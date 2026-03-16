人的資本リーダーズ2025受賞企業による講演イベントにリンクアンドモチベーションが登壇いたします

株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170、以下当社）は、人的資本調査2025において高く評価された「人的資本リーダーズ2025」受賞企業による講演イベント「人的資本の取り組みを企業価値向上に繋げる～人的資本リーダーズ2025受賞企業からの示唆」に登壇することをお知らせいたします。

本イベントについて

本イベントは、人的資本経営と開示に関する日本最大規模の調査である「人的資本調査2025」において有識者によって特に優れた取り組みを行っていると認められた「人的資本リーダーズ2025」受賞企業各社の人的資本経営・開示の実践内容と今後の展望に関する講演イベントです。

経営戦略を起点に、必要な人財像や人財ポートフォリオをどう描き、実行へ落とし込むか、不確実性の高い時代における実践への示唆・ヒントを提供します。

詳細はこちら(https://peatix.com/event/4894372?utm_medium=web&utm_source=results&utm_medium=HR%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%A0%3A35.6837%2C139.6805%3A%3A%3A4894372&utm_campaign=search&srchid=2214%25Xdc%251uS0qaps2kE%25)

イベント概要

■開催概要

日時：2026年3月24日（火） 16:00~17:30

開催方法：Zoom

参加費：無料

テーマ：人的資本の取り組みを企業価値向上に繋げる ～人的資本リーダーズ2025受賞企業からの示唆

■アジェンダ

１）人的資本調査の全体傾向分析

▷ＨＲテクノロジーコンソーシアム 代表 香川 憲昭 氏

２）人的資本リーダー企業 事例紹介 4社

▷SCSK株式会社 執行役員 人事分掌役員補佐 DEIB・Well-Being推進担当 河辺 恵理 氏

【テーマ】ＳＣＳＫの人的資本経営 ～人材価値の最大化が、企業価値の未来を拓く～

▷株式会社リンクアンドモチベーション グループデザイン室 常務執行役員 横山 博昭

【テーマ】言行一致で行う人的資本経営の実践と開示

▷三井物産株式会社 人事総務第一部・二部 戦略企画室長 石塚 宣道 氏

【テーマ】三井物産の人的資本

▷九州電力株式会社 執行役員 ビジネスソリューション統括本部 人材活性化本部長 津野 喜久代 氏

【テーマ】価値創出に向けた人的資本経営の体系的取組み ～思いを起点に、未来を創る～

３）経営戦略と人材戦略との連動への取り組み

▷東芝デジタルソリューションズ株式会社 デジタルエンジニアリングセンター HRソリューション部 エキスパート 萬 大祐 氏

【テーマ】東芝「Generalist」× AIエージェント

人的資本経営はどう進化するのか ～経営戦略と人財戦略の連動への応用～

当社の取り組み

当社は2000年の創業以来、組織人事コンサルティングのパイオニアとして、多くの企業変革を実現してきましたが、顧客に提供するサービスは徹底的に自社でも活用するなど、誰よりも「人的資本経営」に本気で向き合ってきました。

当日は、こうした人的資本経営の実践と開示についてお話しします。

また、当社の人的資本経営の考え方や具体的な取り組みについては、以下でもご紹介しています。ぜひご覧ください。

▶人材・組織ページ

https://www.lmi.ne.jp/human_capital/

▶人的資本経営の取り組みをわかりやすくまとめたコラム記事

https://www.lmi.ne.jp/human_capital/column/

▶人的資本マネジメント

https://www.lmi.ne.jp/sustainability/social/human_capital.html

▶Human Capital Report

https://www.lmi.ne.jp/ir/library/h_c_report/

リンクアンドモチベーションの概要

・代表取締役会長：小笹 芳央

・資本金：13億8,061万円

・証券コード：2170（東証プライム）

・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

・創業：2000年4月

・事業内容

組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

ベンチャー・インキュベーション