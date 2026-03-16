メイワン春のイベント情報をご紹介！
１.春のトスポポイント2倍キャンペーン
3/19からTOKAI STATION POINT（トスポ）
春のポイント2倍キャンペーンを開催。
キャンペーン期間中、メイワン1F～7Fで
お買い物やお食事をされると、ポイントが2倍！
さらに一部店舗でお得な情報がいっぱいです。
この機会にぜひメイワンでのお買い物を
お楽しみください。
※対象外の店舗（5F ジーユー、ダイソー、
7F ブルーミング）・商品・サービスが
ございます。
【期間】2026/3/19（木）～3/22（日）
【URL】https://www.may-one.co.jp/news/33677/(https://www.may-one.co.jp/news/33677/)
※お得情報の詳細は、メイワンの各ショップにお問合せください。
２.名探偵コナン謎解きチャレンジ～隠された秘宝を見つけ出せ！～
「名探偵コナン謎解きチャレンジ」がメイワンにやってくる！
館内にある謎を解いて、財宝を見つけよう！
すべての謎が解けた方には、オリジナルステッカーをプレゼント！
【開催期間】2026/3/18（水）～3/24（火）
【開催時間】10:00～16:00（最終受付15:30）
【受付会場】メイワン 7F特設会場
【参加費用】無料
※ステッカーはなくなり次第終了。
江戸川コナンとの撮影会も開催！
【撮影日】2026/3/20（金・祝）
【撮影時間】１.12:00～ ２.13:30～ ３.15:00～
※各回40組限定
※当日9:30～10:00、メイワン 1F入口（東側）にて参加整理券を配布いたします。
（10:00以降は、7F特設会場で配布いたします）
※整理券を紛失した場合は、再発行できません。
【URL】https://www.may-one.co.jp/news/33680/(https://www.may-one.co.jp/news/33680/)
名探偵コナン謎解きチャレンジ～隠された秘宝を見つけ出せ！～
※ご掲載時のお願い※
・画像の加工はお控えください。やむを得ず加工が必要な場合は必ず事前にご一報ください。
３.メイワン４F「KOMEHYO」新店舗オープン！
KOMEHYO買取センターが浜松エリアに初出店。創業78年の経験とアイデアで、お客様の大切な
お品物を査定いたします。手数料・お見積りは
無料で行っています。お気軽にご相談ください。
オープン特別企画（W特典）を実施いたします!!
【キャンペーン期間】
3/27（金）～5/6（水・休）
１.ご来店特典：
先着100名様に500円分のQUOカードを
プレゼント
２.ご成約特典：
買取ご成約金額の合計によって
1万円以上成立で1,000円UP、
5万円以上成立で5,000円UP、
10万円以上成立で10,000円UPのトリプル
セレクトクーポン（他券及び他特典併用不可）
※掲載画像は、イメージになります。