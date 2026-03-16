Tinder(R)、春の出会いシーズンに向けて第一印象をアップデート！体験型イベント「アカヌケ研究所」 を渋谷で開催

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「Tinder」は、2026年3月20日（金・祝）から3月22日（日）までの3日間、三千里跡地（東京都・渋谷区）にて、「春の出会い」をテーマにした体験型イベント 「アカヌケ研究所」 を開催いたします。

春は新生活が始まり、人との出会いが増える季節です。一方で、「新しい出会いに向けて自分をアップデートしたい」「第一印象を良くしたい」と感じている方も少なくありません。「アカヌケ研究所」は、そんな春の出会いシーズンに向けて、自分らしい魅力を見つけ、第一印象をアップデートするヒントを、楽しく体験できるコンテンツを通じて届けるイベントです。

Tinderは、恋愛だけでなく、友達やコミュニティなど様々なつながりを生み出すプラットフォームとして、多くの人が自分らしく新しい出会いを楽しめる環境づくりを大切にしています。新しい出会いに向けて自分の魅力を再発見したい方や、プロフィールをアップデートしたい方、春の新しい一歩を踏み出したい方に向けて、そのきっかけを提供したいという思いから本イベントを企画しました。

会場では、自分に似合う色を知ることができる「パーソナルカラー診断」や、プロのカメラマンによる「プロフィール写真撮影体験」など、Tinderのプロフィールづくりにも役立つコンテンツを無料で体験いただけます。来場者が自分の魅力を発見し、新しい出会いに向けた自信につなげられるような体験を用意しています。

「アカヌケ研究所」で体験できるコンテンツ

- カラー診断体験ピンク・グリーン・ブルーの3色のドレープを使用し、4シーズン（Spring／Summer／Autumn／Winter）の中から来場者に最も似合うカラータイプを診断します。診断後には、自分のシーズンが分かる4シーズンのカラーカードをプレゼントし、似合う色の選び方などのアドバイスを提供します。- プロカメラマンによるプロフィール写真撮影プロのカメラマンによる撮影と簡易レタッチを体験いただけます。小物などを使いながら、プロフィールにも使える自然で魅力的な写真撮影をサポートします。自分らしい一枚を通して、新たな出会いに向けて自信を持って活用できる写真を提供します。

「アカヌケ研究所」イベント概要

- 開催期間： 2026年3月20日（金・祝）～ 3月22日（日）- 営業時間： 11:00～19:00- 会場： 三千里跡地（〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-23-8）- 入場料： 無料- コンテンツ：・カラー診断体験・プロカメラマンによるプロフィール写真撮影（Tinderアプリダウンロード＆登録で参加可）※Tinderアプリは18歳未満の方や独身でない方はご登録いただけません

《Tinder(R)》

2012年に誕生したTinder(R)は、わずか2年で1件のマッチから累計10億件マッチに成長し、人々の出会い方に革新をもたらしてきました。この急成長は、人間の根源的な欲求である「真のつながり」をこのアプリがいかに満たすかを示しています。Tinder(R)は現在、累計6億3,000万回以上ダウンロード、1000億件以上のマッチングを達成しており、185以上の国と地域、60以上の言語という、同カテゴリーのアプリの中でも比類ない規模でサービスを提供しています。

Tinder(R) はTinder LLCの登録商標です。

公式サイト：https://tinder.co.jp/(https://tinder.co.jp/)

公式X：https://twitter.com/Tinder_Japan(https://twitter.com/Tinder_Japan)

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/tinder_japan_official/(https://www.instagram.com/tinder_japan_official/)

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tinder_japan(https://www.tiktok.com/@tinder_japan)

公式YouTube：https://www.youtube.com/c/TinderJapan(https://www.youtube.com/c/TinderJapan)

公式ニュースルーム：https://jp.tinderpressroom.com/(https://jp.tinderpressroom.com/)