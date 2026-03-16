【千葉ゆかりの食と日本のにぎわい文化・芸能を楽しむ２日間】『ペリエ 春祭り』（3/20～3/21）を初開催します

株式会社千葉ステーションビル

株式会社千葉ステーションビル(本社：千葉市中央区、代表取締役社長：杉村 晶生)が運営するJR千葉駅直結の商業施設「ペリエ千葉」と、千葉県内でフリーペーパー「ちいき新聞」を発刊する株式会社地域新聞社(本社：八千代市勝田台北、代表取締役社長：細谷 佳津年)は、日本の古き良き伝統芸能の魅力を通じて、賑わいと交流を創出し、地域活性化を図る体験型イベント「ペリエ春祭り」を、2026年3月20日(金・祝)・21日(土)の二日間、「ペリエ千葉 ぺリヨコ（イベントスペース）」で初開催します。

■本イベントのポイント

１．千葉駅を起点とした地域活性化を推進

千葉県のターミナル駅である千葉駅とペリエ千葉を起点に、様々な人と人がつながり合い、来場者の回遊促進と地域経済への波及効果を見込む取り組みとして、地域活性化を推進します。

２．成田市と連携した“体験型の賑わい”創出

日本の玄関口として多様な人々が行き交い伝統芸能が集まる成田市と連携し、演者・商店・来場者が一堂に会して一体となって楽しめる“体験型の賑わい”を創出します。

３．「食・音楽・文化」を味わう多彩なステージ

成田の老舗うなぎ店「川豊」をはじめ、成田の名品や千葉ゆかりの食、そして世代を超えて親しまれてきた阿波おどりや和太鼓の伝統芸能ステージが登場します。さらに、地元で人気のDJが多彩な音楽を届け、幅広い来場者が楽しめる空間を演出します。

■開催概要

１．開催期間

2026年3月20日(金・祝)、21日(土) ２日間

11：00～16：00

２．会場

ペリエ千葉 ぺリヨコ(イベントスペース)

住所：千葉市中央区新千葉1-3-24

※JR千葉駅南口側 タイムズペリエ千葉提携駐車場内

３．主催／協力

(主催) 株式会社千葉ステーションビル、株式会社地域新聞社

(特別協力) 株式会社川豊本店、成田市、一般社団法人成田市観光協会、(公財)千葉市文化振興財団 アーティストバンクちば、東日本旅客鉄道株式会社千葉支社

４．詳細

ペリエ千葉 ホームページ フロアインフォメーション(https://www.perie.co.jp/chiba/info/detail.php?ct=news&id=5662)

■出店者について

老舗うなぎ専門店「川豊」をはじめ、成田山新勝寺表参道の名物店が特別出店！

１．川豊本店

小さいうな丼（1,200円税込み）ひとくち うまき串（300円税込み）

明治43年創業、100年以上の歴史を誇る成田の老舗うなぎ専門店「川豊」が特別出店します。参道の風情とともに伝統の味を楽しめる名店から、職人の技が息づく逸品を、会場にて気軽にお楽しみいただけるよう、ペリエ春祭り限定の「小さいうな丼」と「ひとくち うまき串」をご用意しました。

