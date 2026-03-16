ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社

損害保険ジャパン株式会社（代表取締役社長：石川 耕治、以下「損保ジャパン」）は、兵庫県豊岡市（市長：門間 雄司）が目指す「高齢者の虐待や孤立などを防止し、高齢者が住み慣れた地域で安心して生き生きと暮らせる地域社会の実現」に貢献するために、豊岡市と『豊岡市高齢者見守りネットワーク事業にかかる協定』を２０２６年３月１日に締結したことをお知らせします。

１．背景・経緯

豊岡市は、事業活動を通じて高齢者や障害者など（以下、「高齢者等」）と接することの多い民間事

業者等と連携し、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域社会の実現を目指しています。そのために、支援の必要な高齢者等の孤立を防ぎ、社会全体で高齢者等を見守ることができるネットワークの構築に取り組んでいます。

損保ジャパンは、お客さまの安心・安全・健康な暮らしを支える保険会社として、地域の皆さまの

暮らしを支援するノウハウを生かすことができる豊岡市の取組みに賛同し、このたびの協定締結に至ったものです。

２．協定の目的

損保ジャパンと豊岡市は、連携して高齢者等の見守り活動を行うことで、高齢者等への支援を適切に

行うための態勢を確保し、高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域社会の実現を目的とします。

３．協定の主な内容

・日常業務等において、地域の高齢者等をプライバシーに配慮しながら「さりげなく」見守る。

・何らかの異変に気づいたときには、地域包括支援センターまたは豊岡市へ連絡する。

ただし、事件発生時は警察署、火災や生命の危機発生時は消防署等へ通報する。

４．今後について

損保ジャパンは、今後も豊岡市と連携し、安心・安全な地域のネットワーク構築に貢献していま

す。

以上