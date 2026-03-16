ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『扇風機/サーキュレーター』の還元率ランキングを発表します。

【扇風機/サーキュレーターの還元率1位】新潟県燕市のツインバード ピルエット (MA-001-A)

還元率 141.03％寄付額 78000円

扇風機・サーキュレーターの還元率1位は、新潟県燕市の「ツインバード ピルエット (MA-001-A)」です。還元率は、驚きの141％！ヘッドが360°回転するから、リビングとダイニングをまたいで部屋の隅々まで自然な風を届けてくれます。直感的に操作できるダブルセンサーリングで風量や首ふり範囲も自由に設定できて、どんなインテリアにも馴染む洗練されたデザインも魅力です。

2位以降の返礼品も見たい方

ふるさと納税でもらえる『扇風機/サーキュレーター』の還元率ランキングをもっと見たい方は特集ページをご覧ください。

還元率の計算方法

https://www.furusato-tax.club/ranking/electric_fan.html

当サイトでは、還元率(返礼率/返戻率)を以下の式で計算しています。■還元率の計算方法還元率＝（商品の販売価格(※)÷寄付金額）×1001万円の寄付で、1000円の返礼品がもらえる場合：還元率10%（1000円÷1万円×100）3000円の返礼品がもらえる場合：還元率30%（3000円÷1万円×100）5000円の返礼品がもらえる場合：還元率50%（5000円÷1万円×100）となります。つまり、還元率が高ければ高いほど、寄付金額に対する返礼品の価格（価値）が高くなります。※還元率の計算に用いる『商品の販売価格』は『とくさと』が独自で調べたものです。各自治体から発表されたものではございません。

ふるさと納税の還元率比較サイト『とくさと』

『とくさと』は、ふるさと納税返礼品の還元率を調査し、比較するサイトです。還元率データ以外にも、実際に利用した返礼品の口コミも掲載しています。ふるさと納税をもっと身近に、もっと手軽に、もっと楽しく利用できることを目指して運営しています。

https://www.furusato-tax.club/