【JAF滋賀】天然記念物「不断桜」が見頃を迎える西明寺を中心に、甲良町のドライブを楽しもう

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF滋賀支部（支部長 佐藤典道）は、観光協定を締結している滋賀県甲良町の情報を紹介する「桜の季節におすすめ！甲良町特集」を公開しました。

■西明寺の『不断桜』など春の花が見頃に

甲良町にある西明寺は、米CNNが選定した「日本の最も美しい場所31選」に選ばれた、関西屈指の古刹です。

庭園「蓬莱庭」では、滋賀県唯一の天然記念物『不断桜』が春と秋の2回、見頃を迎えます。

春は不断桜に加えて、梅、ツツジ、ショウジョウバカマ、シャクナゲなどの花々が境内を彩ります。

不断桜

西明寺 入山料（個人）

大人（高校生以上）800円

中人（中学生）500円

小人（小学生）300円

※国宝第一号指定本堂内、名勝庭園「蓬莱庭」の拝観を含む

★3月1日（日）～4月30日（木）の期間、JAF会員証のご提示で、入山料（大人）が50円引になります。

■西明寺周辺の施設のご紹介

JAF会員優待詳細はこちら :https://area.jaf.or.jp/special/2026/kansai/shiga/koura?utm_campaign=25prtimes&utm_source=2025-026&utm_medium=referral特選近江牛ピザ イメージ

道の駅 せせらぎの里こうら

「PIZZERIA UNO」

「道の駅 せせらぎの里こうら」内にある「PIZZERIA UNO」ではご注文を受けてから一枚一枚丁寧に焼き上げるピザが楽しめます。

ステーキ御膳 イメージ

＠千成亭ぎゅ～じあむ

「ぎゅーじあむレストラン」

千成亭の近江牛が楽しめるぎゅ～じあむ。

千成亭の歴史がわかる近江牛歴史コーナーやお土産コーナー、フードコートなど、湖東三山の旅路にちょっと立ち寄れる場所です。

★各施設のJAF会員優待の詳細は、特集ページ内でご覧いただけます。

自治体と連携するJAF滋賀支部の取り組み

特集を見る :https://jaf.link/shiga-koura-spring

JAF滋賀支部では、地域の魅力発信および観光誘致の促進を目的として、甲良町と観光協定を締結し、観光施設や各種イベントに関する情報の相互共有をおこなっています。今後も自治体との連携を深めながら、地方を訪れるきっかけを提供し、継続的な観光需要の創出をはかってまいります。