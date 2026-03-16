「うろおぼ絵 Mt.RAINIER」菅田将暉さん“うろ覚え”で「マウントレーニア」パッケージ直筆描き下ろしに挑戦！新CM3月16日（月）より公開！限定パッケージ3月下旬頃より順次、全国にて数量限定発売

森永乳業株式会社

森永乳業は、チルドコーヒー売上No.1ブランド※１「マウントレーニア」で、菅田将暉さんを起用した新CM「うろおぼ絵」篇（30秒）を3月16日（月）から新CM特設サイトにて公開します。

春は1年の中で、「がんばらなきゃ」と思う人が最も多くなる※2季節。そんな時期だからこそ、たまには肩の力を抜いてひと息つくことも大切です。そこで、まずは「マウントレーニア」が肩の力を抜いてみようと、新企画「うろおぼ絵 Mt.RAINIER」を実施。菅田さんにうろ覚えでパッケージのイラストを描いていただき、その様子を新CMの映像に収めました。楽しみながらペンを握る菅田さんの表情、そして適度に力が抜けた「うろおぼ絵」の出来栄えにご注目ください。

本CMと連動し、菅田さんがうろ覚えで描いたイラストを採用した「マウントレーニア カフェラッテ ～うろおぼ絵 パッケージ～」を3月下旬頃より順次、全国にて数量限定発売します。春らしい桜や菅田さんが好きなギター、菅田さんの故郷にある箕面山など、オリジナルのおちゃめなアレンジを加えながら描かれた全4種類の「うろおぼ絵」パッケージで、肩の力を抜きながらほっとひと息つける時間を提供いたします。

また、菅田さんが本商品のイラストを描く様子を収録したメイキング映像も、3月16日（月）から新CM特設サイト（https://www.mtrainier.jp/urooboe/）で公開いたします。

※1 インテージSRI＋（2025年1月～2025年12月）コーヒー市場（容器:カップ）累計販売金額

※2 当社調べ 2025年9月 n=1000＜調査内容は本リリースP5に掲載＞

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1413-8a481b923cc3aa3d00809f6c48d3bebe.pdf

新CM概要

タイトル「うろおぼ絵」篇（30秒）

出演者 菅田将暉

公開開始日 2026年3月16日（月）

動画URL 新CM特設サイトURL：https://www.mtrainier.jp/urooboe/

公式Youtube URL：https://youtu.be/88tnajDN2h4

ストーリーと見どころ

春は新しい出会いに満ちた季節である一方、「がんばらなきゃ」と思う人が最も多くなる※2時期でもあり、不安やプレッシャーから、心と身体に疲れをためてしまいがちです。ついついがんばり過ぎてしまう春だからこそ、肩の力を抜いてもらいたい。いつも完璧を目指すのではなく、時には“うろ覚え”くらいでも良いのではないか。そんな想いから、「マウントレーニア」のCMキャラクターを務めてきた菅田将暉さんに、記憶だけを頼りに「マウントレーニア カフェラッテ」のパッケージのイラストを描いていただくCMを企画しました。日当たりの良い窓際のデスク前に座り、スケッチブックの上で自由にペンを走らせる楽しそうな表情、そして菅田さんらしさがにじみ出る魅力的な「うろおぼ絵」にご注目ください。

撮影エピソード

楽しみながら描いて仕上がりも上々、完成したイラストを見て「いいんじゃない？」と満足

ゆったりとした服を着て机に向かい、リラックスできるアトリエのデスクで白紙のスケッチブックに向き合う菅田さん。空中に山の形を描いてみたり、手で山の形をつくって白紙にかざしてみたりなど、「マウントレーニア カフェラッテ」のパッケージの記憶やイメージをたどります。茶色のペンで山を描き始めると、だんだんとリズムに乗り始めて無事に「マウントレーニア カフェラッテ」の「うろおぼ絵」パッケージのイラストが完成。菅田さんは「お～、いいんじゃない？」と手をたたきながら満足する様子でした。

うろ覚えの域を超えた記憶力で周囲を驚かせた菅田さん

イラストを描き進めていく中で「豆があるんだよな…」と、パッケージに描かれたコーヒー豆に触れるひと幕も。「カフェラッテは2個、クリーミーラテが1個、ノンシュガーが3つ…エスプレッソが4つ」と正確な観察力と「マウントレーニア」愛が伝わる発言でスタッフを驚かせた菅田さんですが、「でも、どこにあったっけな～（笑）」と悩ましい表情を見せ、周囲を和ませていました。

「うろおぼ絵」イラスト制作エピソード ※こちらもメイキング映像ご提供ございます。

撮影現場では、菅田さんが「マウントレーニア カフェラッテ」のパッケージを描いたCMの収録に続き、「マウントレーニア カフェラッテ ～うろおぼ絵 パッケージ～」に使われる他の「うろおぼ絵」イラスト制作も行われました。「山と桜」や「山とギター」など、複数のテーマの中から菅田さん自身がセレクトして挑戦。中でも特に力を注いだテーマは菅田さんの地元・大阪にある「箕面山」でした。山の真ん中に滝が流れ落ちる構図を描き進めると「滝、うまくない？」とテンションが上がり始め、「うまっ！滝うまっ！」を連発しながらイラストを描く菅田さん。「むちゃくちゃイイ絵だな～」と故郷愛を感じさせるうれしそうな笑顔を見せました。

