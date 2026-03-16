DMM GAMES「夢幻楼と眠れぬ蝶」ゲーム内イベント「先生が全部教えてあげる」を開催中！

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合同会社EXNOA


DMM GAMESを運営する合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）は、Romanteen18シリーズの第1弾・オトナの女性向け恋愛ゲーム「夢幻楼と眠れぬ蝶」にて、新たなゲーム内イベント「先生が全部教えてあげる」を開催したことをお知らせいたします。また、期間限定「★5ヘイロン」カード付き夢輝石セットも販売することをお知らせいたします。



公式サイト：https://mugenro.jp/


公式X：https://x.com/roman_mugenro


■本編進めようイベント「先生が全部教えてあげる」開催中！




開催期間：3月15日（日）14:00 ～ 3月23日（月）22:59



本イベントは、各キャラクターの本編を読み進めると進行するイベントとなっており、定期的に「夢デートフィーバー」や「ストーリーフィーバー」、「夢デート・ストーリーフィーバー」が発生します！


フィーバー中は獲得できる「ハート」が2倍または3倍になりますので、フィーバーを活用してイベントをお楽しみください。



＜イベント報酬内容＞




＜早期特典＞


新緑芽吹く可憐なロングヘア、新緑芽吹く可憐なメイクセット



＜累計特典＞


先生が全部教えてあげる　参加記念称号、【全7種】先生が全部教えてあげる　ストーリー、【全7種】彼カラーメガネ、お揃い制服彼コーデ、お揃い制服コーデ、彼と一緒に学ぶ教室、★4【教卓裏の遊び】椿、★4【生意気な優等生】夜刀、その他ゲーム内アイテム



＜ランキング特典＞


先生が全部教えてあげる　ランキング称号、【全2種】先生が全部教えてあげる～アフターストーリー　夜刀・椿、新緑芽吹く可憐なドレス、新緑芽吹く可憐なベレー帽、その他ゲーム内アイテム



■「★5ヘイロン」カード付き夢輝石セット販売！




開催期間：3月16日（月）14:00 ～ 3月31日（火）23:59



ゲーム内ショップにて、ヘイロン（CV：四ツ谷サイダー）の期間限定★5カードが付いてくるセットが登場中です。


期間限定販売となっておりますので、お見逃しなく！



※内容、期間につきましては予告なく変更する場合がございます。


※最新情報は、ゲーム内お知らせ、または公式Xをご確認ください。




▼ゲーム起動はこちらから！


https://games.dmm.com/detail/mugenrou




【夢幻楼と眠れぬ蝶 製品情報】


タイトル：夢幻楼と眠れぬ蝶


ジャンル：恋愛シミュレーションゲーム


プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版、DMM GAMES STORE版）/ App Store / Google Play


販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）



▼出演キャスト


テトラポット登/恋津田蓮也/犬神帝/井伊筋肉


あさぎ夕/四ツ谷サイダー/オベリスク=絽綺/あんのもなか



【Romanteen18シリーズとは】


一日の終わりに幸せな夢を。


「Romanteen18（ロマンティーン）」は、DMM GAMES を運営するEXNOAと、多くの女性向けタイトルを生み出してきたサイバードがタッグを組んだオトナの女性向け恋愛ゲームブランドです。


自由度の高い表現を最大限に生かし、より深く繊細な恋愛体験をご提供。


感情豊かなストーリーテリングはもちろん、その細部へのこだわりが極上の体験を実現します。


「Romanteen18」の第一弾タイトルとして「夢幻楼と眠れぬ蝶」の通常版/オトナ版をリリース。


通常版でも十分ゲームの魅力を楽しむことができますが、オトナ版ではより深い愛の物語を体験できます。



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