【あみやき亭豊川店限定】松阪牛がこの価格！？赤字覚悟の衝撃盛り『みんなで食べりん　のんほい盛』３月16日（月）より期間限定販売！

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株式会社あみやき亭

豊川店限定イベント

【あみやき亭 豊川店】リニューアル後初開催 豊川店限定イベント開催！


みんなで楽しむ「のんほい盛り」登場 ！


さらに、人気カルビが“価格そのまま松阪牛”にグレードアップ


今回のイベントでは、高級和牛として知られる 松阪牛 を、もっと気軽に楽しんでいただきたいという想いから、期間限定の特別価格でご提供します。


■松阪牛をみんなで楽しめる盛り合わせ「のんほい盛り」

今回のフェアの目玉商品として、松阪牛を贅沢に楽しめる盛り合わせ 【豊川店みんなで食べりん♪】「のんほい盛り」 を販売します。


松阪牛サーロイン、松阪牛上カルビ、和牛炙り焼肉など、人気のお肉を一皿で楽しめる、2～3人でシェアするのにぴったりの豪華な内容となっています。



のんほい盛り

価格：3,182円（税込3,500円）



さらに LINE友達限定で500円引きとなり、税込3,000円で「のんほい盛り」をお楽しみいただけます。



LINE友だち登録

期間中、LINE友だち登録をしていただくと、上記の「のんほい盛」がさらに500円引きとお得になります。





■「のんほい盛り」を注文すると「自分で作るワッフル」を人数分プレゼント


ワッフル

「のんほい盛り」をご注文のお客様には、
自分で焼いて楽しめるワッフルを人数分プレゼントいたします。


このワッフルは店内のデザートビュッフェコーナーで楽しめる人気デザートで、通常はデザートビュッフェ1品　200円（税込220円）でご注文いただいているメニューです。





焼肉の後に、みんなでワッフルを作りながら楽しめるデザートとして、家族や仲間との食事にもぴったりです。


■松阪牛サーロインをお値打ち価格で提供

今回のフェアでは、高級和牛として知られる 松阪牛 の中でも、特に人気の高い部位 「サーロイン」 をお値打ち価格でご提供します。


サーロインは、きめ細かい肉質と上質な脂の甘みが特徴で、松阪牛の魅力を存分に味わえる部位のひとつです。焼肉としてはもちろん、軽く焼いて肉の旨みを楽しむステーキ感覚でも味わえる贅沢な一皿となっています。


通常は高級店で提供されることも多い松阪牛サーロインですが、今回のフェアでは焼肉チェーンならではの価格でご提供します。




松阪牛サーロインステーキ

松阪牛サーロインステーキ　1,280円（税込1,408円）


松阪牛のサーロインをこの価格で楽しめるのは、今回のフェアならではの魅力です。


「ちょっと贅沢な焼肉を楽しみたい」という方にもおすすめの一品となっています。


■人気カルビが“価格そのまま松阪牛”にグレードアップ

さらに、今回のフェアでは、あみやき亭で人気のカルビメニューを、価格そのままで松阪牛にグレードアップしてご提供します。


通常販売している人気メニュー
「特選カルビ」「上カルビ」「味わいカルビ」を、期間限定で 松阪牛 に変更し、同じ価格でお楽しみいただける特別企画です。



松阪牛特選カルビ

・松阪牛特選カルビ　690円（税込759円）






松阪牛上カルビ

・松阪牛上カルビ　590円（税込649円）






松阪牛味わいカルビ

・松阪牛味わいカルビ　490円（税込539円）





あみやき亭の定番カルビを、普段と同じ価格で松阪牛が味わえる、今回のイベントならではのお得な内容となっています。


■家族や仲間と楽しむ焼肉時間

家族での食事や仲間との集まり、ちょっと贅沢な焼肉時間にぴったりのイベントとして、地域の皆様に楽しんでいただけるフェアとなっています。


みんなでワイワイ焼肉するなら、ぜひ、あみやき亭 豊川店へお越しください。


【開催期間】3月16日（月）～4月12日（日）


【開催店舗】 あみやき亭 豊川店　


住所：愛知県豊川市豊が丘町198-1　


電話番号：0533-83-4129


営業時間：月～金曜日17:00～23:00/土日祝日11:00～23:00


定休日：年中無休


ご予約はこちら :
https://www.hotpepper.jp/strJ000429213/yoyaku/hpds?siteId=_toyokawa

■株式会社あみやき亭について

「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。


公式HP：【公式】https://amiyakitei.jp/


公式Instagram：【公式】https://www.instagram.com/amiyaki_official/