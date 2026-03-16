【福岡開催】資産運用フェア2026に出展します！

ネクスウェイブ株式会社

ネクスウェイブ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表：木下晃一）は、西日本新聞社が主催する「資産運用フェア 2026」に出展することが決定しましたのでお知らせします。

本フェアでは、新NISAやiDeCoの賢い使い方はもちろん、子育て世代の備えやシニア世代の資産の守り方まで、西日本新聞が専門家と一緒に分かりやすくお届けします。

資産運用についてのセミナーのほか、出展ブースでは、不動産投資の基礎やよくある疑問について解説した弊社オリジナルの冊子を配布いたします。

不動産投資という観点から、皆さまの資産運用を手助けする情報を提供いたします。ぜひお越しください。

来場予約(必須)は以下から！

https://e-ve.event-form.jp/event/125839/shisan2026

【開催概要】

日時：3月21日（土）10:00～17:00

会場：アクロス福岡4階 国際会議場（福岡市中央区天神1丁目1番1号）

定員：先着300名・参加無料



【先着プレゼント】素敵なプレゼントを先着100名様に！



◆セミナータイムスケジュール

10:15～10:55

中心地から郊外まで場所に合わせた不動産収益化セミナー

不動産鑑定士 吉田 將剛氏

11:15～11:55

土地のみに投資するクラウドファンディング「地主倶楽部」

地主フィナンシャルアドバイザーズ株式会社 代表取締役 榎本 龍馬氏

12:30～13:20

初心者におすすめ！人生100年時代、上手な貯め方・稼ぎ方

ゲスト／パックンマックン

13:30～14:10

10年後に差がつく資産づくり～FPが解説する“やる人・やらない人”の未来～

ファイナンシャルプランナー（1級FP技能士）土井 健司氏

会社概要

会社名：ネクスウェイブ株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区渡辺通2－4－14 パグーロ薬院6階

代表者：木下晃一

設立：2015年10月22日

公式HP：https://nexwave.jp

本件に関するお問い合わせ

会社名：ネクスウェイブ株式会社

担当者：横尾 将也

TEL: 070-3285-4894

E-Mail: m-yokoo@nexwave.co.jp