ミラノ・コルティナ冬季五輪代表 フィギュアスケート三浦佳生選手とのサプライヤー契約締結

ベースフード株式会社

完全栄養※1の主食を開発・販売するベースフード株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：橋本舜、https://basefood.co.jp）は、健康的なカラダづくりやスポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートする「BASE UP SPORTS PROJECT」において、ミラノ・コルティナ冬季五輪代表で、フィギュアスケート男子の三浦佳生選手とのサプライヤー契約を締結したことをお知らせいたします。

■「BASE UP SPORTS PROJECT」を通じた各種活動支援

ベースフードは、“一人ひとりが自分らしく輝き、笑顔溢れる社会”の実現を目指し、スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンにおいて、完全栄養食を日常の暮らしの中に取り入れていただくことで心身の健康の“ベースアップ”をサポートする活動「BASE UP PROJECT（ベースアッププロジェクト）」を展開しています。

この度、同活動内で展開している「BASE UP SPORTS PROJECT（ベースアップスポーツプロジェクト）」において、フィギュアスケート男子の三浦佳生選手にご賛同いただき、今回のサプライヤー契約が実現いたしました。今後は三浦佳生選手への「食」のサポートとして各種「BASE FOOD」シリーズを提供する他、各種活動への協力、「栄養とスポーツパフォーマンス」の啓蒙活動など、幅広く活動を共に展開していきたいと考えています。

【三浦佳生選手 プロフィール】

2005年6月8日、東京都生まれ。明治大学在学中。4歳からスケートを始め、日本男子トップの若手有望株。現在ワールドスタンディング８位にランキング。（2026.1月時点）

2026年開催予定のミラノ五輪にも選出され、次世代の日本男子をけん引する存在。2026年1月の四大陸選手権で２度目の優勝を果たす。スピード感あふれるワイルドな演技、キレのあるジャンプに女性人気も高く、シーズンオフには数多くのアイスショーにも出演。

ファンからのあだ名は “ランボルギーニ ミウラ”

＜主な戦績＞

2023 四大陸選手権 優勝／世界ジュニアグランプリ 優勝

2024 GPアメリカ大会 3位

2025 GPカナダ大会 3位／全日本選手権 3位 →ミラノ五輪、世界選手権選出

2026 四大陸選手権 優勝

Instagram：https://www.instagram.com/kao.miura/

＜三浦佳生選手 コメント＞

このたび、ベースフード様とサプライヤー契約を締結させていただくことになりました。心から嬉しく思っています。

BASE FOODは、私自身が日頃からほぼ毎日のように食べており、遠征の際にも必ず持っていくほど、パフォーマンスを支えてくれている存在です。 忙しい日や移動が多い中でも、手軽に必要な栄養を摂ることができる点は、アスリートにとって本当に心強いと感じています。

これまで愛用してきたベースフード様と、このような形でご一緒できることを大変光栄に思います。 これからも競技に真摯に向き合いながら、BASE FOODとともに挑戦を続けていきたいと思います。いつも応援してくださっているファンの皆さま、今後とも応援よろしくお願いいたします。！

■「BASE UP PROJECT」概要

スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンで活躍する人たちやそれらを楽しむ人たち、夢を実現するために頑張っている方々、そしてサスティナブルな社会の実現に向け、「栄養」「健康」という側面から応援、サポートし、“明日の笑顔を皆さんと共に”という想いが込められたプロジェクトです。

■「BASE UP SPORTS PROJECT」概要

各種スポーツシーンやボディメイクにおいて、スマートフード完全栄養食である「BASE FOOD」を日常的に取り入れていただくことで、健康的なカラダづくりやスポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートしていくプロジェクトです。

＜スポーツ選手／チーム・団体に向けた「BASE UP SPORTS サプライヤー契約・プログラム」参加者募集＞

スポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートする取り組みとして、プロアマ問わずスポーツ選手やチーム・団体に向けた「BASE FOOD」商品の提供等、各種サポート活動を実施いたします。

サプライヤー活動では、中長期的に活動をサポート・支援する「サプライヤー契約」と、老若男女問わずアクティブにスポーツを楽しむ方々へ完全栄養食「BASE FOOD」を体験いただく機会として、サンプリングをはじめ短期的に活動をサポートする「サプライヤープログラム」を展開していきます。

※応募方法や募集期間、諸条件等につきましては、公式note（https://note.basefood.co.jp/m/mf363ff308d08）をご確認ください。

＜BASE UP SPORTS サプライヤー契約一覧（現時点）＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22258/table/296_1_43216d01f145d3aa58011acfe891c941.jpg?v=202603160951 ]

▶︎「BASE UP SPORTS サプライヤー契約」および「BASE UP SPORTS サプライヤープログラム」問い合わせ先：info@baseupsports-project.com

■スマートフード完全栄養食「BASE FOOD」とは？

「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。全粒粉や大豆、チアシードなど主に自然由来の厳選した原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができるスマートフードです。

2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE YAKISOBA、BASE RAMEN、BASE Cookies、BASE Pancake Mixとシリーズを増やし、累計販売数は3億袋を突破（2026年3月時点）、累計定期購入者数は100万人を超えました（2025年11月時点）。

■ベースフード株式会社 概要

当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえるあたらしい主食を提案し、すべての人が食事をたのしみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。

設立：2016年4月5日

本社：東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者：橋本舜

事業内容：完全栄養食等の開発・販売

URL：https://basefood.co.jp

*1 1食分（BASE BREADは2袋、BASE Cookiesは4袋、BASE YAKISOBAは2個、BASE RAMENは2個、BASE Pancake Mixは1袋と卵Mサイズ1つ、牛乳(成分無調整)100mlを使用して調理した場合）で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。