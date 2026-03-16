日本文化とWeb3・AIが融合する国際カンファレンスTEAMZ Summit 2026 アジェンダ公開

株式会社TEAMZ

日本最大級のWeb3・AIカンファレンス 「TEAMZ Summit 2026」 が、2026年4月7日・8日に東京・八芳園にて開催されます。今年のテーマは 「Tradition Meets Tomorrow」。日本の伝統文化と最先端のテクノロジーが融合する、特別な2日間となります。このたび、公式アジェンダが公開されました。（※登壇者のスケジュール等の都合により、開催までに内容が変更となる可能性があります。）

Day 1 Agenda

https://www.teamz.co.jp/2026/agenda-april-7th

Day 2 Agenda

https://www.teamz.co.jp/2026/agenda-april-8th

注目の登壇者

TEAMZ Summit 2026 では、政界・ビジネス・テクノロジー分野を代表するリーダーたちの登壇が予定されています。期待される登壇者には、財務大臣 片山さつき、国民民主党代表 玉木雄一郎 、デジタル大臣政務官 川崎ひでと、 メディアアーティスト 落合陽一 、実業家 堀江貴文 など、日本を代表する多彩なゲストが登壇予定です。

Web3、AI、金融、政策など幅広いテーマについて、ここでしか聞けない議論が展開されることが期待されています。

日本文化を体験できる特別パフォーマンス

TEAMZ Summit 2026 では、日本文化を体感できる特別なパフォーマンスも予定されています。

会場では以下のパフォーマンスを楽しむことができます。ORIENTARHYTHM パフォーマンス、阿波踊り（東京のんき連）、相撲パフォーマンス、歌舞伎（鏡獅子）、和太鼓演奏など海外からの参加者にとっても、日本文化を間近で体験できる貴重な機会となります。

TEAMZ Summitで楽しむ日本文化体験

会場の 4Fエリアでは、来場者が参加できる体験コンテンツも用意されています。江戸和装工房 雅による着物体験コーナーが登場。桜の季節に合わせ、八芳園の美しい庭園で着物姿での記念写真撮影を楽しむことができます。また Binance Japan が庭園内にフォトフレームスポットを設置予定。ぜひ記念撮影を楽しんでください。



Web3を体験できる特別コーナー

会場では、Web3のユースケースを実際に体験できるコンテンツも用意されています。

**HashPort社提供の「Stablecoin決済 Coffee体験コーナー」（2F Terrace）**では、ステーブルコインによる決済を実際に体験しながら、コーヒーをお楽しみいただけます。

さらに会場内では、TEAMZ Snacks や Bar もご用意しており、来場者同士のネットワーキングを楽しめる空間を提供しています。



豪華サイドイベントも多数開催

TEAMZ Summit期間中は、様々なサイドイベントも開催予定です。

VIP Welcome Dinner（4月6日）TEAMZ と The Best Event によるVIP向けウェルカムディナー。

https://luma.com/TBE-VIPDinner-TS26

同時開催イベント

TEAMZ Summit開催期間中には、以下のイベントも同時開催されます。

XRP Tokyo : https://www.xrp-tokyo.io/?utm_source=teamz&utm_medium=teamz-website(https://www.xrp-tokyo.io/?utm_source=teamz&utm_medium=teamz-website)

AI Conference WaytoAGI : https://www.teamz.co.jp/2026/waytoagi

TEAMZ Summitのパスを持っていれば、これらのイベントにも自由に参加可能です。

注目のサイドイベント

TEAMZ AI Hackathon : https://luma.com/teamzaihackathon

XRP TOKYO - VIP After Party : https://luma.com/da2ucul1

NETSTARS Premium Dinner Event : https://luma.com/f40vtyeu

デロイト トーマツ グループ主催Web3 × 生成AIが再設計する企業と市場 : https://tohmatsu.smartseminar.jp/public/seminar/view/66054

そのほか、様々なサイドイベントが予定されています。



来場者が楽しめる体験コンテンツ

イベント期間中は、来場者の皆様にお楽しみいただける様々なコンテンツをご用意しています。

会場内には、VIPラウンジや一般来場者向けランチコーナーのほか、出展企業による体験・プレゼント企画、さらに日本酒（獺祭）の提供なども予定されています。

また展示エリアでは、多くの企業がブース出展を予定しており、最新のプロダクトやサービスを実際に体験することができます。

協賛企業一覧

Web3・AI・日本文化が融合する特別なサミット

今年の TEAMZ Summit 2026 では、最先端の Web3・AIカンファレンスをはじめ、日本文化体験、豪華サイドイベント、ネットワーキング、そして最新テクノロジーの体験など、他のイベントでは味わえない多彩なコンテンツをご用意しています。「Tradition Meets Tomorrow」日本の伝統と未来のテクノロジーが交差する特別な2日間を、ぜひご体験ください。

サミットチケット

https://tickets.teamz.co.jp/