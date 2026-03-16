夏の旅行のマストアイテム！自撮りや真上・あおり写真も思いのまま、暑くなったら風で涼めるユニーク設計の「自撮りにもなるハンディファン」が、Life on Productsから新発売

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ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは2026年夏の新作、「自撮り棒にもなるハンディファン」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。


夏の思い出作りに大活躍。ファン＋自撮り棒の1台2役




ハンディファンとして、また本体にスマホをセットすると自撮り棒として使用できる


1台2役の涼感アイテム。


スティックは伸縮可能で最大46.5cmまで伸ばすことができ、旅行や日常の記録に大活躍。


ファンは風量調節3段階とリズム風を搭載し、機能性も◎。


旅行時にはこれ1台あれば手荷物が減る嬉しいメリットも。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「自撮り棒にもなるハンディファン」LCAF040
価格：2,728円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf040/





POINT1■自撮り棒としても活用OK

ファン部分にスマホをセットすると、


伸縮可能な自撮り棒に。


最大46.5cmまで延長できます。








POINT2■3段階風量にリズム風モードも搭載

弱 / 中 / 強の3段階風量調節に、心地よい


自然な風を再現したリズム風モードを搭載。


お好みに合わせて最適な風量をお選びください。








POINT3■移動中や作業中に便利なストラップ

移動中や使用時での落下や紛失を防ぐ、


ハンドストラップ付き。


手首にかければ即使えて便利です。








POINT4■持ち運び時の誤作動を防止

ダブルクリックで電源オンになる仕様で、


持ち運び時の誤作動を防止。


バッグの中で勝手に電源が入っていたという


心配もありません。








POINT5■安心の充電カバー付き

ファンの充電口にはゴミやホコリ、水滴などの


侵入を防ぐカバーがあるため、


屋外での使用も安心です。


※防水仕様ではありません。








商品仕様



リリーホワイト（LW）

スモーキーブルー（SB）

ベージュ（BG）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/382_1_e09e9de627617ede170e1a564334f5d4.jpg?v=202603161051 ]


販売情報


■2026年3月25日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf040



■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始



ブランドコンセプト




ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。



会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供