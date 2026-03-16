HUMMEL 00 (ヒュンメル オー) 2026AW COLLECTION ″Archives″

株式会社エスエスケイ- 「HUMMEL 00」2026 AUTUMN WINTER COLLECTION “Archives”

1923 年の創業以来、ヒュンメルはスポーツウェアの歴史とともに歩み続けてきました。

「HUMMEL 00」は、ブランドの歴史に蓄積されたその膨大なアーカイブを、現代の感覚で再構築するプロジェクトです。

今シーズンのテーマは “Archives”。

森川マサノリがディレクター就任後のファーストシーズン “New Heritage” で提示したアーカイブの再解釈と、セカンドシーズン “Human Anatomy” で探求した身体構造の視点。この二つの思想を融合させ、ヒュンメルの歴史的デザインを、テクニカルなアプローチで再構築しています。

アーカイブに残るトラックスーツ、フットボールウェア、トレーニングウェアなどの象徴的なディテールは、単なる復刻ではなく、構造そのものを異なるアイテムへ再設計することでアップデートされています。

象徴的なシェブロングラフィックや身体の筋肉のラインを意識したカッティング、立体パターン、そしてテクニカルな素材使いによって、過去のスポーツウェアは現代的なフォルムへと進化します。これにより、ブランドの歴史と人体構造が交差する、新しいスポーツウェアの造形が生まれます。素材には機能性リサイクルポリエステルなどの採用も取り入れ、「hummel」が長年取り組んできた“KARMA PROJECT” の理念も継承されています。

「HUMMEL 00」は、ブランドのアーカイブを未来へと接続する試みです。

過去を保存するのではなく、構造として読み解き、再び動き出すデザインへと変換する。

“Archives” は、歴史と身体、そして未来のスポーツウェアを結ぶ、新たな章となります。

hummel（ヒュンメル）

hummelは1923年創業のデンマーク発スポーツブランド。象徴的なシェブロンデザインと北欧の美しい機能美を融合し、スポーツとストリートの垣根を越えたスタイルを提案します。サッカーやハンドボールをはじめ、多くのスポーツシーンを支えながら、日常にも溶け込むウェアを展開。伝統を大切にしつつも現代的なデザインとサステナブルな取り組みを通じ、時代に寄り添い続けるブランドです。