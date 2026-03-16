【あみやき亭豊川店限定】松阪牛がこの価格！？赤字覚悟の衝撃盛り『みんなで食べりん のんほい盛』３月16日（月）より期間限定販売！
豊川店限定イベント
【あみやき亭 豊川店】リニューアル後初開催 豊川店限定イベント開催！
みんなで楽しむ「のんほい盛り」登場 ！
さらに、人気カルビが“価格そのまま松阪牛”にグレードアップ
今回のイベントでは、高級和牛として知られる 松阪牛 を、もっと気軽に楽しんでいただきたいという想いから、期間限定の特別価格でご提供します。
■松阪牛をみんなで楽しめる盛り合わせ「のんほい盛り」
今回のフェアの目玉商品として、松阪牛を贅沢に楽しめる盛り合わせ 【豊川店みんなで食べりん♪】「のんほい盛り」 を販売します。
松阪牛サーロイン、松阪牛上カルビ、和牛炙り焼肉など、人気のお肉を一皿で楽しめる、2～3人でシェアするのにぴったりの豪華な内容となっています。
のんほい盛り
価格：3,182円（税込3,500円）
さらに LINE友達限定で500円引きとなり、税込3,000円で「のんほい盛り」をお楽しみいただけます。
LINE友だち登録
期間中、LINE友だち登録をしていただくと、上記の「のんほい盛」がさらに500円引きとお得になります。
■「のんほい盛り」を注文すると「自分で作るワッフル」を人数分プレゼント
ワッフル
「のんほい盛り」をご注文のお客様には、
自分で焼いて楽しめるワッフルを人数分プレゼントいたします。
このワッフルは店内のデザートビュッフェコーナーで楽しめる人気デザートで、通常はデザートビュッフェ1品 200円（税込220円）でご注文いただいているメニューです。
焼肉の後に、みんなでワッフルを作りながら楽しめるデザートとして、家族や仲間との食事にもぴったりです。
■松阪牛サーロインをお値打ち価格で提供
今回のフェアでは、高級和牛として知られる 松阪牛 の中でも、特に人気の高い部位 「サーロイン」 をお値打ち価格でご提供します。
サーロインは、きめ細かい肉質と上質な脂の甘みが特徴で、松阪牛の魅力を存分に味わえる部位のひとつです。焼肉としてはもちろん、軽く焼いて肉の旨みを楽しむステーキ感覚でも味わえる贅沢な一皿となっています。
通常は高級店で提供されることも多い松阪牛サーロインですが、今回のフェアでは焼肉チェーンならではの価格でご提供します。
松阪牛サーロインステーキ
松阪牛サーロインステーキ 1,280円（税込1,408円）
松阪牛のサーロインをこの価格で楽しめるのは、今回のフェアならではの魅力です。
「ちょっと贅沢な焼肉を楽しみたい」という方にもおすすめの一品となっています。
■人気カルビが“価格そのまま松阪牛”にグレードアップ
さらに、今回のフェアでは、あみやき亭で人気のカルビメニューを、価格そのままで松阪牛にグレードアップしてご提供します。
通常販売している人気メニュー
「特選カルビ」「上カルビ」「味わいカルビ」を、期間限定で 松阪牛 に変更し、同じ価格でお楽しみいただける特別企画です。
松阪牛特選カルビ
・松阪牛特選カルビ 690円（税込759円）
松阪牛上カルビ
・松阪牛上カルビ 590円（税込649円）
松阪牛味わいカルビ
・松阪牛味わいカルビ 490円（税込539円）
あみやき亭の定番カルビを、普段と同じ価格で松阪牛が味わえる、今回のイベントならではのお得な内容となっています。
■家族や仲間と楽しむ焼肉時間
家族での食事や仲間との集まり、ちょっと贅沢な焼肉時間にぴったりのイベントとして、地域の皆様に楽しんでいただけるフェアとなっています。
みんなでワイワイ焼肉するなら、ぜひ、あみやき亭 豊川店へお越しください。
【開催期間】3月16日（月）～4月12日（日）
【開催店舗】 あみやき亭 豊川店
住所：愛知県豊川市豊が丘町198-1
電話番号：0533-83-4129
営業時間：月～金曜日17:00～23:00/土日祝日11:00～23:00
定休日：年中無休
ご予約はこちら :
https://www.hotpepper.jp/strJ000429213/yoyaku/hpds?siteId=_toyokawa
■株式会社あみやき亭について
「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。
公式HP：【公式】https://amiyakitei.jp/
公式Instagram：【公式】https://www.instagram.com/amiyaki_official/