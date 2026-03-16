AI時代の学びに対応、四谷学院高等学校でオンラインSTEAM教育を完遂　2026年度は年間33カリキュラムへ拡大

株式会社Pendemy

株式会社Pendemy(https://pendemy.co.jp/)（本社：東京都府中市、代表取締役：木村隼人）は、四谷学院高等学校（学校法人四谷学院）が提供する「成功への体験プログラム」において、2025年度の1年間、計28回にわたるオンラインSTEAM教育プログラムを完遂いたしました。

本プログラムは、生徒が自身の可能性を広げるための多様な体験活動の一環として導入されました。

1年間を通じて、最新のデジタル技術から手動の工作まで多岐にわたるテーマを提供。生徒一人ひとりが自身の興味に合わせて参加できる探究の場として活用されました。

この1年間の実績を受け、2026年度は、特に要望の多かったプログラミング関連の授業を大幅に拡充し、年間33カリキュラムへと拡大して実施することが決定いたしました。

■ 「28の入口」から選ぶ、好奇心を刺激する探究テーマ

AI、アートから橋の構造解析まで。1年間で実施した28の探究テーマを実施。

2025年度は、情報・美術・数学・理科・社会の枠を超え、毎週異なる刺激に出会える「全28テーマ」をラインナップしました。オンライン授業でありながら、画面の中だけで完結させない「アナログとデジタルの融合」を重視し、生徒が能動的に「つくってみる」時間を創出しています。

【実施したカリキュラムの一例】- 最新テクノロジーへの挑戦：生成AIを活用した小説執筆、画像認識AI（Stretch3）を用いたデジタルペット開発、NFTアート制作- 理数・物理へのアプローチ：分子模型の組み立て、ストローブリッジによる構造解析、電子回路シミュレーション- 日常を科学・芸術で捉える：黄金比を用いたデザイン、偏光板が生み出す万華鏡の光学実験、データサイエンス（統計学）【授業の様子をリール動画で公開中】

四谷学院高等学校の公式Instagramにて、実際の授業風景を収めたリール動画が公開されています。

生徒たちが真剣に、かつ楽しみながら最新テクノロジーや工作に取り組む姿をぜひご覧ください。

■ 2026年度は全33回へ。プログラミング教育をさらにアップデート

- 3Dモデリングでキーホルダーを制作しよう！：https://www.instagram.com/reel/DUc7Zjckz8z/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DUc7Zjckz8z/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)- VTuberにチャレンジ！：https://www.instagram.com/reel/DT5CI5ik3Qe/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DT5CI5ik3Qe/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)- プログラミングで花火をデザインしよう！：https://www.instagram.com/reel/DLcIQctzIwJ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DLcIQctzIwJ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)- 色と形に秘められた力で自分を表現しよう！：https://www.instagram.com/reel/DKmGeeWzudZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DKmGeeWzudZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

次年度は、これまでの28テーマに加え（一部差し替え）、生徒からの関心が高かったプログラミング領域のコンテンツをさらに充実させます。年間を通じて計33回の授業を提供することで、生徒がより広い選択肢の中から自分の「好き」や「得意」を発見できる環境を整えます。

Pendemyは、学校ごとの教育方針や生徒のニーズに寄り添ったオーダーメイドの授業設計を行っており、次年度の拡大においても、四谷学院高等学校の「成功への体験プログラム」の理念に即した、質の高い探究機会を創出します。

Scratchで星の配置を工夫しながら、オリジナルの花火プログラミングに挑戦する授業の様子

■ オンラインでも“手触りのある学び”を実現する独自のメソッド

Pendemyの授業は、知識の習得よりも「体験」と「発見」に重きを置いています。

たとえば、「ストローブリッジ」や「偏光板万華鏡」の授業では、事前に配布した材料を使い、生徒は手元で実際に工作を行います。オンラインで講師や全国の仲間とつながりながら、自分の手を動かして物理現象を確かめる。このプロセスが、生徒の「なぜ？」「もっとやってみたい」という自発的な探究心を呼び起こします。

デジタルツール（ChatGPT, Canva, Tinkercad等）を使いこなす現代的なスキルと、ハサミや定規、物理材料を動かすアナログな試行錯誤。この両輪を回すことで、オンラインでも高い没入感を提供しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Pendemy 公式サイト：https://pendemy.co.jp/contact/

■ 株式会社Pendemy

「最先端のデジタル技術×ものづくり」を軸としたSTEAM教育を展開する教育会社です。

自社教室の運営に加え、50回を超えるイベント実績に基づき、教材設計から現場運営、教育DX支援までをトータルにサポートしています。

【会社概要】

社名：株式会社Pendemy（ペンデミー）

所在地：東京都府中市寿町3丁目4番地10Max ole 府中 3階

代表者：代表取締役 木村 隼人

事業内容：STEAM教育、教育イベント企画・運営、教育DX・AI導入支援

コーポレートサイト：https://pendemy.co.jp/