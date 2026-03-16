WBCロスのあなたに！2026年シーズン開幕が待ちきれないあなたに！　プロ野球の「あるある」を詰め込んだ最強に笑えるネタ本、10年ぶりに完全復活！

株式会社講談社

X（旧ツイッター）の人気アカウント「＠89_ogiri」（野球大喜利）を主宰する漫画家・カネシゲタカシ氏による「プロ野球関連の“あるある”本」です。

2012年～2016年にかけて毎年、刊行していた人気シリーズが、10年の時を経て満を持して復活！ X（旧ツイッター）で公募したプロ野球関連の“あるあるネタ”に、カネシゲ氏の1コマ漫画を付ける形で、章立てして展開していきます。

球団ごとに募集する「12球団あるある」をメインコンテンツに、最後は「大谷翔平あるある」「野球YouTubeあるある」「審判あるある」「野球グッズあるある」と、４つの「おまけのあるある」も展開。思わず爆笑してしまうネタや、クスッと笑ってしまうネタなど、プロ野球ファンなら間違いなく楽しんでもらえる一冊になっています！

メインコンテンツ「12球団あるある」

阪神あるある

４つの「おまけのあるある」

「大谷翔平あるある」「野球YouTubeあるある」「審判あるある」「野球グッズあるある」

- 横浜DeNAあるある- 西武あるある- 大谷翔平あるあるみんなの あるあるプロ野球 R

カネシゲタカシ／野球大喜利 著

ISBN978-4-06-541593-1

講談社刊

2026年3月18日発売

新書判 定価：1300円（税別）

ISBN978-4-06-541593-1