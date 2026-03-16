スペシャルルース＆期間限定刻印で叶える理想の指輪。銀座ダイヤモンドシライシが贈る、豪華特典付き「Diamond Fair」

株式会社NEW ART

日本最大級の成約数を誇り、全国に68店舗を展開する日本初*ブライダルジュエリー専門店「銀座ダイヤモンドシライシ」（運営:株式会社NEW ART、東京都中央区、代表 濱野えり）は、2026年3月20日（金・祝）～5月6日（水・祝）の期間、銀座ダイヤモンドシライシ全店にて「Diamond Fair（ダイヤモンド フェア）」を開催致します。

▼Diamond Fair詳細はこちら https://www.diamond-shiraishi.jp/lp_em/diamond_fair_2026.html(https://www.diamond-shiraishi.jp/lp_em/diamond_fair_2026.html)

厳選されたダイヤモンドと「期間限定刻印」で、世界に一つだけの指輪を。

ダイヤモンド フェアでは、世界トップレベルの輝きを厳選した「スペシャルルース」や、期間限定の「スペシャル刻印（有料）」など、理想の一本を叶える特別なコンテンツをご用意。ご来店特典として、エステティックサロンと共同開発した特製「ハンドクリーム」を、また、ご成約特典には「オリジナルスコープ」や選べる「リングピロー or ジュエリーポーチ」をラインアップしています。

さらに、「コロコロワッフルクッキー & ウェルカムドリンク」で皆さまをおもてなしいたします。結婚を考え始めたお客様やプロポーズをご検討されている方、お相手へのプレゼントとして本物・本質を追求したジュエリーをお考えの方はぜひ、お近くの店舗へ足をお運びください。

【Diamond Fair（ダイヤモンド フェア）開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7438/table/445_1_02eb070a934bb0ca5f97c36acdcba3c7.jpg?v=202603160451 ]

＜来店特典＞１.コロコロワッフルクッキーとドリンクのおもてなし

ひとくちサイズのワッフルクッキーとウェルカムドリンクとともに、ゆっくりとリング選びをお楽しみいただけます。

２.ダイヤモンドリッチケア ハンドクリーム※初回来店の方に限ります。1組1個

ダイヤモンドの直接仕入れを行っているシライシとエステティックサロンで共同開発したオリジナルハンドクリームです。ダイヤモンドサート*（基材成分）とDEAD SEA SALT（海塩） を配合し、べたつかずみずみずしい輝く肌へと導きます。

＊アセチルペンタペプチドー35、ダイヤモンド末

＜成約特典＞１.婚約指輪（エンゲージリング）ご成約特典:オリジナルスコープ

均整のとれたダイヤモンドであることを証明するハート＆キューピッド。おふたりの選んだダイヤモンドの品質の高さの証をご自宅でいつでもお楽しみいただけます。最高級のダイヤモンドを取り扱っているシライシだからこそ実現したオリジナルスコープです。

※色の指定はできません。※ダイヤモンドルースをご成約いただいた方への特典となります。

２.結婚指輪（マリッジリング）ご成約特典:リングピロー or ジュエリーポーチ

挙式やインテリアなどでご使用いただける、花をモチーフにした可愛らしいリングピロー。もしくは、3本のリングやネックレス、小物も入れられる収納力抜群のジュエリーポーチのいずれかをお選びいただけます。

３.おひとり様でダイヤモンドルースをご成約の方:プロポーズリング（枠）プレゼント

プロポーズ用にご用意した、サイズ調整可能なリングです。ご購入後のダイヤモンドをセッティングし、日付やイニシャルを刻印してプロポーズすることができます。後日、おふたりで選んだエンゲージリングのデザインにご購入いただいたダイヤモンドをお留め致します。プロポーズリングには、カラーストーンを留めて記念にプレゼント。サプライズプロポーズとお相手の好きなデザイン、どちらも叶えたい方に大人気です。

※エンゲージリング成約特典の１.オリジナルスコープとプロポーズリングは、いずれかお好きなアイテムをお選びいただけます。

＜Diamond Fair スペシャルルース＞

婚約指輪（エンゲージリング）をお探しの方へスペシャルルースをご用意。全世界のダイヤモンドの中から世界トップレベルに美しいダイヤモンドを自社一貫して仕入れることで適正価格での提供を実現することができ、ハイグレード且つレートの良いダイヤモンドをご案内いたします。美しい輝きのダイヤモンドをお楽しみください。

※すべてなくなり次第終了とさせていただきます。

＜Diamond Fair スペシャル刻印＞

おふたりの想いを表現する銀座ダイヤモンドシライシのオリジナル刻印。特別なメッセージをこめて2種類のスペシャル刻印をご用意しました。

1本\3,500

＆ Heart

ハートモチーフの「＆」のマーク。「ふたりで共に歩んでいく」決意をあらわす形です。

1本\3,500

Heart Smile

大切な人への愛情を表現した笑顔のマーク。U字の口の窪みは、幸せを貯めて逃がさない形です。

※アルティメイトダイヤモンドシライシでの婚約指輪、結婚指輪をご購入の方も「Diamond Fair」の対象となります。

【来店予約でお得に】WEB予約限定特典

銀座ダイヤモンドシライシでは、事前にご予約の上、初めてご来店いただいたお客様に3,000円分のギフトカードをプレゼントしております（注意事項あり）。この機会に、ぜひ下記リンクからお申込みの上、ご来店ください 。

