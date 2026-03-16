楽天銀行、金利優遇プログラム「ボーナス金利」適用金利をアプリで表示

楽天銀行株式会社

楽天銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：東林 知隆、以下 「楽天銀行」）は、2026年3月16日（月）より、お客さまにご好評いただいております円普通預金の金利優遇プログラム「ボーナス金利※1」の適用金利を、楽天銀行アプリにて一目でご確認いただける機能を追加したことをお知らせいたします。

楽天銀行の「ボーナス金利」は、給与・賞与・年金のお受取や楽天カード以外の口座振替、デビットカードのご利用、楽天モバイルご契約などのご利用状況に応じて、普通預金金利が上乗せされる金利優遇プログラムです。特に、2026年2月より楽天モバイルご契約のお客さまは、ボーナス金利と楽天証券との口座連携サービスである「マネーブリッジ※2」のご利用で適用される優遇金利を併せた場合、円普通預金金利が最大で年0.64％（税引後 年0.509％）※3・4・5となり、通常金利と比べて2倍以上※6もおトクになる「最強預金※7・8・9」を実現しております。

今回の機能追加により、お客さまご自身のサービス利用状況に応じて、現在どのサービスがボーナス金利の対象となっているかをアプリ上で簡単に確認できるようになります。さらに、新たなサービスをご利用いただくことで、お客さまの普通預金金利がどの程度上昇するのかをシミュレーションでご確認いただけます。これにより、お客さまがよりお得な金利へとステップアップするための最適な道筋を分かりやすくお示しいたします。

例えば、まだ給与・賞与・年金のお受取口座を楽天銀行に指定されていないお客さまは、アプリでこれらの設定による金利上乗せ効果をご確認いただけます。これを機に楽天銀行をご利用いただくことで、お客さまの普通預金金利がさらに上昇し、より効率的な資産形成が可能となります。他にも、楽天カード以外の口座振替設定や楽天モバイルご契約など、お客さまのライフスタイルに合わせた様々なサービスで金利優遇を受けることができます。

楽天銀行は、今後もお客さまに魅力的な商品・サービスの提供を行ってまいります。

※1 「ボーナス金利」の詳細については、以下のウェブサイトをご確認ください。ボーナス金利の適用には、サービスごとに条件があります。

https://www.rakuten-bank.co.jp/assets/fixeddep/savings/bonus-interest.html

※2 「マネーブリッジ」の詳細については、以下のウェブサイトをご確認ください。

https://www.rakuten-bank.co.jp/assets/intermediation/moneybridge/

※3 楽天モバイルボーナス金利の初回適用は、2026年2～3月の取引達成条件をもとに、2026年4月からとなります。

※4 年0.64％（税引前）の適用は、300万円が上限となります。

※5 楽天モバイルボーナス金利の初回適用は2026年4月となることから、最大で年0.64％（税引前）が適用されるのは2026年4月からとなります。

※6 円普通預金金利は、金融情勢等により予告なく変更する可能性があり、金利差が縮小する可能性があります。

※7 「最強」とは、楽天銀行が提供するボーナス金利商品のなかで、従来サービスと比べ、適用される金利が最も高いことを意味しています。「Rakuten最強U-NEXT」をご契約のお客さまに適用されるボーナス金利とマネーブリッジの優遇金利を合わせた円普通預金金利の年0.64％（税引後 年0.509％）となる場合に限ります。

※8 「楽天モバイル×楽天銀行 ボーナス金利」の適用は普通預金残高1,000万円が上限となります。利息には復興特別所得税が課され、源泉分離課税20.315％（国税 15.315％、地方税 5％）となります。

※9 2026年3月時点の円普通預金金利は、年0.30％（税引後 年0.239％）です。楽天銀行の円普通預金金利は変動金利です。お預入れ後の金利は、金融情勢等により予告なく変更する場合があります。