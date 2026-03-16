ブリティッシュヒルズ、2026年GWイベント開催

学校法人佐野学園

1994年の設立から110万人以上の来訪者を誇るブリティッシュヒルズ(福島県天栄村)は、2026年5月2日(土)～6日(水・祝)に、「ゴールデンウィークイベント」を開催いたします。本イベントでは、ロンドンが舞台の「シャーロック・ホームズシリーズ」を題材とした謎解きや脱出ゲーム、英国の繁栄を象徴するマナーハウス（荘園領主の館）を巡る探求ツアーなど、大人から子供まで日本にいながら本格的な英国旅行気分を味わえる多彩なアクティビティをご用意。さらに豊かな自然とイベントを満喫できる特別宿泊プラン「ゴールデンウィーク宿泊プラン」もございます。英国の伝統と格式を感じながら、「パスポートのいらない英国」で英国旅行気分をお楽しみいただけます。

▲ 「シャーロックホームズ」を題材にした謎解きアクティビティ▲ 「シャーロックホームズ」を題材にした脱出ゲーム▲ 英国伝統菓子作り「クッキングスコーン」▲ 荘園領主の館を案内「マナーハウスツアー」▲食事会場「リフェクトリー」

シャーロック・ホームズを題材にした英語版謎解きアクティビティ

シャーロック・ホームズは、1887年にアーサー・コナン・ドイルによって生み出されました。物語の舞台は、大英帝国が最も繁栄した「ヴィクトリア朝」のロンドンです。ホームズを題材にした2種類の謎解きは、出題やヒントもすべて英語で構成。異国情緒に包まれた重厚な空間で没入感とともに、楽しみながら英語に触れることができます。

■謎解きアクティビティ「ホームズからの挑戦状」：広大なブリティッシュヒルズの敷地内に隠されたヒントを集め、謎を解決へと導く回遊型アクティビティです。謎解きと英語レベル別に3コースご用意しております。

■英語版脱出ゲーム「ホームズの脱出ゲーム」：閉ざされた空間から知恵を絞って脱出を試みる、スリル満点の体験型プログラムです。制限時間は1時間。参加グループの全員のチームワークが試されます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78115/table/219_1_55185185b2838916e33851b76a937340.jpg?v=202603160851 ]

英国伝統菓子作りを体験「チョコチップ入りスコーン作り」

英国のティータイムに欠かせない伝統菓子スコーンを、ブリティッシュヒルズの外国人教員と一緒に英語で作ります。お家でも再現できるレシピを伝授。食べきれなかった分は、お土産としてお持ち帰りいただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78115/table/219_2_2e0cb49a349fd1ddb8243112f591721e.jpg?v=202603160851 ]▲ 英国伝統菓子「チョコチップ入りスコーン作り」▲ 焼きたてのスコーン

英国貴族の荘園を巡り、中世英国の文化を探求するガイドツアー

ブリティッシュヒルズが再現しているのは、英国が世界に多大な影響力を持った「中世英国」。当時台頭してきた荘園領主の館（マナーハウス）を中心とした「街」を忠実に再現した空間で、英国文化のルーツや文化背景を紐解きます。ガイド付きの「マナーハウスツアー」のほか、もっと文化探求をしたい方向けに「セルフガイドツアー」もございます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/78115/table/219_3_ca797dfb7cf3c2bb81ee0b7385898636.jpg?v=202603160851 ]▲ ガイド付き「マナーハウスツアー」▲ セルフガイドツアーイメージ

「ゴールデンウィーク宿泊プラン」も販売中

イベントを楽しんだ後は、英国風のクラシカルなお部屋でゆっくりとお過ごしいただけます。旬の食材を使用した本格コースディナーの提供や、標高約1000mから美しい夜空を望遠鏡で眺める「星空観察会」、滞在中の記念写真のプレゼントなど心に残る特典付き。夕食は、メインダイニング「リフェクトリー」または英国の街角にあるパブを再現した「フォルスタッフパブ」からお選びいただけます。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/78115/table/219_4_f3260aee4205b04c5ad5bf1276d0e8e3.jpg?v=202603160851 ]

※夕食会場により料金が異なります。

▲ リフェクトリー会場▲ フォルスタッフパブ会場▲ 宿泊者限定特典「星空観察会」

「ゴールデンウィークイベント」 概要

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/78115/table/219_5_8ce8cd28ae329453d547dff473d9b79f.jpg?v=202603160851 ]

※入場料は日帰りのお客様のみいただきます。(ご宿泊のお客様は無料)

※入場チケットはフォルスタッフパブ、アスコットティールーム、ギフトショップ・ビクトリアンアレー、キッチンカー・ハイランドオアシスにてそれぞれ200円分・100円分の金券として利用可能

※日帰り入場の受付は18:00まで

参 考

【ブリティッシュヒルズHP】

https://www.british-hills.co.jp/

【イベント詳細】

https://www.british-hills.co.jp/stay/news/502/

【宿泊プラン詳細】

https://www.british-hills.co.jp/stay/news/501/

【アクセス】

https://www.british-hills.co.jp/access/

神田外語グループ：東京都千代田区内神田2-13-13／理事長 佐野 元泰

ブリティッシュヒルズ：福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草1-8／代表取締役社長 野澤 肇

※写真及びメニューは全て一例です。内容は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

※記載の料金は全て税サ込になります。

本件に関する報道関係の方の問い合わせ先

学校法人佐野学園（神田外語グループ） グループコミュニケーション部

〒101-8525 東京都千代田区内神田2-13-13

TEL: 03-3258-5837(平日9:30～17:00)

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