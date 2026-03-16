ルームウェアブランド【gelato pique（ジェラート ピケ）】との人気コラボレーション 「gelato pique & Classico」2026年の新色を発売

クラシコ株式会社

テーラード技術を取り入れた白衣を中心に、メディカルアパレルの企画・製造・販売を行うクラシコ株式会社【創業:2008年 / 所在地:東京都港区 / 代表取締役CEO:大和 新(おおわ あらた)】は、株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」とのコラボレーションによる看護師・医療従事者に向けた新色を2026年3月5日(木)より販売開始いたします。

gelato pique & Classicoは「あらゆる年代のみなさまに喜んでもらえるルームウェア」という想いがお部屋の中だけにとどまらず、医療現場で頑張る皆様にも癒しやハッピーな気持ちが届くよう願いをこめて、2017年にスタートしました。

今回は、定番モデルの新色としてジェラート ピケらしい優しい色味のバターイエロー、ミントを展開いたします。豊富な色に加えて、着心地とデザイン、クラシコが培ってきた高い機能性と上質さが魅力です。

新色追加の商品について

商品名：ジェラート ピケ&クラシコ:プルオーバースクラブ

新色：バターイエローのみ

品番：608

https://www.clasic.jp/products/608

価格：7,590円（税込）

商品名：ジェラート ピケ&クラシコ:スクラブテーパードパンツ

新色：バターイエローのみ

品番：609

https://www.clasic.jp/products/609

価格：6,490円（税込）

商品名：ジェラート ピケ&クラシコ:プリーツスクラブトップス

新色：バターイエロー、ミント

品番：624

https://www.clasic.jp/products/624

価格：9,790円（税込）

商品名：ジェラート ピケ&クラシコ 白衣:スリムパンツ

新色：バターイエロー、ミント

品番：625

https://www.clasic.jp/products/625

価格：7,590円（税込）

商品名：ジェラート ピケ&クラシコ パイピングスクラブトップス

新色：バターイエロー、ミント

品番：671

https://www.clasic.jp/products/671

価格：10,890円（税込）

商品名：ジェラート ピケ&クラシコ:パイピングスクラブパンツ

新色：バターイエロー、ミント

品番：672

https://www.clasic.jp/products/672

価格：8,690円（税込）

商品詳細（共通）

サイズ展開：S,M,L,LL,EL

素材：ポリエステル79% 複合繊維（ポリエステル）21%

特徴：透け防止・ノンアイロン・ストレッチ・防汚加工

販売に関して

クラシコ オンラインストア https://www.clasic.jp/

2026 年 3月 5日(木)より販売スタート

gelato pique & Classico シリーズ 一覧はこちら：https://www.clasic.jp/products/gelatopique/

クラシコ直営店(丸の内店・大阪店・名古屋店・横浜店)でもお取り扱いしております 。

各店舗詳細はこちら：https://www.clasic.jp/c/real_shop/

＊ジェラート ピケ全ての販路でのお取り扱いは致しておりません。あらかじめご了承下さい。

gelato pique(ジェラート ピケ)について

株式会社マッシュスタイルラボから2008年秋にデビュー。

コンセプトは“大人のデザート”。オリジナリティを大切にしたカラーリングやデザインでありながら、テキスタイルの肌触りと機能性にもこだわったルームウェアをお届けします。

2018年秋にはニューヨークに路面店をオープン。

国内外問わず、多くの方に愛されるグローバルブランドです。

オンラインストアURL：https://gelatopique.com/

クラシコ株式会社について

「かっこいい白衣がない」というある医師の一言をきっかけに、メディカルアパレルブランドのクラシコは2008年に誕生し、「医療現場に、感性を。」というミッションのもと、デザイナーの感性と高い機能性を両立した医療用白衣やスクラブを展開しています 。

日本国内の医師の認知率は47%(*1)、「仕事のモチベーションになる」「患者さんとのコミュニケーションのきっかけになる」など、最前線で働く医療従事者からも、クラシコの感性的なはたらきを評価いただいています 。

さらに、日本を含むグローバルにおけるクラシコの会員数は、年平均で41.7%の成長を遂げており、選んでくださるお客様の輪は年々広がっています 。(*2)

クラシコは医療従事者に対して、アパレルを通じた「心の温度をあげる」アプローチで、医療の持続可能性に貢献しています 。

*1 株式会社メンタルヘルステクノロジーズと共同実施：419名の医師向けアンケート調査結果より。

*2 日本国内会員数＋グローバルサイト及び台湾サイトにおける会員数。(中国は除く) 。また、グローバル会員数成長率は、2024年10月末までの５年間を対象に算定。

会社名：クラシコ株式会社

代表取締役CEO：大和 新(おおわ あらた)

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 2F

コーポレートサイトURL：https://classico.co.jp/

日本国内オンラインストアURL：https://www.clasic.jp/

オフィシャルInstagramアカウント：https://www.instagram.com/classicolabcoat/