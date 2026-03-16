薬歴システムの名称を「スマレキ」から「GooCo+」へ一新

株式会社 EMシステムズ

株式会社 EMシステムズ(本社:大阪市淀川区、代表取締役社長:國光宏昌、以下「当社」)は、提供する薬歴システムの製品名称を「スマレキ」から「GooCo+（グーコ プラス）」へ変更いたします。

今回のリニューアルでは、「薬歴生成AIサポート機能」を標準搭載とするパッケージ構成へ刷新するとともに、新たに「他社レセコン接続版」の提供を開始いたします。新規出荷対応は2026年4月1日より開始予定です。

■ 名称変更の背景と目的

当社はこれまで、「DX薬歴」や「スマレキ」などの名称で薬歴システムを展開してまいりましたが、開発元である株式会社グッドサイクルシステムの完全子会社化に伴い、ブランドを一つに統合することといたしました。

統合にあたり、薬局市場において長年培われ、高い認知と品質への信頼をいただいている「GooCo」ブランドへ原点回帰いたします。また、新名称に冠した「＋（プラス）」には、従来のサービスに新たな価値（リパッケージや今後の新機能追加など）をプラスしていくという決意を込めました。

これに伴い、従来の「スマレキwith Recepty」は、新名称「Recepty NEXT TYPE GooCo+」へと変更いたします。

■ リニューアルの2つのポイント

■ 製品概要

■ 株式会社 EMシステムズについて

- 薬歴生成AIサポート機能を標準搭載従来のパッケージ構成を見直し、会話から薬歴の記述案を作成する「薬歴生成AIサポート機能」を標準搭載いたします。AIによる入力補助を標準化することで、薬剤師の事務負担を大幅に軽減し、より対人業務に注力できる環境を提供いたします。（※AIによる生成内容は入力補助を目的としたものであり、その正確性や妥当性を完全に保証するものではありません。最終的な内容の確認および服薬指導等の判断は、必ず薬剤師の専門的知見に基づき行っていただくことを前提としております。）- 「GooCo+ 他社レセコン接続版」の提供開始「既存のレセコンはそのままに、高機能な電子薬歴だけを導入したい」という薬局現場のニーズに応え、他社製レセコン環境下でも当社の電子薬歴「GooCo+」をご利用いただける「他社接続版」の提供を開始いたします。これまではレセコンと薬歴の一体型システムが主流でしたが、本展開により、現在ご利用中のレセコンを入れ替えることなく「機能特化型」であるGooCo+の導入が可能になります。 既存システムへの影響を避けるため別端末での運用を採用し、高度な暗号化通信を用いることで、安全かつスムーズなデータ連携環境を構築いたしました。[表: https://prtimes.jp/data/corp/81158/table/33_1_224479e13b626d67faae7708f68c5a18.jpg?v=202603160851 ]

当社は、「デジタルで日本の医療・介護の現場を支える会社」をパーパスとして掲げ、調剤システムをはじめとする医療・介護分野のITサービスを提供しています。また、「#TX｜Thanks Transformation（医療・介護を『#ありがとう』に変えていく）」をブランド・アイデンティティとして推進しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社 EMシステムズ プロダクトオペレーション部 marketing-all@emsystems.co.jp