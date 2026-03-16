赤西仁さんがヘアケアブランド『スティーブンノル』Web CMに初出演！スティーブンノル 新Web CM「翌朝の仕上がりは前日に決まる。」篇 3月16日より公開

株式会社コーセー

株式会社コーセー（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：田中 慎二）は、ヘアケアブランド『スティーブンノル』の髪悩み別に選べる4タイプをラインナップする「インバスシリーズ」を刷新し、新商品(12品目28品種、ノープリントプライス)を本日2026年3月16日（月）より発売します。

発売開始に伴い、アーティストや俳優として幅広く活躍する赤西仁さんを初起用したスティーブンノル 新Web CM「翌朝の仕上がりは前日に決まる。」篇を公開します。

また、3月16日（月）より対象商品をご購入のうえ、購入商品の写真を指定ハッシュタグ「#ノルで変わる翌朝」を付けてXに投稿いただいたお客さまのなかから、抽選で205名様に赤西仁さんの直筆サイン入りチェキやスペシャルビジュアル（限定フォトプリント）があたるキャンペーンを実施します。

※「チェキ」は富士フイルム株式会社の商標です。

新Web CM「翌朝の仕上がりは前日に決まる。」篇：https://youtu.be/oRGsaHJ-sGc?si=AKUtqxD16UABIPz-

メイキング＆インタビュー動画：https://youtu.be/ZX6StDqJjl0?si=6U6Ugz5jcAwQeaLY

■赤西仁さんが『スティーブンノル』のWeb CMに初出演！洗練された大人の魅力にご注目！

今回、赤西仁さんが、ニューヨークのトップヘアスタイリスト、スティーブン・ノル氏監修のヘアケアブランド『スティーブンノル』のWeb CMに初出演。商品の特長である“濃密な泡立ち”と「するんとまとまるサロン級の仕上がり」を、赤西さんの繊細な表情とリアルな演技で表現いただきました。

CMは、リビングでパートナーとくつろぐ穏やかなシーンからスタートし、印象的なシャワーシーンへと展開します。“濃密な泡” に包まれながら、『スティーブンノル』で気持ちよさそうにシャンプーをする赤西さんの姿は必見です。しっかりと髪を補修した翌朝、パートナーの美しい髪に「いい感じ」と優しく語りかけるシーンでは、洗練された大人の魅力が際立つ仕上がりに。リラックスした自然体の表情からクールな一面まで、赤西さんの多彩な魅力をお楽しみいただけます。

■自然体から爽やかでクールな表情まで、赤西さんの様々な一面が見られるメイキングにもご注目！

撮影当日は爽やかな白シャツを装いスタジオ入りした赤西さん。パートナーと街へ出かけるシーンから撮影がスタートしました。笑顔を見せながらも、カメラが回ると一瞬で空気が一変。赤西さんご自身、こうした爽やかな世界観での撮影は久しぶりとのことでしたが、本番では世界観に合わせて丁寧に作り込んでおられました。

外出シーンでは軽やかな爽やかさを、自宅でのリラックスシーンでは自然体の表情を披露。さらに「いい感じ」と甘く囁くシーンでは、赤西さんの魅力を余すことなく表現しました。

さらに今回のCMでは、シャワーシーンにも挑戦。水滴をまといながらふと見せる視線は、大人の魅力を感じさせる印象的なカットに仕上がり、思わず現場から感嘆の声が上がるほどの存在感に。モニターをチェックしているスタッフも大絶賛の撮影現場となりました。

■CM概要

【Web CMタイトル】

スティーブンノル 新Web CM「翌朝の仕上がりは前日に決まる。」篇 （30秒）https://youtu.be/oRGsaHJ-sGc?si=AKUtqxD16UABIPz-(https://youtu.be/oRGsaHJ-sGc?si=AKUtqxD16UABIPz-)

【出演者】

赤西仁

【公開開始日】

2026年3月16日（月）～

【メイキング・インタビュー】

MAKING＆INTERVIEW https://www.youtube.com/watch?v=ZX6StDqJjl0(https://www.youtube.com/watch?v=ZX6StDqJjl0)

