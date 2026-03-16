2026年、春の親睦は「花粉レス」な室内花見。福利厚生としても注目される、快適で新しいお花見体験

2ndTable株式会社

オフィスやイベント会場へのケータリングサービスを年間3000件以上実施する2ndTable株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：三原一馬）は、 お花見ケータリングの特設ページを公開いたしました。

セカンドテーブルの室内花見ケータリングは、2026年3月6日の時点で法人利用が前年比4倍に急増している人気のサービスです。

過去の記事はこちら

「室内お花見」の法人利用が前年比4倍に急増。オフィスに桜が届く福利厚生の新定番(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000071614.html)

取り不要・雨天でも開催OK。採用ブランディングにも活用が広がり、2026年春も予約が続々。企業のお花見文化に変化。

2026年春、企業イベント最大の懸念は「例年を上回る花粉飛散量」

日本気象協会によると、2026年春の花粉飛散量は西日本ではおおむね例年並みといえるものの、東日本と北日本では例年より多く、非常に多い所もある見込みとされています。

参考：日本気象協会「2026年 春の花粉飛散予測（第4報）」2026年2月

https://tenki.jp/lite/pollen/expectation/

こうした背景から、セカンドテーブルでは「オフィス内での完全室内花見」をご提案しております。

花粉や天候によるストレスをなくすことで幹事様の負担を減らし、同時に参加者のハードルを下げる快適な親睦の場を提供いたします。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=vsiSwVWvkss ]

福利厚生としての「室内花見」がもたらす4つのメリット

近年、従業員の満足度を重視する「ウェルビーイング（持続的に良好な環境づくり）」の観点から、社内イベントの質が問われています。

空調が完備された室内で行うお花見は、単なる代替案ではなく、現代のビジネスシーンに即した多くのメリットをもたらします。

「花粉ゼロ」で、全員が快適に過ごせる場を

屋外のイベントは花粉症を抱える従業員にとって大きな負担となりかねません。室内開催であれば、体調を気にすることなく参加することができ、イベントへの心理的なハードルが下がります。

宴会幹事の負担を軽減

場所取りや天候への配慮を中心とした、屋外イベントならではの心配事も室内花見なら解決可能です。プランニングもしやすく、「目に見えない業務負担」の軽減に繋がります。

採用・広報に効く「オフィス映え」

華やかな桜の装飾とケータリングによって、いつものオフィスが華やかな非日常空間に大変身します。

社内報やSNSのトピックとしても扱いやすく、企業の明るい空気感を社外へ伝える魅力的な広報資産になります。

スマートに親睦を深める「タイパ」の良さ

オフィスがそのまま会場になるため、移動の手間を省略できます。お昼休みや業務終了後の開催も可能となり、プライベートの時間も尊重したい現代のニーズに応える、効率的で質の高い親睦の形です。

この度公開した「室内花見ケータリング」の特設ページでは、具体的な事例や開催イメージをもとに、セカンドテーブルならではの魅力や特徴をご覧いただけます。

室内花見ケータリング特設ページはこちら :https://2ndtable.com/spring-party/

セカンドテーブルの特長

全国主要都市でワンランク上のメニュー・サービス：関東・関西・九州・名古屋の主要都市で、均一化された高品質なケータリングサービスをご提供します。

多様なシーンに対応：キックオフ、セミナー、会議、懇親会、パーティーなど、様々なイベントシーンにご利用いただけます。

オフィスや貸し会議室も華やかに：お料理だけではなく、装飾でも会場を鮮やかに彩ります。お花見やハロウィン・クリスマス等、季節の演出も承っております。

豊富なメニューラインナップ：お客様のニーズやご予算に合わせて、和洋中をはじめとしたバリエーション豊かなお料理・プランをご用意しております。アレルギー対応やハラル／ベジタリアンメニューなどもご提供可能です。

オプションメニュー：「出張寿司職人」「生ハム／ローストビーフカッティング」「マグロ解体ショー」などのライブケータリングや、「お祭りプラン」として屋台風のケータリングもご用意がございます。

きめ細やかなサービス：経験豊富なスタッフが、企画・準備から当日の運営まで、お客様のイベントをサポートいたします。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=SHAEPGuQcsY ]

今後の展開

セカンドテーブルでは、食とサービスを通してイベント成功のお手伝いをしております。

今後もお客様にご満足いただけるプランや心踊る美味しいメニュー・プロフェッショナルによる信頼のサービスを広い地域でご提案してまいりますので、イベントのケータリングや演出にお悩みの方はご気軽にお問い合わせください。

会社概要

2ndTable株式会社（セカンドテーブルかぶしきがいしゃ）

所在地：関東 東京都港区赤坂7丁目 赤坂今野ビル5階

関西 兵庫県西宮市西宮浜1-31

九州 福岡県福岡市南区長住2-10-32

代表取締役：三原一馬

事業内容：法人様・団体様向けのケータリング出張パーティー事業 https://2ndtable.com/

オードブルの宅配デリバリー事業 https://1dish.jp

電話番号：050-3155-1635(ご注文・お問い合わせ)

FAX：050-3457-8233

メール：info@2ndtable.com

Instagram：https://www.instagram.com/2ndtable/

X：https://twitter.com/2ndTable