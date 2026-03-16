メイワン春のイベント情報をご紹介！

１.春のトスポポイント2倍キャンペーン

浜松ターミナル開発株式会社

3/19からTOKAI STATION POINT（トスポ）

春のポイント2倍キャンペーンを開催。

キャンペーン期間中、メイワン1F～7Fで

お買い物やお食事をされると、ポイントが2倍！

さらに一部店舗でお得な情報がいっぱいです。

この機会にぜひメイワンでのお買い物を

お楽しみください。

※対象外の店舗（5F ジーユー、ダイソー、

7F ブルーミング）・商品・サービスが

ございます。

【期間】2026/3/19（木）～3/22（日）

【URL】https://www.may-one.co.jp/news/33677/(https://www.may-one.co.jp/news/33677/)

※お得情報の詳細は、メイワンの各ショップにお問合せください。

２.名探偵コナン謎解きチャレンジ～隠された秘宝を見つけ出せ！～

「名探偵コナン謎解きチャレンジ」がメイワンにやってくる！

館内にある謎を解いて、財宝を見つけよう！

すべての謎が解けた方には、オリジナルステッカーをプレゼント！

【開催期間】2026/3/18（水）～3/24（火）

【開催時間】10:00～16:00（最終受付15:30）

【受付会場】メイワン 7F特設会場

【参加費用】無料

※ステッカーはなくなり次第終了。

江戸川コナンとの撮影会も開催！

【撮影日】2026/3/20（金・祝）

【撮影時間】１.12:00～ ２.13:30～ ３.15:00～

※各回40組限定

※当日9:30～10:00、メイワン 1F入口（東側）にて参加整理券を配布いたします。

（10:00以降は、7F特設会場で配布いたします）

※整理券を紛失した場合は、再発行できません。

【URL】https://www.may-one.co.jp/news/33680/(https://www.may-one.co.jp/news/33680/)

名探偵コナン謎解きチャレンジ～隠された秘宝を見つけ出せ！～

※ご掲載時のお願い※

・画像の加工はお控えください。やむを得ず加工が必要な場合は必ず事前にご一報ください。

３.メイワン４F「KOMEHYO」新店舗オープン！

KOMEHYO買取センターが浜松エリアに初出店。創業78年の経験とアイデアで、お客様の大切な

お品物を査定いたします。手数料・お見積りは

無料で行っています。お気軽にご相談ください。

オープン特別企画（W特典）を実施いたします!!

【キャンペーン期間】

3/27（金）～5/6（水・休）

１.ご来店特典：

先着100名様に500円分のQUOカードを

プレゼント

２.ご成約特典：

買取ご成約金額の合計によって

1万円以上成立で1,000円UP、

5万円以上成立で5,000円UP、

10万円以上成立で10,000円UPのトリプル

セレクトクーポン（他券及び他特典併用不可）

※掲載画像は、イメージになります。