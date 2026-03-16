DMM GAMES新作女性向けライフサポートゲーム『フルールデイズ』ゲーム内イベント「Classy Lips」＆イベントガチャ開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、花丸ライフサポートゲーム『フルールデイズ』にて、ゲーム内イベント「Classy Lips」とイベントガチャを開催することをお知らせいたします。

また、ホワイトデーをテーマにした「White Dayストーリー」も配信を開始したこともお知らせいたします。

公式サイト：https://www.fleurdays.jp

公式X：https://x.com/fleur_days

公式YouTube：https://www.youtube.com/@fleur_days

■ゲーム内イベント「Classy Lips」開催！

開催期間：2026年3月16日（月） 14:00 ～ 2026年3月26日（木） 13:59

本イベントでは、限定のストーリーや豪華報酬を獲得することができます。

ミッションやログインボーナスでイベントptを獲得し、「交換所」でイベントptを使用して豪華報酬を交換しましょう！

＜イベント報酬内容＞

イベントストーリー「Classy Lips（全6話）」、イベント限定贈り物「【限定】リップ」、イベントガチャ専用チケット、その他ゲーム内アイテム

■「Classy Lips」ガチャ開催！

開催期間：2026年3月16日（月） 14:00 ～ 2026年3月29日（日） 13:59

期間限定で、「SSR【クラッシーリップ】凌弥」と「SR【クラッシーリップ】ヨウ」が初登場するガチャを開催いたします。

SSRには「限定衣装」と「カードストーリー」がついてきますので、ぜひイベントと合わせてチェックしてくださいね！

・SSR【クラッシーリップ】凌弥

・SR【クラッシーリップ】ヨウ

※本イベントの開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※本イベントは、再度開催される場合があります。

※今回新登場するカードは、イベントガチャと有償限定SSR確定イベントガチャからのみ出現します。

■「White Dayストーリー」配信中！

販売期間：2026年3月14日（土） 14:00 ～

シーズンストーリーの『White Dayストーリー配信』を配信開始いたしました。

また、配信を記念して限定の贈り物「手作りマドレーヌ」がセットになったパックを期間限定で販売しております。

あなたへのお返しに込めた彼らの想いを、ぜひチェックしてみてくださいね。

※期間限定パックの販売期間は「2026年3月21日（土） 13:59」までとなります。

※シーズンストーリーは期間限定パック販売期間後も購入可能です。

▼ゲーム起動はこちらから！

https://games.dmm.com/detail/fleurdays_94586723

▼製品概要

タイトル：フルールデイズ

ジャンル：毎日をちょっと良くする、花丸ライフサポートゲーム

プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版） / App Store / Google Play

販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

配信：合同会社EXNOA

開発/運営：株式会社サイバード、株式会社リベル・エンタテインメント

▼出演キャスト

江越彬紀/阿座上洋平/坂田将吾/近藤孝行

▼サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

▼リベル・エンタテインメントについて

リベル・エンタテインメントは『アイ★チュウ』、『A3!』、『蒼焔の艦隊』、『18TRIP』をはじめ、ソーシャルゲーム、スマートフォンアプリの開発から運営まで多岐にわたり展開しています。社名のリベル（Liber）とは「生産と豊穣」を司る古代ローマ神の名前で、穀物が豊かに実るように、豊かな発想でクリエイティブなエンタテインメント作品を生み出したいと思い名付けました。

会 社 名：株式会社リベル・エンタテインメント（https://liberent.co.jp/）

本 社：東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル9F

代 表 者：代表取締役社長 林田 浩太郎

設 立：2006年9月26日

権利表記：(C)2026 EXNOA LLC

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