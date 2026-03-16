AliExpress（アリエクスプレス）が開設16周年を記念する「16thアニバーサリーセール」を3月16日から開催

ALIEXPRESS日本株式会社

グローバルECプラットフォームである「AliExpress（アリエクスプレス）」は、入学・就職・引っ越しなどの新生活の準備に向けて、電子機器や生活用品への需要が集中するこれからのシーズンに合わせ、AliExpress開設16周年を記念する「16thアニバーサリーセール」を、３月16日（月）16:00～３月26日（木）15:59の期間で開催します。

■「16thアニバーサリーセール」を開催

AliExpressは、開設16周年を記念し、最大80%OFFのアニバーサリーセールを開催します。本セールでは、デジタル製品、スマートデバイス、生活家電、アウトドア用品など、多様なライフシーンに合わせた人気カテゴリー商品を幅広く展開。新生活の準備にも最適なアイテムを、魅力的な価格と高い品質でお届けします。

AliExpressは今後も、多彩な商品ラインナップと質の高いサービスを通じて、ユーザーの多様なニーズに対応し、より豊かなショッピング体験を提供してまいります。

開催時期：3月16日（月）16:00～3月26日（木）15:59

開催サイト：https://s.click.aliexpress.com/e/_c3gXndz5

- デジタル製品の新商品が続々登場、春の買い替え需要に対応本セールでは、スマートフォン、タブレット、HIFIオーディオ機器など、人気のテクノロジーカテゴリーにおいて新製品を豊富に取り揃えています。・POCO X8 Proシリーズ：スマートフォン性能およびカメラ機能が強化され、若年層のユーザーやゲーム・エンターテインメント市場の主力層を主なターゲットとしています。・Alldocube iPlay 70シリーズ：タブレットの性能の高さと大画面体験を特長とし、学習の場面やモバイルワーク、動画視聴などの多様なシーンに対応します。・Kefine、TANGZUなどのHIFIオーディオ新製品：オーディオ愛好家に向けて、より高品質なリスニング体験が可能になる製品を提供します。・今回のセールでは、AIテクノロジー分野の愛好家から注目を集めるEmbodied AI Robot「Reachy Mini（Lite）」が登場します。3月16日よりAliExpressにて販売を開始し、スマートライフの新たなスタイルを求める消費者のニーズに応えてまいります。

AliExpressは、継続的に新製品を導入することで、テクノロジーカテゴリーのラインナップをさらに拡充し、ユーザーにとってよりコストパフォーマンスの高い製品の提供を目指してまいります。

■公式SNS

X（旧Twitter）：https://x.com/AliExpress_JP

Instagram：https://www.instagram.com/aliexpress_official_jp/

■AliExpress（アリエクスプレス）について

AliExpress（アリエクスプレス）は、2010年にアリババ・インターナショナル・デジタルコマースグループによって設立されたグローバルな小売ECプラットフォームです。消費者は、世界中のメーカーから直接商品を購入でき、競争力のある価格で豊富な商品を提供しています。また、16言語に対応しており、幅広い製品ラインナップと質の高いショッピング体験を世界中のユーザーに提供しています。

AliExpress（アリエクスプレス）オフィシャルサイト

https://ja.aliexpress.com/