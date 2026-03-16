スカイマーク、神戸ー新千歳＆那覇路線を夏ダイヤで増便！「ボーイング737-8型機」が加わることで、運航体制強化♪公式ダイナミックパッケージ「たす旅」で増便対象便を3月17日 午前11:00販売開始

スカイパックツアーズ株式会社たす旅 「航空券＋ホテル」

《スカイパックツアーズ公式サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/

《早割タイムセール・キャンペーンページ》

https://www.skypaktours.co.jp/individual/special/timesale/?mot=mv

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになったスカイマーク公式・旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』で増便対象便を3月17日(火) 午前11:00に販売開始します。8月～10月であれば増便対象便もタイムセール対象！早めの予約がお得です！

《神戸ー新千歳》5往復10便へ！

神戸⇒新千歳 ★が増便

SKY171便 神戸発(07:25)・新千歳着(09:15）

★SKY173便 神戸発(08:30)・新千歳着(10:20）

SKY175便 神戸発(09:15)・新千歳着(11:05）

SKY177便 神戸発(12:35)・新千歳着(14:30）

SKY179便 神戸発(18:25)・新千歳着(20:15）

新千歳⇒神戸 ★が増便

SKY170便 新千歳発(09:50)・神戸着(11:45）

★SKY172便 新千歳発(15:00)・神戸着(16:55）

SKY174便 新千歳発(16:45)・神戸着(18:40）

SKY176便 新千歳発(17:55)・神戸着(19:50）

SKY178便 新千歳発(20:35)・神戸着(22:30）

《神戸ー那覇》5往復10便へ！

神戸⇒那覇 ★が増便

SKY591便 神戸発(07:30)・那覇着(09:35）

SKY593便 神戸発(11:55)・那覇着(14:05）

★SKY595便 神戸発(17:30)・那覇着(19:35）

SKY597便 神戸発(18:10)・那覇着(20:15）

SKY599便 神戸発(21:25)・那覇着(23:20）＊1

＊1/運休日: 6月2,3,9,10,16,17,23,24,30日、7月1,7,8,14,15日、9月30日、 10月6,7,13,14,18,20,21,24日

那覇⇒神戸 ★が増便

SKY590便 那覇発(06:05)・神戸着(08:00）＊2

SKY592便 那覇発(09:45)・神戸着(11:40）

SKY594便 那覇発(16:20)・神戸着(18:20）

SKY596便 那覇発(18:55)・神戸着(20:50）

★SKY598便 那覇発(20:10)・神戸着(22:05）

＊2/運休日: 6月3,4,10,11,17,18,24,25日、7月1,2,8,9,15,16日、10月1,7,8,14,15,19,21,22日

◆増便対象便173便・172便・595便・598便の登場期間は2026年6月1日(月)～2026年10月24日(土)となります。

◆増便対象便・販売開始：3月17日(火) 午前11:00

《早割タイムセール》

・予約対象期間：2026年3月2日(月)～3月23日(月)

・旅行対象期間：2026年8月1日出発～10月24日帰着

・対象フライト：那覇空港行き・札幌(新千歳)空港行き・羽田空港行き・神戸空港行き・福岡空港行き

【予約方法】通常の「たす旅」検索よりご予約いただけます。期間中、対象条件に該当するプランの旅行代金は「タイムセール価格適用済」の旅行代金となっております（当キャンペーンにはクーポンコードはありません）。

【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】

『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。

『たす旅』大通公園羊ヶ丘展望台小樽運河スカイマーク１スカイマーク２スカイマーク３

【パンフレット商品のお問い合わせ・お申し込み】

スカイパックツアーズ お客様予約センター

TEL：03-5821-3366

WEBサイトからもお問い合わせできます。

https://www.skypaktours.co.jp/

《取り扱い旅行会社を大募集中》

弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。

詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551