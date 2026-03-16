夏の旅行のマストアイテム！自撮りや真上・あおり写真も思いのまま、暑くなったら風で涼めるユニーク設計の「自撮りにもなるハンディファン」が、Life on Productsから新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは2026年夏の新作、「自撮り棒にもなるハンディファン」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。

夏の思い出作りに大活躍。ファン＋自撮り棒の1台2役

ハンディファンとして、また本体にスマホをセットすると自撮り棒として使用できる

1台2役の涼感アイテム。

スティックは伸縮可能で最大46.5cmまで伸ばすことができ、旅行や日常の記録に大活躍。

ファンは風量調節3段階とリズム風を搭載し、機能性も◎。

旅行時にはこれ1台あれば手荷物が減る嬉しいメリットも。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「自撮り棒にもなるハンディファン」LCAF040

価格：2,728円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf040/

POINT1■自撮り棒としても活用OK

ファン部分にスマホをセットすると、

伸縮可能な自撮り棒に。

最大46.5cmまで延長できます。

POINT2■3段階風量にリズム風モードも搭載

弱 / 中 / 強の3段階風量調節に、心地よい

自然な風を再現したリズム風モードを搭載。

お好みに合わせて最適な風量をお選びください。

POINT3■移動中や作業中に便利なストラップ

移動中や使用時での落下や紛失を防ぐ、

ハンドストラップ付き。

手首にかければ即使えて便利です。

POINT4■持ち運び時の誤作動を防止

ダブルクリックで電源オンになる仕様で、

持ち運び時の誤作動を防止。

バッグの中で勝手に電源が入っていたという

心配もありません。

POINT5■安心の充電カバー付き

ファンの充電口にはゴミやホコリ、水滴などの

侵入を防ぐカバーがあるため、

屋外での使用も安心です。

※防水仕様ではありません。

商品仕様

リリーホワイト（LW）スモーキーブルー（SB）ベージュ（BG）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/382_1_e09e9de627617ede170e1a564334f5d4.jpg?v=202603161051 ]

販売情報

■2026年3月25日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf040

■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供