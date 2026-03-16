株式会社Lupinus、 J:COMの対話型AIアバター「デジタルヒューマン」開発に技術協力

株式会社Lupinus

株式会社Lupinus（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐野 宏喜、以下「当社」）は、JCOM株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩木 陽一、以下「J:COM」）による、生成AIを活用して音声対話で番組レコメンドを行うAIアバター「デジタルヒューマン」の開発に技術協力したことをお知らせいたします。 本プロジェクトは、2025年8月より開発に着手し、社内での実証実験を経て、2026年3月6日（金）から3月12日（木）の期間、お客さまモニターを対象とした先行体験の実証実験を行いました。当社は、今後もJ:COMをはじめとするパートナー企業への技術協力を通じて、より豊かで快適な暮らしの実現に努めてまいります。

デジタルヒューマンのイメージ

■ 背景と目的

近年、シニア層を含めた幅広いお客さまがデジタルサービスを利用することが一般化する中で、契約内容の確認や操作方法などのお困りごとに対して「必要なときに、すぐに、わかりやすく案内してほしい」といった期待が一層高まっています。このような現状を踏まえ、待ち時間の削減や24時間対応、多言語対応など高度化する顧客ニーズに応えるため、最適なUI／UXのノウハウ蓄積を目的として対話型インターフェースの開発に着手しました。今回の実証実験のテーマとして、お客さまとの日常的な接点が大きく、「膨大な作品の中から自分に合うものが見つけづらい」という声が多い番組レコメンド領域に取り組んでいます。本取り組みでは、お客さまの"今の気分"に合った作品を対話を通じて提案する仕組みを開発しました。

■ デジタルヒューマン（プロトタイプ）の主な特長- 膨大なコンテンツデータとの連携本実証実験で使用するプロトタイプでは、J:COMで培ってきたコンテンツ紹介のノウハウ、当社のAI活用技術を融合し、お客さまの興味・気分に合った最適な作品を提案します。検索においては、各作品のメタデータを活用して検索対象を適切に絞り込む仕組みを実装しており、膨大なコンテンツの中から精度高くレコメンドを行うことを可能にしています。

- 曖昧なニーズを汲み取る対話型レコメンド「泣ける映画が観たい」「小学生の子どもが好きそうな映画は？」といった曖昧な要望に対し、会話のラリーを通じてお客さまの興味を深掘りし、好みに合わせた最適な番組を提案します。レコメンド精度の継続的な向上に向けては、LLM as a Judgeを活用した精度評価フローを構築しており、AIの回答品質を定量的に検証・改善できる体制を整えています。

- 高度な安全性と技術構成AIが間違った情報を伝えないよう、独自のガードレール機能を搭載。レコメンド・検索時だけでなく雑談時にも機能するため、ご家族全員が安心して対話を楽しめる環境を提供します。本ガードレールは、安全性の基準を明確に定義した独自指標に基づき設計・実装されており、AIの応答を多角的に制御する仕組みとなっています。また、本システムはスケーラビリティと安定稼働を考慮したインフラ環境を一から設計・構築しており、商用展開に向けた運用体制も整備しています。

■ 今後の展開

2026年3月6日（金）から12日（木）にかけて実施した、お客さまモニターを対象とした先行体験の実証実験を踏まえ、2026年上期の商用展開を目指します。今後はテレビ画面、ジェイコムショップ、オフィス受付などのデジタルサイネージへの展開も予定しています。将来的には、J:COMが保有する視聴履歴などのビッグデータと連携したパーソナライズ体験の高度化を目指します。

■ 会社概要

社名：株式会社Lupinus

設立：2021年8月

代表：代表取締役 佐野宏喜

所在地：〒108-0073 東京都港区三田3-2-8 THE PORTAL MITA 4階

ＨＰ：https://www.lupinus.com

当社は、データ活用および顧客理解の深化を徹底し、トップラインの向上を中心とする最高品質のビジネスコンサルティングサービスの提供を目指しております。 ”日本の新時代を創造する”を企業理念とし、日本企業が競争力を強化するうえで必要となる最先端の企業変革を推進しております。

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