菅田将暉さんインタビュー

―――新CMの撮影を終えた感想をお聞かせください。

菅田さん 「撮影した感じがしないぐらい自然と溶け込むというか、うろ覚えでマウントレーニアのパッケージをただただ描くという、すごくまったりした撮影で楽しかったです」

―――うろ覚えでマウントレーニアのパッケージを描いてみていかがでしたか？

菅田さん 「やっぱり、よく見ると全然違いますね。山の上の雪の感じとか。ベーシックなカフェラッテだと、グラデーションの感じぐらいしかやりようがないというか…あと（コーヒー）豆の数とかですかね。2個だなというのは覚えていたのでよかったです」

―――「うろ覚えで描く」というテーマを聞いたとき、どのように思われましたか？

菅田さん 「心配でした。なのでこの数週間、『（パッケージを）あんまり見ないで』と言われていました。ほぼ一筆書きなので。滝だったら滝に見えるかどうか、桜だったら桜に見えるかどうか…『桜に見えればオッケー』くらいのハードルでがんばろうと思いました」

―――春は「がんばらなきゃ」と思う人が多い季節ですが、春になると気を張ってしまうことはありますか？

菅田さん 「昨年は4月から大きな作品をやっていたので、まさにそんな感じでした。寒い時期はちょっとこう蓄えて、『春からがんばるぞ』みたいな感じでした。なるべく考えないようにしつつも、やっぱり力は入ります。なのでマウントレーニアの撮影はすごくリラックスさせてもらえるいい機会でした」

―――新CMのテーマは「肩の力を抜くこと」ですが、日常生活で「力を抜くこと」を意識することはありますか？

菅田さん 「身体が固まると心も固まってくるので、分かっていてもなかなかできないですが、ストレッチやお湯にゆっくり漬かるとか、身体を休めるという感じですかね。肩の力が入るのは心の問題なので、どうしても心でリフレッシュしようとするけど…最近は身体の疲れを取ると自然とリラックスできるのかなと思います」

―――新CMでは記憶をたどりながら夢中でマウントレーニアのパッケージを描く菅田さんの姿が見られますが、

菅田さんが最近、夢中になったことを教えてください。

菅田さん 「魚をさばくことです。集中しないと味にかかわってくるので。北海道の友達が4～5kgらいのサケなどを送ってくれたので、せっかくおいしいものを頂いたからにはきれいに食べたいなと集中して、夢中になってやりました」

―――マウントレーニアのパッケージ“うろ覚え”で思い出していただきましたが、菅田さんは記憶力がいい方ですか？

菅田さん 「『覚えなきゃ』と思うと、ちゃんと覚えられます。でも、何でも覚えている方っているじゃないですか。そういうことは、まるでないですね。どんどん抜け落ちて基本的になんにも覚えていないし、『その話、2回目だよ』とよく言われるので。俳優業ってすごく短期的な記憶を使う仕事なので、すぐに入れてすぐ抜くのかもしれません。だからすぐ覚える力も身に付くと同時に、すぐに忘れる力も身に付いているので、これがいいのか悪いのか分からないですけどね（笑）」

―――新CMをご覧になる視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。

菅田さん 「新生活が始まりワクワクすると同時に、ついついがんばり過ぎてしまっていませんか？ そんな春だからこそ、ボクがちょっとうろ覚えで描いたパッケージのマウントレーニアを手に取っていただき、ぜひ肩の力を抜いてもらいたいなと思います」

商品について

菅田将暉さんが描いた「マウントレーニア カフェラッテ ～うろおぼ絵 パッケージ～」を3月下旬頃より順次、全国にて数量限定発売いたします。

「マウントレーニア」は、1990年代初頭に北米西海岸のシアトルを中心に流行していた、スチームミルクとエスプレッソコーヒーをブレンドした「カフェラテ」に着想を得て、「片手で持ち運べる」「手軽に飲める」という新しいスタイルの商品として開発をスタートし、1993年2月10日に発売しました。こだわりのエスプレッソの程よい苦みとミルクのやさしさの絶妙なハーモニー。それぞれの好みや気分に応える、多彩なフレーバーをラインアップし、その時、その場所にぴったりな1杯で、豊かで幸せな時間のはじまりを一人ひとりにお届けします。

●森永乳業ウェブサイト https://www.morinagamilk.co.jp

●マウントレーニア ブランドサイト https://www.mtrainier.jp/

●マウントレーニア 公式 Instagram https://www.instagram.com/mtrainier.official/

●マウントレーニア 公式 X https://x.com/mtrainier_jp

「がんばらないといけない」と思う季節に関する調査について

『がんばらないといけない』と最も思う季節は“春”（36.6%）

＜調査結果詳細＞

Q.あなたが「がんばらないといけない」と最も思う月は？（季節ごとの集計）

＜調査概要＞

対象者 全国の20～60代男女1000人

調査時期 2025年9月

調査実施機関 株式会社クロス・マーケティング