■赤西仁さんインタビュー

Q. 今回『スティーブンノル』のCMに初めてご出演されましたが、撮影の感想を教えてください。

A. スタッフさんも優しく迎え入れていただいて、楽しく撮影させていただいてます。

久しぶりに爽やかな世界観にいるので、ちょっとドキドキしました。

Q. 撮影する上で意識したことや、ここに注目してほしいというポイントがあれば教えてください。

A. それこそ“どれだけ爽やかにできるか”みたいなところ。僕も使わせていただいてるんですけど、

本当に泡立ちが良くて、それをどれだけこう映像で伝えられるかみたいなところですね。

Q. リニューアルした『スティーブンノル』を実際に使ってみた感想を教えてください。

A. 香りも含めて仕上がりというか。使った後の「美容院に行ったのか」ぐらいな、

プロが使ってるシャンプー・トリートメントっていう印象でした。

Q. 「翌朝サロン級の仕上がりへ」というナレーションがありましたが、赤西さんが次の日気持ちよく過ごすためのナイトルーティンがあれば教えてください。

A. ナイトルーティン...なんでしょうね。寝酒とか言ったらだめなのかな（笑）。

お酒をたしなむのと、最近髪を乾かすようにしてます。今までしてこなかったですけど。

Q. CM内でヘアケアに「プロの発想と科学力」というメッセージがありますが、赤西さんがプロとして意識していることはありますか。

A. 僕がプロとして意識していること...う～ん、なんだろうな。

現場の雰囲気作りだったり、チーム作りですかね。

Q. お風呂時間はご自身にとってどんな時間ですか？リセットとかリラックスするとか、スイッチをオフにするみたいなところもあると思うんですけれども。

A. やっぱり、お風呂時間でシャワー浴びたりすると、「1日終わったな」みたいなリセット感はあるのかな。

うん、リセットですね。

Q. 3月は新生活に向けて忙しくなる時期ではありますが、忙しい日や疲れている日もこれだけはやると決めていることはありますか。

A.逆に「これだけはやらない！」みたいにやらないことを1つ決めるみたいな。

Q.最後に視聴者の皆様へメッセージお願いします。

『スティーブンノル』の新CMに出演させていただいている赤西仁です。

CMを見て少しでも自分の時間を大切にしてもらえたらなと思います。

それと、髪の毛もおしゃれ・ファッションの一部なので、いたわって日々楽しんでもらえたらなと…

素敵な日々を過ごしてもらえたらなと思います。お試しあれ！

■赤西仁さんプロフィール

1984年7月4日生まれ、東京都出身。2014年に自身のレーベル「Go Good Records」を設立。俳優としても活躍し、2013年のハリウッド映画作品『47RONIN』にも出演。アジア最高峰のキャストとスタッフが結集した日韓共同制作のNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』が、2025年10月より世界配信中。

■キャンペーン概要

3月16日（月）より対象商品をご購入のうえ、購入商品の写真を指定ハッシュタグ「#ノルで変わる翌朝」を付けてXに投稿いただいたお客さまの中から抽選で205名様に赤西仁さんの直筆サイン入りチェキやスペシャルビジュアル（限定フォトプリント）があたるキャンペーンを実施します。

【対象商品】

3月16日発売

スティーブンノル モイスチュア シルク シャンプー／トリートメント

スティーブンノル カラー ラスティング シャンプー／トリートメント

スティーブンノル スムース ストレート シャンプー／トリートメント

スティーブンノル ディープ リペア シャンプー／トリートメント

※4ライン対象 ※対象はボトルのみ。リフィルは対象外となります

【キャンペーン期間】

2026年3月16日10:00から2026年5月15日23:59まで

【キャンペーン概要】

キャンペーン期間中、対象のシャンプー＋トリートメントをご購入のうえ、購入商品の写真を指定ハッシュタグ「#ノルで変わる翌朝」を付けてXに投稿いただいたお客さまのなかから、抽選で205名様にオリジナルグッズが当たります。

