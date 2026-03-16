新宿に新たな都市型アミューズメント施設が出現！『タイトーステーション 新宿歌舞伎町店』3月20日（金）グランドオープン！ 1～4階全フロアに『かんたん台』を展開！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岩木克彦、以下タイトー）は、全国展開するアミューズメント施設『タイトーステーション』の新店舗、『タイトーステーション 新宿歌舞伎町店』を3月20日（金）にグランドオープンいたします。

新宿エリア3店舗目となる本店舗は、靖国通り沿いという好立地に構える、既存の新宿2店舗に続く都市型の新拠点です。現在、第4次ブームと言われているクレーンゲームに特化し、人気のミニクレーンゲームを多数取り揃えたグラウンドフロア、海外からのお客様に安心してお楽しみいただくためのインバウンド対応、新宿3店舗限定のオリジナル景品袋など体験価値を高める施策を盛り込み、タイトーの最新モデルのアミューズメント施設として展開します。

オープニングキャンペーンとして1～4階全フロアに『かんたん台』を設置。

さらに、今夏には上層階（5階以上）への拡張も決定しています。コンテンツを拡充し、新宿の中心地ならではのアミューズメント体験をアップデートしていきますので、今後の展開にぜひご期待ください。

- 新宿歌舞伎町の入り口に“第3のタイステ”出現！ 多階層型アミューズメント施設

靖国通り沿いの歌舞伎町入口に新たなアミューズメント施設が登場！

1階から4階まで多階層フロアに147台383ブースのクレーンゲームが並び、人気のミニクレーンゲームをはじめ、最新プライズや人気プライズでお客様をお迎えします。

- インバウンドのお客様も安心して楽しめる店づくり

海外からのお客様も非常に多く訪れる観光スポット、新宿歌舞伎町。ゲームセンターは日本独自のエンターテインメント文化として海外からも注目されており、タイトーステーション 新宿歌舞伎町店では、海外からお越しの方にも安心してお楽しみいただけるよう英語表記のPOPをご用意するなど、快適に遊べる環境を整えています。

- 3店舗巡って楽しい、新宿のタイトーステーション！

新宿歌舞伎町店のオープンにより、新宿のタイトーステーションは3店舗に。それぞれ特徴のある3店舗でいろんな遊び方が楽しめます。ぜひ3店舗巡って、楽しい一日をお過ごしください！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/714_1_015282b17e5fa83506a4ffbddefe4b49.jpg?v=202603160451 ]

■オープニング記念キャンペーンを開催！

- オープン記念！ お得なクレーン台が登場1～4階でかんたん台を設置。ここでしか手に入らないお宝景品があるかも!?- Xリポストキャンペーン！オープンを記念して、Amazonギフトが抽選で当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開催します！対象のアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストいただいた方の中から、抽選で10名様に「Amazonギフト 5,000円分」をプレゼント！詳しくは新宿歌舞伎町店の公式Xをご確認ください。キャンペーン期間：3月16日（月） ～ 4月5日（日）

【店舗情報】

店 舗 名：タイトーステーション 新宿歌舞伎町店

オープン日：2026年3月20日（金）グランドオープン

※3月17日（火）よりプレオープン（2-4階のみオープン）

所 在 地：東京都新宿区歌舞伎町1丁目23-1

営 業 時 間：10:00～25:00

定 休 日：年中無休

店 舗 URL ：https://www.taito.co.jp/store/00002258

【関連URL】

タイトーステーション 新宿歌舞伎町店 公式X： https://x.com/Taito_ShinjukuK

タイトー公式サイト： https://www.taito.co.jp/

タイトー公式X： https://x.com/TAITO

※TAITO、TAITOロゴおよびタイトーステーションは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。