ヘッドウォータース、パイオニアが提供する二輪車向けUXソリューション「Pioneer Ride Connect」の先行開発を支援

株式会社ヘッドウォータース

【Pioneer Ride Connectのイメージ画像】

AIソリューション事業を手がける株式会社ヘッドウォータース（本社：東京都新宿区、代表取締役：篠田 庸介、以下「ヘッドウォータース」）は、パイオニア株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役 兼 社長執行役員：高島 直人、以下「パイオニア」）が提供する二輪車向けUXソリューション「Pioneer Ride Connect」（※1）の進化に向け、AIを活用したUX機能の先行開発支援を行いました。

「Pioneer Ride Connect」は、二輪車向け次世代コネクテッドクラスターにおけるUX設計の進化を支えるソリューションで、ソフトウェア更新を通じて新たな価値を継続的にライダーへ提供することを目指しています。

ヘッドウォータースは「Pioneer Ride Connect」の先行開発において、音声による自然な操作性とAIを活用した情報共有を実現する機能の技術設計・実装を担いました。

なお、本サービスはCES2026において、「Pioneer Ride Connect」が目指す体験を示す取り組みとして展示されました（※2）。

- パイオニアのUX思想を具現化する機能開発

パイオニアは、二輪車での移動体験をより豊かなものにするため、ライダーの走行体験を妨げない操作性と、安心して利用できるサービス設計を重視しています。

二輪車での利用を前提に必要な情報を自然に受け取れること、操作に意識を向けすぎることなく走行に集中できることを重視したサービスのあり方を追求しています。

このような思想のもと、「Pioneer Ride Connect」において「直感的HMI（※3）とAI活用により、安全性と快適性を高い次元で両立するUX」を実現する機能が開発されています。音声操作と走行状況に応じた情報提供を組み合わせることで、利用シーンや発話の多様性に配慮しながら、自然に使える体験の提供を目指しています。

ヘッドウォータースは、これらの機能を走行中でも安心して利用できる体験として成立させるため、設計および実装の面で技術パートナーとして開発支援を行いました。

- 直感的HMIとAI活用による、走行中でも使いやすい体験の実現

本音声操作機能は二輪車向けに設計されたAI-powered Voice HMI（※4）を中核に、スマートフォンアプリ上での利用を前提とし、軽量かつ高性能なSLM（Small Language Model）を活用したAIエージェントの実装検証として行われました。

これにより短い発話や会話の流れを含む操作にも対応し、ライダーが意識することなく使える、ストレスの少ない操作体験を実現しています。また、大規模なクラウドシステムや安定した通信環境に依存しない構成とすることで、端末上での高速かつ安定した動作を可能にし、走行中でも自然に利用できる体験を支えています。

このような音声操作とAIを活用した技術設計により、ライダーは走行を妨げることなく必要な情報を把握し、安全で快適な走行体験に集中できます。

ヘッドウォータースは、この体験を技術面から支えるパートナーとして、「Pioneer Ride Connect」が目指す価値の実現に向けた先行開発で貢献しました。

以上

※1：パイオニア、二輪車のUXを革新する「Pioneer Ride Connect」を「CES 2026」で公開

～ 「HERE SDK」との統合で、グローバル市場へ展開 ～

https://jpn.pioneer/ja/corp/news/press/index/3001/rel=__

※2：パイオニア 「CES 2026」に出展～次世代車両や二輪車向けの先進ソリューションを展示～

https://jpn.pioneer/ja/corp/news/press/index/2995/rel=__

※3：直感的HMIとは

直感的HMI（Human Machine Interface）とはユーザーが操作方法を意識することなく、自然な動作や発話で機器を操作できるよう設計された操作インターフェースのことです。

※4：AI-powered Voice HMIについて

パイオニアがCES向け資料で示している概念で、二輪車での利用を想定し、走行中でも自然な音声操作を可能にする設計思想を指します。

- 商標について

記載されているサービスなどの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

- 会社情報

会社名：パイオニア株式会社

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート

代表者：代表取締役 兼 社長執行役員 高島 直人

創業：1938年1月

URL：https://jpn.pioneer/ja/

会社名：株式会社ヘッドウォータース

所在地：〒163-1304東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー４階

代表者：代表取締役 篠田 庸介

設立：2005年11月

URL：https://www.headwaters.co.jp/