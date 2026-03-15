【日本橋三越6階】MICAO作品展 開催。3/18日～。2027年のカレンダー絵柄など愛と優しさの詰まった貴重な新作含む刺繍原画２７点、新作ジクレーも多数展示販売。3月22日は作家来場決定。

株式会社アートプリントジャパン作品名：畑仕事の合間に サイズ：44.7x49.5cm技法：刺繍 407,000円作品名：プチトマト サイズ：34x39cm技法：刺繍 179,300円作品名：ハーブガーデン サイズ：38x49cm技法：刺繍 407,000円

ごあいさつ

神戸を拠点に独創的な世界観の作品を発表し人気の刺繍作家MICAO氏。

ひと手間もふた手間もかけて手がける作品からは優しい温かさが伝わり多くの人々を魅了しています。

２回目となる本展では、２０２７年のカレンダー絵柄の新作含む刺繍原画２７点、新作ジクレー３２点。

是非この機会にご高覧くださいませ。

【作家紹介】

MIKAO（みかお）

神戸大学経営学部卒。大学卒業後は4年間外資系企業でファイナンシャルアナリストを務め、退職後に独学でデザイン、アート、刺繍を学ぶ。

2003年雑貨ブランドMICAOを立ち上げ、2007年よりイラストレーターとなる。

雑誌「うかたま」、「ペルソナ通信」の表紙絵、挿絵、広告、メーカーとのコラボ商品など、イラストレーターとしての活動のほか、全国の百貨店、ギャラリーでの個展も精力的に行っている。

最近は、使われなくなった古い布に再び命を吹き込むべく、古布をとりいれた作品も増えている。

イベントのご案内

＜作家来場＞

下記日程にて、MICAO氏が来場いたします。

■日程：2026年3月22日(日) 午後2時～午後4時

■場所：日本橋三越本店 本館6階 アートフレーム＆ソリューションズ

※作家は離席する場合がございます。予めご了承くださいませ。

※諸般の事情によりスケジュールが変更となる場合がございます。

〈MICAO氏によるｻｲﾝ会〉

下記日時にてMICAO氏が来場し、ご購入いただいた作品の裏板に直筆サインを行います。

■日時：2026年3月22日(日) 午後2時～午後4時

■場所：日本橋三越本店 本館６階アートフレーム＆ソリューションズ

■参加条件：会期中に作品をお買いあげの方

＊ご購入いただいた作品の裏板への直筆サインは、参加条件を満たしていただいた方であれば、サイン会当日にご参加いただけない場合でも、後日ご来店やご配送にてお受け取りいただけます。

[株式会社アートプリントジャパン]

アーティストの紹介を通じて、

「アートのある豊かな暮らし」を提案しています。

私たちは「アートをより身近に」をモットーに、著名作家から若手作家まで幅広い作品展をプロデュースしております。

本展では、MICAO氏の作品を通じて、暮らしの中にあたたかさ、優しさと彩りを添えるアートの魅力をご提案いたします。

■取材等の問合せ先■

主催：株式会社ｱｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄｼ゛ｬﾊﾟﾝ

〒177-8503

東京都練馬区谷原2-1-26

TEL:03-5923-1362（土日祝休）

Instagram(https://www.instagram.com/apj_exhibitions/?hl=ja)：@apj_exhibitions

展示会情報(https://apj-exhibition.blogspot.com/)： (apj-exhibition.blogspot.com)