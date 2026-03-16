【オドー・コペンハーゲン】日本の伝統的な和紙提灯から着想を得た「Hashiraコレクション」に新作照明２モデルが登場

オドー・ジャパン株式会社

デンマークのライフスタイルブランドAudo Copenhagen（オドー・コペンハーゲン）は、日本の伝統的な和紙提灯から着想を得た照明シリーズHashira（ハシラ）コレクションに、新たな2つのモデルHashira Linear Pendant Lamp（ハシラ リネア ペンダントランプ）とHashira Ceiling Lamp（ハシラ シーリングランプ）を加えました。

Hashira Linear Pendant Lamp（ハシラ リネア ペンダントランプ）Hashira Ceiling Lamp（ハシラ シーリングランプ）

Norm Architects （ノームアーキテクツ）によってデザインされた Hashira コレクションは、彼らが日本の和紙職人を訪れた経験から着想を得て誕生しました。北欧のミニマリズムと日本の美意識を融合させたこのシリーズは、柔らかな円筒形フォルムとリネン素材のシェードによって、空間に温かく穏やかな光をもたらします。

今回新たに加わったHashira Linear Pendant Lamp（ハシラ リネア ペンダントランプ）は、コレクションの新しい表現として水平のフォルムを採用したペンダント照明です。ダイニングテーブルやデスクの上に最適なデザインで、リネンシェードをマグネットで固定することで、無駄を削ぎ落としたクリーンでモダンな印象を実現しています。調光可能なLED光源は、作業にも適した明るさと落ち着いたアンビエントな雰囲気を両立させます。

一方Hashira Ceiling Lamp（ハシラ シーリングランプ）は、Hashira コレクションの本質をよりミニマルな形へと昇華したシーリングライトです。天井にフラットに設置され、スラブリネンのシェードを通して柔らかく光を拡散し、静かで洗練された空間を演出します。

Hashira Linear Pendant Lamp（ハシラ リネア ペンダントランプ）／\132,000（税込）／H18cm, W140cmHashira Ceiling Lamp（ハシラ シーリングランプ）／\102,300（税込）／H20cm, W50cm, D50cm, Ø50cm ※2026年7月発売予定

【Hashiraコレクションについて】

日本の伝統的な和紙職人から着想を得て、コペンハーゲンのデザイン集団 Norm Architects（ノームアーキテクツ）が生み出したのがHashira Collection（ハシラ・コレクション）です。日本語で「柱」を意味する Hashira の名を冠しています。

円柱形のフォルムに、静けさとプロポーション、シンプルさと個性の絶妙なバランスを映し出しています。素材には、ウッドとリネンを採用。計算された異素材の組み合わせにより、空間にやわらかな光と、ほのかな質感をもたらします。

Hashira コレクションは現在、シーリング、ペンダント、ウォール、ポータブル、テーブル、フロアなど多様な照明バリエーションへと展開され、住宅空間からホテル、レストラン、ワークスペースまで幅広い環境に調和します。北欧と日本のデザイン思想を結ぶこのコレクションは、光を通して空間に静けさと温もりをもたらします。

Hashiraコレクションは、Audoのデザイン性と世界観を象徴するコレクションです。

Hashira Pendant／Small : \74,800／H60cm, Ø18cm／Large : \154,000／H90cm, Ø30cmHashira Pendant, Cluster／Small : \160,600／H60cm, Ø37 cm／Large : \444,400／H90cm, Ø61.5cmHashira Wall Lamp／\45,100／H30cm, Ø10cm

Hashira Portable Lamp／\35,200／H23.5cm, Ø10cmHashira Table Lamp／\82,500／H49.5cm, Ø18cmHashira Floor Lamp／\168,300／H83cm, Ø30cm

※金額は全て税込表示です

＜Designer＞

Norm Architects（ノームアーキテクツ）

Norm Architectsは、コペンハーゲンを拠点とする建築・デザイン事務所で、建築、インテリア、家具、プロダクトデザインまで幅広い分野を手掛けています。2008年にヨナス・ビエレ＝ポウルセンとカスパー・ロールステンによって設立され、北欧のミニマリズムとクラフツマンシップを融合させタイムレスなシンプルさを体現するデザイン哲学で国際的に活躍しています。

Norm Architects（ノームアーキテクツ）

オドー・コペンハーゲンについて

デンマーク発の家具・インテリアブランド Audo Copenhagen（オドー・コペンハーゲン） は、MENU、by Lassen、そしてコペンハーゲンでショールーム型ホテルを展開する The Audo が統合し、2023年に誕生したライフスタイルブランドです。

静けさと温もりを併せ持つ「ソフト・ミニマリズム」をブランドの世界観に掲げ、デンマークデザインの伝統とグローバルで現代的な視点を融合。品質へのこだわりとコミュニティとのつながりを大切にしながら、家具、照明、アクセサリーのコレクションを展開しています。ラインナップには、アーノルド・マドセンの Oda Chair や イブ・コフォード=ラーセンの The Seal Chair / The Penguin Chair といった歴史的名匠によるデザインに加え、ノームアーキテクツによる Eave Modular Sofa や Hashira Lighting など、現代を象徴するコンテンポラリーデザインが共存しています。

Audo のコレクションは、創造的な協働から生まれ、人々の暮らしや集い、そして新たなつながりを育むことを目指して進化し続けています。

FLOS B&B Italia Groupについて

2022年5月より、Audo Copenhagen（オドー・コペンハーゲン）は、ヨーロッパの豊かな文化的背景を受け継ぎ、ラグジュアリーな家具・照明分野で世界をリードするFLOS B&B Italia Group の一員となりました。

「We design for a beautiful life（美しい暮らしのためにデザインする）」という理念のもと、同グループは、地球環境、人、そして文化に配慮したデザインを追求しています。FLOS B&B Italia Groupには、FLOS、B&B Italia、Louis Poulsen、Maxalto、Arclinea、Azucena、Audo Copenhagen、 Lumens など、世界を代表するブランドが名を連ねています。