『忘却前夜』×『沙耶の唄』コラボ開催決定！

株式会社オルトプラス

株式会社オルトプラス（本社：東京都豊島区、代表取締役：石井 武、以下「オルトプラス」）は、運営中のカードRPGスマートフォン向けタイトル『忘却前夜』において、サスペンスホラーアドベンチャーゲーム「沙耶の唄」とのコラボイベントの開催が決定したことをお知らせいたします。

崩壊しつつある世界で「融蝕（ゆうしょく）」と呼ばれる災厄に立ち向かい、失われた記憶と運命に挑む旅の中で残酷で美しい物語を描く「忘却前夜」。

そして、歪んだ視界の中で見出した唯一の愛と、その愛によって狂気に堕ちていく様を描いた「沙耶の唄」。

「狂気」と「愛」という、共通の根底を持つ両作品が、この度一つの世界で邂逅を果たします。

この記念すべき邂逅に合わせ、両作品のファンの皆様に心からお楽しみいただける特別な体験を現在鋭意準備中です。

本コラボイベントの開催時期をはじめとする最新情報は、「忘却前夜」の公式Xにてお届けいたします。

今後の展開に、ぜひご期待ください。

■公式X：https://x.com/bokyakuzenya

「沙耶の唄」とは

2003年にニトロプラス(現:ニトロオリジン)より発売され、「魔法少女まどか☆マギカ」や「PSYCHO-PASS サイコパス」などの話題作を世に送り届けた鬼才・虚淵玄(ニトロプラス)がシナリオを手掛けたサスペンスホラーゲームです。

交通事故により「日常のすべてが醜悪な肉塊に見える」という絶望的な感覚障害に陥った青年と、その狂った世界の中で唯一美しく見えた少女「沙耶」との、純粋で凄惨な愛の物語を描いています。

その凄惨かつ美しい物語は、発売から20年以上を経た今もなお、ジャンルの枠を超えて国内外のプレイヤーに強烈な影響を与え続けています。

『忘却前夜』 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53906/table/319_1_4b53610f4fd7bc05d82c5f34fd3adc89.jpg?v=202603160851 ]

“記憶を巡る戦い”が始まる――。

忘却前夜は幻想的かつ重厚な世界観と、戦略性の高いバトルが魅力のスマートフォン向けカードRPGです。

プレイヤーは、崩壊しつつある世界で「融蝕（ゆうしょく）」と呼ばれる災厄に立ち向かい、失われた記憶と運命に挑む旅へと踏み出します。

以上のほか、忘却前夜の概要につきましては、オルトプラスが2025年8月19日に配信した以下のプレスリリースにてご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000274.000053906.html

忘却前夜のスマートフォンアプリは、App StoreとGoogle Playから、Steam版はストアページからダウンロードいただけます。

▼ダウンロードはこちら

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6743462069/

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.altplus.boukyakuzenya

Steam版ストアページ：https://store.steampowered.com/app/4226130/_/

※本リリース情報は、発表後、事前の予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

株式会社オルトプラス 会社概要

【会社名】株式会社オルトプラス

東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード:3672)

【代表】代表取締役 石井 武

【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 サンシャイン60 45階

【設立】2010年5月6日

【URL】 https://www.altplus.co.jp/

(C)AltPlus Inc.

(C)2003 NITRO ORIGIN