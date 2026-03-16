【TIFFANY & CO.】グウィネス・パルトロウ、マイキー・マディソン、テヤナ・テイラーらが第98回アカデミー賞でティファニーを纏い登場

2026年3月15日（現地時間）に、アメリカ、ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催された第98回アカデミー賞にて、グウィネス・パルトロウ、マイキー・マディソン、テヤナ・テイラー、ロバート・ダウニー・Jr.、チャイニング・テイタムがティファニーのジュエリーを美しく纏い、登場しました。





グウィネス・パルトロウ


マイキー・マディソン


テヤナ・テイラー


ロバート・ダウニー・Jr.


チャイニング・テイタム


グウィネス・パルトロウの着用ジュエリー



Necklace in platinum and 18k yellow gold with an internally flawless, oval Fancy Vivid Yellow diamond of 2.19 carats, a VVS2, oval Fancy Vivid Yellow diamond of 1.51 carats, a VVS1, oval Fancy Vivid Yellow diamond of 1.51 carats and white diamonds


Earrings in platinum with diamonds of over 4 total carats


Ring in platinum with a diamond of over 8 carats and diamond accents



マイキー・マディソンの着用ジュエリー




Necklace in platinum with a diamond of over 6 total carats and diamond accents



Earrings in platinum with diamonds of over 8 total carats



Ring in platinum with a diamond of over 6 carats and diamonds

テヤナ・テイラーの着用ジュエリー



Necklace in platinum with a diamond of over 18 carats and diamond accents


Earrings in platinum with diamonds of over 12 total carats and diamonds


Ring in platinum with a diamond of over 11 carats and diamond accents


Ring in platinum with a diamond of over 9 total carats

ロバート・ダウニー・Jr.の着用ジュエリー



Bird on a Rock by Tiffany & Co. brooch in gold and platinum with a green tourmaline of over 39 carats, diamonds & a pink sapphire




Elsa Peretti(R) Cabochon ring in yellow gold with green nephrite jade



チャイニング・テイタムの着用ジュエリー



Bird on a Rock by Tiffany & Co. brooch in platinum and 18k yellow gold with a diamond of over 22 carats, rubies and diamond accents


Union Square 30 mm mechanical watch in yellow gold