▼WEB来店予約 お申込みフォームはこちら

https://www.diamond-shiraishi.jp/form/reserve/input.html

銀座ダイヤモンドシライシの婚約指輪・結婚指輪

【3/20発売】新作 Live Allove（リヴ アローヴ）

婚約指輪結婚指輪セットリング

新作 Live Allove紹介ページ▶https://www.diamond-shiraishi.jp/news/newarrival202603_live_allove.html

人気の婚約指輪・結婚指輪

【婚約指輪】Pure Brightness（ピュア ブライトネス）【婚約指輪】White Lily（ホワイトリリー）【結婚指輪】Infinity Plants（インフィニティ プランツ）【結婚指輪】Starry（スターリー）

婚約指輪紹介ページ▶https://www.diamond-shiraishi.jp/engagering/

結婚指輪紹介ページ▶https://www.diamond-shiraishi.jp/marriagering/

※リングは一例です。一部取り扱いのない店舗がございます。ご覧になりたい場合は、事前に店舗へお問い合わせください。

※700 種類以上のリングデザインを取り揃えております。ぜひ、全国の銀座ダイヤモンドシライシ店舗にてご覧ください。

ブライダルジュエリーの“パイオニア” 銀座ダイヤモンドシライシがご提供するダイヤモンドの魅力

最高評価Ultimate（アルティメイト）のダイヤモンドをご提供する品質※0.25ct未満およびHカラー以下、クラリティがSI1以下など、一部のダイヤモンドにはサリネ・ライトレポートの発行はありません。

従来のダイヤモンドの品質評価基準「4C」にとどまらず、新たにダイヤモンドの輝きを評価したレポート「サリネ・ライトレポート」を実施。世界各地の有数な研磨業社から選定したダイヤモンドルースでさえ、最高評価Ultimateは数多くない中、銀座ダイヤモンドシライシが仕入れる研磨済みダイヤモンドの99％以上は最高評価Ultimateのダイヤモンドであることが証明されています。

世界中から集まる高品質のダイヤモンドを仕入れ、選りすぐる

シライシでは誰の手にも渡ったことのないピュアなヴァージン・ダイヤモンドを手にしてほしいという想いから、リカット・リユースのダイヤモンドは取り扱っておりません。全世界のダイヤモンドの中から世界トップレベルに美しいダイヤモンドを自社で一貫して仕入れることで適正な価格での提供を実現して、鑑定書だけでは表されない品質の差まで見極め、お客様にお届けしています。

銀座ダイヤモンドシライシについて

銀座ダイヤモンドシライシは、生誕31年。日本初*のブライダルジュエリー専門店です。

1994年に銀座中央通りに本店を構え、2026年3月現在、日本国内68店舗を構える日本最大級のブライダルジュエリーブランドです。「すべての花嫁にダイヤモンドを」という想いで、高品質のダイヤモンドをお届けします。

そこで選び抜かれたダイヤモンドは、ダイヤモンドの品質基準として知られる「4C」だけでなく、美しいと感じるのに必要な「輝き」が最も大切な価値であると考え、より美しい輝きを放つダイヤモンドです。ダイヤモンドと気に入ったリングのデザインと組み合わせることができるのは銀座ダイヤモンドシライシだからこそ。

常時18,000ピース以上のダイヤモンドと700種類以上のリングのデザインをご用意し、「世界にひとつの、自分だけのリングが欲しい」そんな多くの花嫁たちの声におこたえします。

婚約指輪（エンゲージリング）と結婚指輪（マリッジリング）を重ねてつける「セットリング」も業界の先駆けとなっています。なめらかな着用感、サイドからみた美しさも細やかな手仕事がなすさらなる特徴です。

また、永久的に保証するアフターサービスも、一生をともにするリングに携わるからこそ。これらはすべて、「ふたりに寄り添い幸せをかたちにしたい」私たちのそんな想いの結晶であり、願いそのものなのです。これまでも、そしてこれからも、ずっと。

銀座ダイヤモンドシライシは、ふたりの人生に寄り添って歩んでいくブランドであり続けます。

公式サイト :https://www.diamond-shiraishi.jp/公式インスタグラム :https://www.instagram.com/ginza_diamond_shiraishi/株式会社NEW ART

代表者 ： 代表取締役社長 濱野 えり

創業 ： 平成29年5月

資本金 ： 1億円

事業内容 ： ブライダルジュエリー専門店「銀座ダイヤモンドシライシ」「エクセルコ ダイヤモンド」による、ブライダルジュエリー等の販売など

所在地 ： 東京都中央区銀座1-15-2 銀座スイムビル



東証スタンダード上場の株式会社NEW ART HOLDINGS（証券コード：7638）の100%子会社。NEW ARTは、ブライダルジュエリー（婚約指輪および結婚指輪）の販売を主力とした事業展開を行なっており、「銀座ダイヤモンドシライシ」https://www.diamond-shiraishi.jp/（国内68店舗）をはじめ、「エクセルコ ダイヤモンド」https://www.exelco.com/（国内60店舗）のブランドで展開しています。

*株式会社 矢野経済研究所「宝石・貴金属市場年鑑＜市場分析編＞」調べ