています。

また、両校履修者は学年縦断的に広く、本学はインタラクティブメディア学科の1～4年生。成均館大学校は、工学、芸術、経営など様々な領域からの3～4年生が参加しました。

本授業は今年で6回目の実施となります。





成均館大学校の教室で行われた授業の様子





今年の研究・制作テーマは、韓国のポータブルスマートデバイス専門ブランドBluefeel社が提供した「携帯型発熱式タンブラー」の商品企画提案です。学生たちは日韓混合でチームを編成し、両国の市場調査からユーザー分析、AIを活用した企画立案、試作品制作、次期製品のイノベーション提案までを行いました。





学生たちは、2026年1月から日本と韓国をオンラインで繋ぎ、ミーティングを重ねながら課題を進め、2月には成均館大学校の学生9名が来日、3月には本学の学生7名が韓国を訪問しました。言語や文化の壁を越えて課題に取り組み、各国の市場特性や文化の違いを体感しながら、共通のプロダクトを軸とした「共創」のプロセスを経験しました。これにより、異文化理解に基づくコミュニケーション能力や、専門知識による実社会への課題に応用する実践力を高めました。





2026年3月3日(火)には、成均館大学校の教室で3チームが来校したBluefeel社の代表取締役に対し、新たな携帯型発熱式タンブラーの企画提案を行いました。課題が企業の実製品を対象としていることから、単なる学生間の交流授業にとどまらず、企業視点のプロフェッショナルなフィードバックを得る機会となりました。





日本と韓国の両拠点を往来する密度の高い取り組みを通じて、学生たちのグローバルなキャリアへの意識が高まり、両校の継続的な学術交流の基盤を強化する機会にもなりました。





近藤教授は「国を超えて互いに理解し合い、AIやITを自在に活用する若い世代が協働しながら活躍してほしい。変化の激しい時代だからこそ、目先の成果だけにとらわれず将来を見据えて挑戦してもらいたい。今後もこうした学生同士の国際交流を深めていきたい」と話します。

本授業の概要は、以下のとおりです。









■東京工芸大学×成均館大学「AI活用型・課題解決型起業チームプロジェクト2026」





●プロジェクト内容：

韓国のポータブルスマートデバイス専門ブランドBluefeel社の製品を題材に、以下の観点から研究・制作を行う。





・課題対象：携帯型発熱式タンブラー





・研究課題：市場調査、ユーザー分析、AIを活用した商品の企画立案、

試作品制作、次期製品展開に向けたイノベーション提案





・参加チーム：

Team 1

Ren Sekiya, Koki Fukuda, Sora Kokusho / Kim Dong-hyun, Kim Min-ji

Team 2

Haruna Takada, Karen Ishii , Kanon Ihara / Kim Ga-hyun, Choi Yun-seo

Team 3

Rina Eto,Kim Namhui / Kim Yesol, Shin Bo-min, Jeong Jong-won





・協力：ソル・サンフン教授(成均館大学校)、リ・ジュンソ教授(成均館大学校)、

Bluefeel社





東京工芸大学と成均館大学校の学生による集合写真





■成均館大学校

成均館大学校は、1398年に創設された東アジアで最も古い韓国の私立大学。韓国のソウル特別市と京畿道水原市の2カ所にキャンパスを構え、工学部、芸術学部、儒教学部、文科学部、法学部、教育学部、医学部など、21学部を擁する韓国最大規模の私立大学の一つです。

【URL】 https://www.skku.edu/skku/index.do









■Bluefeel社

韓国サムスン電子の社内ベンチャーから始まった、ポータブルスマートデバイスを専門に展開する企業。日常生活で感じる細かな不便の解決を目指して商品開発を行い、生活のクオリティー向上をモットーとしています。









■東京工芸大学

東京工芸大学は1923(大正12)年に創設された「小西寫眞(写真)専門学校」を前身とし、創設当初からテクノロジーとアートを融合した無限の可能性を追究し続けてきました。2023年に創立100周年を迎えました。

【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/