２．なごみの米屋

「心が和み、安らぎを感じるおいしい味を提供したい」という想いのもと、１世紀以上に渡り、成田山表参道で歴史を紡ぐ老舗和菓子店。

３．藤倉商店 出店：21日のみ

創業は1948年。成田山新勝寺の表参道にある職人手作りの実用雑貨を取り扱い、竹製大根おろしが人気の天然素材実用品専門店。

４． ホウエイコーヒー

千葉県成田市のコーヒー専門店。厳選したコーヒー豆だけを使用し、自家焙煎をすることでフレッシュな状態でコーヒーを提供します。

※キッチンカーで出店

キッチンカー、ブルワリー、そして千葉屈指の酒店「IMADEYA」が、「千葉の美味しい」をお届け！

＜キッチンカー＞

１．悠久（肉巻き串／大網白里市）

九十九里町～千葉市を中心に出店。メニューには地元の食材を使用しています！

２．丸よし（めんちかつ／船橋市）

３０年以上継ぎ足しの醤油を使っためんちかつは、他にはないコクとジューシーさ！

３．結び。（おむすび／松戸市）出店：20日のみ

お米・海苔・塩・水・具材に拘りおむすびします。

４． terre natale(焼きそば／九十九里町)出店：21日のみ

房総ポーク、九条ネギ使用の優しい味の焼きそばです。懐かしい味をご堪能ください。

＜ブルワリー・酒＞

１．NRT BEER FLIGHT BASE（成田市）出店：２０日のみ

成田空港が本気でつくったオリジナルクラフトビール。「出発」と「到着」をイメージした２つの成田空港エールの華やかさと芳醇な味わいをお楽しみください。

２． 潮風ブルーラボ（千葉市）

嗜好性・時代・国・カルチャーを問わず、”ラボ”の名を冠するブルワリーで変幻自在に多様性溢れるクラフトビールを生み出しています。

３．ロコビア（佐倉市）

女性醸造家が手がけるクラフトビールは「ワールド・ビア・カップ」で3大会連続メダル受賞。合言葉は「スモールブルワリー・ビッグビア」。

４．ながら木こりんブルワリー（長柄町）

“「木こり」がつくるビール”がコンセプト。杉を活かして町の名産となるクラフトビールをつくることを目指しています。

５．伊能忠次郎商店（香取市）

醸造所は日本地図を作った伊能忠敬の旧宅から程近い場所に位置。地元の原料を使用したクラフトビールが味わえます。

６．IMADEYA（千葉市）

お酒って“おもしろい”をキーワードに、国内外の魅力あふれるお酒を心を込めて飲み手へお届けいたします。

■ステージイベントについて

イベントのランドマークとなる“櫓”を囲んで、阿波踊りや和太鼓など、演目が盛りだくさん！

１．阿波おどり＜20日：菊水連、21日：天狗連＞

菊水連天狗連

約400年の歴史を持つ徳島県発祥の伝統芸能。観光客でも当日参加して一緒に踊ることができる参加型の祭りです。今回、毎年大人気の「東京高円寺阿波おどり」を代表する連「菊水連」（20日）、「天狗連」（21日）による演舞を披露します。来場者が一緒に踊って参加できる「阿波おどり体験」もお届けします。

【開始時間】午前の部11：50頃～／午後の部13：50頃～ ※各日共通

２．和太鼓＜20日：千葉城太鼓、21日：和太鼓道 大塚＞

千葉城太鼓和太鼓道 大塚

成田市で4月18日(土)・19日(日)に開催される「成田太鼓祭」の参加団体や、千葉市を拠点に活躍する団体による大迫力の演奏をお届けします。過去から未来へと響き続ける、日本文化の象徴的な音色が会場を盛り上げます。

【開始時間】11：00頃～ ※各日共通

３．音楽＜20日：DJ駅員ツヨシ、21日：DJ Foomin＞、キッズＤＪ体験（21日）

DJ駅員ツヨシDJ Foomin

会場ではＤＪが多彩な音楽で一体感ある空間を演出。21日(土)は、プロと一緒に実際の機材で音を出して楽しめる「キッズＤＪ体験」を実施します。

【開始時間】13：00頃～／15：00頃～ ※各日共通

【キッズDJ体験】21日(土) 13：00頃～

【出演】

20日：DJ駅員ツヨシ

DJの世界大会『IDA WORLD DJ CHAMPIONSHIPS』のスクラッチカテゴリーで2020年に優勝を果たし、以降3連覇を成し遂げた現役駅員DJが登場します。

21日：DJ Foomin

時間・空間・人を一つにするDJ。千葉県内のイベントへも多数出演。アーティストのライブDJも担当。2019年からは千葉ポートタワーで音楽イベント「#タワパ」を主宰。キッズDJ体験も注目です。

成田市観光キャラクター「うなりくん」登場！

20日には、人気キャラクター「うなりくん」がサプライズ登場します！また、「うなりくんグッズ」の販売など成田市PRブースが特別出店します（20日、21日）。

＜参考：ペリエ千葉 ぺリヨコについて＞

駅・商業施設・ オフィス街が繋がる新しい地域交流の拠点として、 2024年8月に開業しました。オープンスペースを構えた飲食店舗と、イベント用地として使用できる駐車場を展開し、千葉駅周辺へのアクセスをより良く、利便性を高めることで、街の回遊性と周辺エリア一体の賑わい創出による地域活性化を目指しています。

ーーイベントスペースご利用に関するお問い合わせーー

株式会社千葉ステーションビル くらしづくり本部 地域・沿線共創部 担当：安達、井上、今井

E-mail：event@perie.co.jp

【会社概要】

■株式会社地域新聞社

所在地：千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F

代表者：代表取締役社長 細谷 佳津年

ホームページ（URL）：https://chiikinews.co.jp/

■株式会社千葉ステーションビル

所在地：千葉県千葉市中央区新千葉一丁目７番２号 ペリエ＋plusビル

代表者：代表取締役社長 杉村 晶生

ホームページ（URL）：https://www.perie.co.jp/

＜ペリエ千葉＞

所在地：千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1

ホームページ（URL）：https://www.perie.co.jp/chiba/

※すべての画像はイメージです

※ステージイベントの時間は当日の状況に応じて変更になる場合がございます

※３月１６日時点の情報です

※詳細はペリエ千葉ホームページ、館内ポスター等にてご案内します