アラヤとFluent BCI、ALS患者等の「話す力」を回復するスピーチデコーディングBCI開発に向けた覚書（MOU）を締結

株式会社アラヤ

株式会社アラヤ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：金井良太、以下「アラヤ」）とFluent BCI Holdings Pty Ltd（所在地：オーストラリア・メルボルン、代表取締役：Tim Mahoney、以下「Fluent BCI」）は、脳波から発話意図を読み解く「スピーチデコーディングBCI（ブレイン・コンピューター・インターフェース）」の開発に向けた覚書（MOU）を締結いたしました。

■背景：「話す力」の回復を目指して

現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）などの進行性神経疾患により、発声や発話が困難な人々は世界に数百万人いると言われています。

「スピーチデコーディングBCI」は、頭の中で「話そう」とした際の発話意図（脳活動）をAIを用いて解読し、テキストや合成音声に変換することで、失われた発話でのコミュニケーションに代わる革新的な技術として期待されています。

■提携の目的：日・英対応のグローバルなBCIモデル開発

アラヤはこれまで、非侵襲（外科手術を伴わないアプローチ）にて大規模な脳波データを取得し、日本語話者を対象としたスピーチデコーディングBCIモデルの研究開発を牽引してまいりました。

今回、高度なBCI技術と独自の臨床データ基盤を持つオーストラリア拠点のFluent BCIと提携することで、互いの技術と知見を融合させます。これにより、従来の日本語向けモデルにとどまらず、英語圏においても高精度に機能するスピーチデコーディングBCIモデルの共同開発を推進し、国境を越えてより多くの患者様のQOL向上に貢献することを目指します。

【Fluent BCIの会社概要】

会社名：Fluent BCI Holdings Pty Ltd

代表者：代表取締役 Tim Mahoney

設 立：2014年

所在地：オーストラリア・メルボルン

ＵＲＬ：https://fluentbci.com/

事 業：スピーチデコーディングなど次世代の神経インターフェース・AI技術の開発

【アラヤの会社概要】

会社名：株式会社アラヤ

代表者：代表取締役 金井 良太

設 立：2013年12月

所在地：東京都千代田区神田佐久間町1-11 産報佐久間ビル6F

ＵＲＬ：https://www.araya.org/

事 業：ディープラーニング、エッジAI、自律AI、ニューロテック、研究受託在他

お問い合わせ：https://www.araya.org/contact/