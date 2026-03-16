2027年横浜・万博開催の地　旭区・瀬谷区から世界への便りオリジナル フレーム切手を販売します！

横浜市

GREEN×EXPO 2027開催一年前を記念し、地元区である旭区と瀬谷区の名所の魅力がたっぷり詰まった風景写真がオリジナル フレーム切手になりました！

このオリジナル フレーム切手は、横浜国際園芸博覧会旭区推進協議会、横浜国際園芸博覧会瀬谷区推進協議会、旭区および瀬谷区が素材提供し、日本郵便株式会社が製作し販売するものです。

オリジナル フレーム切手概要

旭区と瀬谷区の自然の豊かさと賑わいを伝える、華やかで魅力ある切手

区内に広がる公園や、水辺の風景、街角を彩る季節の花々など、一枚一枚を通して、両区の魅力と特色を紹介しています。

オリジナルフレーム切手

※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。

販売開始：令和８年３月９日（月）

シート構成：110円切手×５枚

販売価格：１シート 1,350円（税込）

販売部数：限定300部

販売場所：旭区・瀬谷区内の郵便局

WEBサイト「郵便局のネットショップ」※３月15日０時15分から

http://www.shop.post.japanpost.jp/

※ネットショップの場合、会員登録が必要です。

また、販売価格の他に郵送料等が加算されます。