【プレゼント内容】

赤西仁さんのスペシャルビジュアル（限定フォトプリント）を200名様にプレゼント！

※全3種、当選はランダムとなります

さらに抽選で5名様には直筆サイン入りチェキが当たる！

【応募方法】

1.スティーブンノル公式Xアカウント（@skny_jp）をフォロー

2.キャンペーン期間中に対象のシャンプー＋トリートメントを購入

3.ご購入された商品の写真をご自宅などで撮影

4.ハッシュタグ「#ノルで変わる翌朝」を付けて撮影した画像をXに投稿

【注意事項】

※応募は複数回できますが、当選は一人一回までです。

※ドラッグストア等の店内で撮影した画像はキャンペーン対象外となります。

※非公開アカウントでの投稿はキャンペーン対象外となります。

※種類はお選びいただけません。

※スペシャルビジュアルとチェキのどちらか一方のプレゼントとなります。

※「チェキ」は富士フィルム株式会社の商標です。

■『スティーブンノル』 新インバスシリーズ



●浸透型3D補修システムでプロ仕上がりを再現する『スティーブンノル』新インバスシリーズについて

『スティーブンノル』は、ニューヨークのトップヘアスタイリスト、スティーブン・ノル氏監修のヘアケアブランドです。今回のリニューアルでは、ブランドの原点である「プロフェッショナル価値」を改めて見つめなおし、同氏の感性とコーセーならではのスキンケア発想を融合。独自の「浸透型3D補修システム」により、知識や技術に頼らずとも、自宅でプロの仕上がりを目指せるインバスシリーズへと進化しました。

●スティーブンノル 新インバスシリーズ 3つのポイント

１. 浸透型3D補修システムで「まとまる髪」へ

髪の「ゆがみ」※1と「内部密度」※2を全方位からケア。

毛髪内部のたんぱく質構造を整え、使うたびに芯から健やかでなめらかな髪へみちびきます。

※1:髪を構成する水分・油分が流出することで髪内部の構造が乱れること

※2:髪を構成する水分・油分・たんぱく質などの詰まり具合

２. ドライヤーの熱を味方にする「酸熱ケア成分」 ※レブリン酸：シャンプーに配合

忙しい朝のスタイリング時間を有効活用。

サロン施術の酸熱トリートメントに着想を得た成分が、ドライヤーやアイロンの熱に反応して髪をコートし、指通りの良いツヤ髪を叶えます。

３. 4つのラインで「自分にぴったりの美しさ」を再現

「乾燥・パサつき」「色落ち」「くせ・うねり」「ダメージ・ゴワつき」といった多様な悩みに的確に対応。

トップスタイリストの感性とコーセーの技術が、一人ひとりの理想のスタイルをサポートします。

●LINE UP

左から

■スティーブンノル モイスチュア シルク シャンプー／トリートメント／ヘアパック

ヘアコンディショニング作用に優れた「シルキースムース成分」（ポリクオタニウム-51）配合で、乾燥・パサつきが気になる髪を、するんとなめらかでうるおい満ちた髪へ導きます。

■スティーブンノル カラー ラスティング シャンプー／トリートメント／ヘアパック

コーセー独自の「カラーキープ成分」（ポリクオタニウム-104）配合で、染めたての髪色をキープ※しながら、つややかな髪へ導きます。 ※ライン使用による

■スティーブンノル スムース ストレート シャンプー／トリートメント／ヘアパック

水分の過剰吸収を防ぐ「ストレートアシスト成分」（ポリクオタニウム-11）配合で、くせ・うねりをおさえ、まっすぐ整った髪※へ導きます。 ※ライン使用による

■スティーブンノル ディープ リペア シャンプー／トリートメント／ヘアパック

植物由来のエモリエント成分「モイスチュアソフニング成分」（オクチルドデカノール）配合で、ダメージ・ゴワつきが気になる髪を、しっとりまとまる髪へ導きます。

〈容量〉

シャンプー 475mL／380mL（詰め替え用）

トリートメント 475mL／380mL（詰め替え用）

ヘアパック 200g

〈流通〉

ドラッグストア・GMS・バラエティショップ・ECサイト

■『スティーブンノル』について

ニューヨークのトップヘアスタイリスト、スティーブン・ノル氏監修のヘアケアブランド。2003年1月、同氏とコーセーの共同開発により、自宅でサロンの仕上がりを実現する高品質な商品として『スティーブンノル』を日本国内に初導入しました。以来、シャンプー・コンディショナーなどのインバス商品を中心に、ヘアミストなどのアウトバス商品でもファンを拡大し、髪への意識の高い多くの人から支持を集めています。



・Instagram スティーブンノル公式

https://www.instagram.com/skny_jpn/



・X（旧Twitter） スティーブンノル公式

https://x.com/skny_jp