日本代表候補選手の最終選考競技会となる「ASIA esports EXPO 2026」に出場する『ストリートファイター6』の選手が決定

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2025年10月15日（水）に、一般社団法人日本eスポーツ協会（JESU）より発表された「第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）日本代表候補選手選考基準」(https://jesu.or.jp/contents/news/news-251015/)に記載のとおり、「ASIA esports EXPO 2026」は、日本代表候補の選考競技会として実施されます。

このたび、以下の4名の選手が『ストリートファイター6』の「ASIA esports EXPO 2026」出場選手となりましたのでお知らせいたします。

「ASIA esports EXPO 2026」出場選手

・さはら選手

・ひなお選手

・ひぐち選手

・ももち選手

「ASIA eSports EXPO 2026」とは

「ASIA esports EXPO」は、愛知・名古屋をeスポーツの国際拠点として発展させることを目的として開催される総合イベントです。eスポーツの競技大会だけではなく、ブース展示や体験型イベントも予定されており、eスポーツに携わる様々な業種の方が楽しめるイベントとなっています。



日時：2026月3月21日（土）、22日（日） 10:00-20:00（予定）

会場：愛知県国際展示場 展示ホールD

公式サイト：https://www.espoexpo.com/

主催：愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会（中日新聞社、CBCテレビ、中部テレコミュニケーション、愛知eスポーツ連合）、日本eスポーツ協会