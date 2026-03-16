メイワン春のイベント情報をご紹介！

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浜松ターミナル開発株式会社

１.春のトスポポイント2倍キャンペーン


3/19からTOKAI STATION POINT（トスポ）


春のポイント2倍キャンペーンを開催。


キャンペーン期間中、メイワン1F～7Fで


お買い物やお食事をされると、ポイントが2倍！


さらに一部店舗でお得な情報がいっぱいです。


この機会にぜひメイワンでのお買い物を


お楽しみください。


※対象外の店舗（5F ジーユー、ダイソー、


　7F ブルーミング）・商品・サービスが


　ございます。






【期間】2026/3/19（木）～3/22（日）


【URL】https://www.may-one.co.jp/news/33677/(https://www.may-one.co.jp/news/33677/)


※お得情報の詳細は、メイワンの各ショップにお問合せください。


２.名探偵コナン謎解きチャレンジ～隠された秘宝を見つけ出せ！～


「名探偵コナン謎解きチャレンジ」がメイワンにやってくる！

　館内にある謎を解いて、財宝を見つけよう！


　すべての謎が解けた方には、オリジナルステッカーをプレゼント！


【開催期間】2026/3/18（水）～3/24（火）


【開催時間】10:00～16:00（最終受付15:30）


【受付会場】メイワン 7F特設会場


【参加費用】無料


　※ステッカーはなくなり次第終了。


江戸川コナンとの撮影会も開催！

【撮影日】2026/3/20（金・祝）


【撮影時間】１.12:00～　２.13:30～　３.15:00～


　※各回40組限定


　※当日9:30～10:00、メイワン 1F入口（東側）にて参加整理券を配布いたします。


　 （10:00以降は、7F特設会場で配布いたします）


　※整理券を紛失した場合は、再発行できません。



【URL】https://www.may-one.co.jp/news/33680/(https://www.may-one.co.jp/news/33680/)




名探偵コナン謎解きチャレンジ～隠された秘宝を見つけ出せ！～

※ご掲載時のお願い※
・画像の加工はお控えください。やむを得ず加工が必要な場合は必ず事前にご一報ください。


３.メイワン４F「KOMEHYO」新店舗オープン！


KOMEHYO買取センターが浜松エリアに初出店。創業78年の経験とアイデアで、お客様の大切な


お品物を査定いたします。手数料・お見積りは


無料で行っています。お気軽にご相談ください。


オープン特別企画（W特典）を実施いたします!!


【キャンペーン期間】


　3/27（金）～5/6（水・休）


１.ご来店特典：


　先着100名様に500円分のQUOカードを


　プレゼント


２.ご成約特典：


　買取ご成約金額の合計によって


　1万円以上成立で1,000円UP、


　5万円以上成立で5,000円UP、


　10万円以上成立で10,000円UPのトリプル


　セレクトクーポン（他券及び他特典併用不可）







※掲載画像は、イメージになります。