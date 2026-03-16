「空飛ぶクルマ」を見て・学んで・体験しよう！明石町筋にて体験イベントを開催します。

株式会社 大丸松坂屋百貨店※空飛ぶクルマ イメージ

神戸で創業した兼松株式会社と大丸神戸店が共催し、神戸のまちを舞台にした「空飛ぶクルマ」の体験型イベントを開催いたします。

「空飛ぶクルマ」は、昨年の大阪・関西万博のデモフライトを経て「未来の構想」から「社会で使われる技術」へと着実に近づいています。その背景のもと、大丸神戸店東側の明石町筋を歩行者天国とし、「空飛ぶクルマ」の模型展示や映像放映、ワークショップ、ステージトークを行います。今後、神戸や兵庫で「空飛ぶクルマ」がどのように活用されていくのか、「みなとまち神戸」の未来を見て・知って・楽しみながら体験いただけます。

お買い物やお散歩の途中に、ぜひお立ち寄りください。

★実施概要

●日時 2026 年3月28日 (土) 10:00～17:00

●会場 大丸神戸店 東側 明石町筋

●主催 兼松株式会社

●共催 株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸神戸店

●後援 兵庫県、神戸市、豊岡市

●特別協賛 東京海上日動火災保険株式会社

●入場 無料（雨天開催・荒天中止）

●概要：

・空飛ぶクルマ関係事業者による模型等の展示、動画放映・VR 体験、PR タイム等

・豊岡エリアでの空飛ぶクルマ取組紹介、地域観光取組紹介、浴衣販売など

・協賛企業による製品・サービス等の展示

・空飛ぶクルマの社会受容性調査

・飲食ブース

★「空飛ぶクルマのワークショップ」開催！

※事前申込制

１.［子ども向け］ 2050年へタイムトリップ！空飛ぶクルマと神戸の未来

・ 講師：ツーリズムプロデューサー 江藤誠晃氏

・内容：世界各地を飛び回る旅のプロが、未来社会を構想するゲーム感覚の特別講義を行います

・対象：小学校高学年

・定員：15名

・時間：第1回 11:00～11:40、第2回 14:00～14:40

・申込方法：以下よりお申し込みください (先着順)

https://forms.office.com/r/G4qtc80Txb

・申込期限：3 月26日 (木) 18:00

２. 空飛ぶクルマ SkyDrive トークイベント

・講師：株式会社 SkyDrive 国内事業マネージャー 戸村 竜也氏

・内容：空飛ぶクルマについて。SkyDrive の取組みや最新動向、質疑応答など

・対象：一般

・定員：15名

・時間：15:30～16:10

・申込方法：以下よりお申し込みください (先着順)

https://forms.office.com/r/Y0u0nSqREf

・申込期限：3月26日 (木) 18:00

※本イベントは兵庫県空飛ぶクルマ実装促進事業の一環で実施いたします。