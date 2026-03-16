「ビジネスの力で社会を変える」に30年前から取り組んできたPFCが『これからの「善い企業」の条件』を刊行。同日に多摩大学サステナビリティ経営研究所にて出版記念イベント開催
【B Corpという世界的潮流を、日本企業の文脈で読み解く】
人的資本経営、サステナビリティ開示、ESG投資、DEI、サプライチェーンにおける人権対応など、
企業経営を取り巻くテーマはここ数年で大きく広がっています。
そんな中、多くの経営者から聞かれるのは「個別対応ではなく、全体を貫く軸がほしい」という声です。
本書『これからの「善い企業」の条件』は、その軸の一つとして注目される「B Corp」という国際的枠組みに光を当てた一冊です。
日本企業の経営実践と結びつけながら、その考え方を体系的に整理しています。
【B Corpという世界的潮流を、日本企業の文脈で読み解く】
本書の刊行を記念し、多摩大学サステナビリティ経営研究所にて、出版記念イベントを開催します。イベントでは、本書で取り上げているB Corpやステークホルダー経営をテーマに、これからの企業のあり方について議論します。
※本イベントは満席となり一般申込は終了しています。なお、メディア取材については若干名受け付けています。
【日時】 2026年3月17日（火） 18時30分～20時15分 （18:15開場）
【会場】 多摩大学大学院・品川サテライト 東京都港区港南2-14-14 品川インターシティフロント5階（JR・京浜急行「品川駅」港南口から徒歩2分）
【プログラム】
- 18:30 ご挨拶 多摩大学サステナビリティ経営研究所教授／（株）ピープルフォーカス・コンサルティング ファウンダー 黒田由貴子様
- 18:45 有識者メッセージサステナビリティ経営研究所所長・堀内勉 様BMBJ共同代表・バリューブックス代表取締役・鳥居 様日本総合研究所創発戦略センター橋爪麻紀子 様プレジデント社編集部・渡邊崇 様PFC代表取締役・松村卓朗 様 ほか
- 19:30 交流会
【主催】多摩大学サステナビリティ経営研究所、株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング
【詳細】https://peatix.com/event/4895017
【なぜ今、B Corpなのか】
B Corpは、企業の社会的・環境的インパクトを総合的に評価する国際的な認証制度です。
世界では取得企業が増加し、投資家や消費者の間でも認知が広がっています。単なる認証制度ではなく、企業のあり方を再設計するフレームワークとしても注目されています。
国内でも、B Corpへの関心は年々高まり、特に、人的資本経営やサステナビリティ開示を進める企業にとって、「それらをどう統合し、経営の中核に据えるか」が次のテーマとなっています。
本書では、B Corpの評価体系（ガバナンス、従業員、コミュニティ、環境、顧客）をもとに、「善い企業」の条件を具体的に整理。理論だけでなく、豊富な事例と組織開発の視点を交えて解説しています。
■ 実践から導かれた視点
著者であるピープルフォーカス・コンサルティングは、約30年にわたり国内外の大手企業の組織開発を支援。2023年には日本企業として20社目のB Corp企業となりました。
社会からの期待が高まる今、企業の“善さ”は理念ではなく、経営戦略の一部になりつつあります。
本書は、その動きを俯瞰し、今後の経営を考えるための視点を提示しています。
【著者】
黒田由貴子（くろだ・ゆきこ）
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティングの創業者。1994年から2012年まで代表取締役を務めた。創業前は米国系大手経営コンサルティング会社とソニー(株)に勤務した。慶應義塾大学経済学部卒業。ハーバード・ビジネススクールでMBAを取得。2010年より数々の上場企業の社外役員に就任している。また、難民支援のNGOの理事に就任するなど、国際的人道問題に関する活動も行っている。多摩大学サステナビリティ経営研究所 教授（フェロー）。
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング
OD（組織開発）のリーディングカンパニーとして、数多くの企業に対して、ファシリテーションやリーダーシップ等、ODの手法を活用したコンサルティングや研修をグローバルに展開している。2023年2月、B Corp認証を取得。
【目次】
第１章 B Corp 先駆的なステークホルダー経営の実践
第２章 従業員に対する責任を果たす
第３章 コミュニティに対する責任を果たす
第４章 環境への責任を果たす
第５章 顧客に対する責任を果たす
第６章 ステークホルダー組織経営のガバナンス
第７章 社会的・環境的課題に対してポジティブな変化を生み出す
第８章 BIAを活用して組織開発を進める
【書籍情報】
出版社 : プレジデント社
発売日 : 2026/3/17
本の長さ : 360ページ
ISBN-10 : 4833425955
ISBN-13 : 978-4833425957
商品の重量 : 249 g
寸法 : 18.8 x 13 x 2.5 cm